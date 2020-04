Ce fut la dernière image impressionnante du télescope Spitzer de la NASA capturée avant sa mort – .

Le télescope spatial Spitzer de la NASA a renvoyé une dernière photo magnifique avant sa mort.

Le télescope a été mis hors service en janvier après avoir servi plus de 16 longues années dans l’espace.

Le télescope ne devait servir que pendant cinq ans, mais a reçu plusieurs extensions et s’est révélé être l’un des outils les plus fiables de la NASA.

Lorsque la NASA a lancé son télescope spatial Spitzer en 2003, elle espérait que le vaisseau spatial passerait jusqu’à cinq années complètes à capturer de magnifiques images du cosmos. Cinq ans, c’est très long pour balayer le ciel, mais l’agence spatiale pensait que Spitzer était prêt pour le travail. Il s’avère que cinq ans n’étaient pas seulement faisables, c’était un morceau de gâteau. Le vaisseau spatial a ensuite passé plus de 16 ans à fournir aux scientifiques de précieuses observations.

Spitzer a finalement été mis hors service le 30 janvier 2020, mais avant que la NASA ne débranche, elle a renvoyé une dernière image glorieuse pour que nous nous en souvenions.

Ce que vous voyez ci-dessus est cette image finale. La masse de gaz et de poussière est la nébuleuse de Californie, située à environ 1 000 années-lumière de la Terre. Il ne ressemble pas beaucoup à la Californie ici, car il est filmé par la caméra infrarouge de Spitzer, mais lorsqu’il est vu dans le spectre visible, il ressemble vaguement à l’état de forme.

“La lumière visible provient du gaz dans la nébuleuse qui est chauffé par une étoile voisine extrêmement massive connue sous le nom de Xi Persei, ou Menkib”, explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. “La vue infrarouge de Spitzer révèle une caractéristique différente: la poussière chaude, avec une consistance similaire à la suie, qui est mélangée au gaz. La poussière absorbe la lumière visible et ultraviolette des étoiles proches, puis réémet l’énergie absorbée sous forme de lumière infrarouge. »

La mission incroyable de Spitzer et sa longue vie dans l’espace ont pris fin en raison de sa distance croissante avec la Terre. Le télescope n’était pas placé sur l’orbite de la Terre, mais plutôt sur une orbite orientée vers le soleil similaire à la Terre. Cependant, comme le vaisseau spatial ne se déplaçait pas aussi vite que la Terre autour du Soleil, il est devenu de plus en plus éloigné.

Pour que Spitzer communique avec la Terre, il devait maintenir une orientation spécifique, pointant ses antennes vers notre planète et diffusant ses observations à ses gestionnaires. Ce faisant, il a dû détourner ses panneaux solaires de la lumière du soleil. Au fur et à mesure que le vaisseau spatial s’éloignait de notre planète, ces ajustements sont devenus plus dramatiques et au moment où la NASA était prête à mettre fin à la mission, le télescope ne pouvait communiquer avec la Terre que pendant environ 2,5 heures avant de devoir s’ajuster à nouveau.

En fin de compte, la NASA ne pouvait tout simplement pas justifier de maintenir le télescope beaucoup plus longtemps et à la fin de l’année dernière, ils ont décidé de planifier son déclassement.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / Palomar Digitized Sky Survey

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

