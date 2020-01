Ce mystérieux virus en Chine saute de personne en personne – .

La saga de la mystérieuse nouvelle souche virale apparue en Chine il y a quelques semaines vient de recevoir un nouveau chapitre légèrement troublant. Le virus, qui produit des symptômes de pneumonie et a coûté la vie à au moins trois personnes tout en infectant plus de 200 personnes, se propagerait désormais de personne à personne.

Comme le rapporte CBS News, ce nouveau développement a été confirmé par les responsables de la santé en Chine et il survient alors que d’autres pays sont de plus en plus à la recherche de voyageurs chinois susceptibles d’être infectés. Le personnel du CDC a été déployé dans des aéroports aux États-Unis pour surveiller la situation et filtrer les passagers en provenance de régions de Chine où le virus est connu pour se propager.

Au début de l’épidémie encore modeste, l’une des doublures en argent était le fait qu’il semblait que le virus n’avait été transmis de sa source que dans un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine, aux travailleurs et aux clients. Alors que les responsables de la santé mettaient en quarantaine les amis et la famille des personnes infectées, il semblait qu’aucune transmission interhumaine ne s’était produite.

Cela a maintenant changé, et les experts estiment que le virus a en effet fait le saut entre les gens, ce qui suggère que plus d’attention devrait être apportée à ce virus de plus en plus inquiétant.

L’Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations sur la meilleure façon de vous protéger contre le virus. Les conseils sont assez simples, y compris se laver les mains souvent, éviter tout contact avec toute personne présentant des symptômes pseudo-grippaux et éviter le bétail et les animaux sauvages. Cela est particulièrement vrai dans les régions où le virus a été détecté, ce qui signifie qu’il est principalement destiné aux résidents de Wuhan.

La bonne nouvelle est que le virus est déjà à l’étude par des scientifiques du monde entier et qu’un vaccin est peut-être déjà en préparation. Espérons que cela ne sera pas nécessaire à grande échelle.

Source de l’image: Shutterstock

