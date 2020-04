Ce berceau intelligent de 1300 $ était vulnérable à un piratage qui pourrait secouer les bébés à distance – .

Les chercheurs ont découvert un moyen de pirater un lit intelligent pour contrôler ses mouvements et le volume du haut-parleur.

Le piratage nécessitait l’accès à un réseau Wi-Fi, ce qui serait difficile à obtenir.

Les vulnérabilités ont depuis été corrigées par la société.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le berceau intelligent Snoo est comme un rêve devenu réalité pour les nouveaux parents. Il a une capacité apparemment magique pour endormir les bébés en quelques instants grâce à son mouvement de balancement apaisant, son haut-parleur intégré et son emmaillotage qui garantit que les petits restent sur le dos, en sécurité. Il était également, pendant un certain temps, piratable.

Comme le rapporte Wired, les chercheurs de la firme de sécurité Red Balloon ont découvert que le lit connecté à Internet était vulnérable aux attaques des utilisateurs du même réseau Wi-Fi. Avec l’accès au réseau, les chercheurs ont pu contrôler à distance le gadget intelligent, poussant même son moteur et son haut-parleur au-delà des limites prévues.

Maintenant, avant de nous plonger trop profondément dans cela, il est important de noter que Red Balloon a donné à l’entreprise qui vend le Snoo, Happiest Baby, Inc., une mise au point sur tout cela et après quelques semaines, les vulnérabilités ont été corrigées. Il n’y a apparemment aucun danger à ce que quiconque fasse ce que les chercheurs ont réussi à faire, mais l’histoire peut servir d’avertissement à quiconque fait trop confiance aux appareils «intelligents», en particulier les nouveaux.

Donc, ce que Red Balloon a fait ici, c’est accéder au berceau via sa connexion Wi-Fi. Cette connexion est facultative, et le berceau a un interrupteur physique qui vous permet de désactiver complètement le Wi-Fi, ce qui aurait empêché tout cela d’être possible.

Cependant, avec le berceau connecté au Wi-Fi et l’accès à ce même réseau, les chercheurs ont pu envoyer des commandes au berceau qui a activé son mouvement de bascule et son haut-parleur. Lorsque le Snoo fonctionne comme prévu, ces fonctions sont activées lorsque le lit détecte un bébé agité.

Les limiteurs intégrés sont destinés à garantir que le moteur du berceau ne secoue pas le bébé trop vite ou trop fort, mais les chercheurs ont pu contourner cela et générer plus de mouvement que ce qui serait normalement possible. Dans une vidéo, le berceau est montré en train de secouer une poupée avec une force importante.

En plus de cela, les chercheurs ont pu envoyer des fréquences au haut-parleur intégré qui l’ont poussé au-delà des limites de bruit conçues. L’enceinte n’est pas très puissante au départ, donc elle n’a pas atteint des niveaux sonores dangereusement élevés, mais elle a quand même pu manipuler le matériel simplement en ayant une connexion active à un réseau domestique.

La bonne nouvelle – outre le fait que ces vulnérabilités sont déjà corrigées – est que l’accès au réseau Wi-Fi d’une maison signifie au moins être à proximité de la maison, et les risques qu’un attaquant traverse réellement ce genre de problème sont incroyablement bas.

Source de l’image: bébé le plus heureux

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.