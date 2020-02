Ce cours de 12 $ peut vous transformer en un pro du piratage éthique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le poète et érudit grec Callimaque a dit un jour: «Étant moi-même un voleur, j’ai reconnu les traces d’un voleur.» En fait, il faut souvent une personne formée aux arts sombres pour attraper d’autres personnes faisant des actes néfastes dans le monde.

Le piratage éthique est la version moderne du besoin d’un voleur pour attraper un voleur. Si les plus grandes organisations du monde veulent arrêter les pirates malveillants, elles doivent employer des pirates tout aussi qualifiés de leur côté pour détecter les vulnérabilités du système, suivre les incursions et arrêter les attaques avant qu’elles ne se produisent.

Vous pouvez rejoindre les rangs des hackers de chapeaux blancs avec la formation du cours complet de certification sur le piratage éthique, disponible maintenant pour seulement 12,99 $, une économie de plus de 90%.

L’instructeur et auteur Mohamed Atef est un testeur de pénétration senior et consultant en sécurité avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité. En plus de 150 conférences et plus de 21 heures d’enseignement, vous serez initié à l’un des cours les plus avancés au monde sur le piratage des contre-mesures.

Même si vous n’avez jamais expérimenté la sécurité informatique auparavant, la formation présente tous les outils et tactiques clés nécessaires pour devenir un pro du piratage certifié.

Les étudiants apprennent comment les pirates infiltrent les systèmes d’information, les outils pour identifier les faiblesses d’un système donné, les méthodes comme les virus, les chevaux de Troie, les logiciels malveillants et autres pour avoir un impact sur un réseau et même le vol d’identité et les tactiques d’ingénierie sociale, tout cela pour les aider à renforcer les défenses de tout système.

Ce cours couvre plus de 270 technologies d’attaque différentes utilisées par les pirates – et vous montre des techniques éprouvées pour vaincre chacune d’entre elles. Armé de ces connaissances, vous serez prêt à passer et à passer l’un des nombreux examens de certification de sécurité.

Le cours complet de certification en piratage éthique est un package de formation de 200 $ mais est en vente maintenant pour seulement 12,99 $ tant que cette offre dure.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: