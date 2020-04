Ce nouveau médicament pourrait empêcher le nouveau coronavirus de se répliquer – .

Pfizer a un médicament prometteur en développement qui cible la capacité du nouveau coronavirus à se répliquer.

Le nouveau médicament pourrait aider à sauver les patients souffrant de cas de COVID-19 légers à modérés, mais des tests humains approfondis sont encore nécessaires.

Le géant pharmaceutique travaille également à l’adaptation de médicaments supplémentaires pour les cas graves de COVID-19, ainsi que quatre vaccins candidats différents pour la nouvelle maladie.

Le nouveau coronavirus a révélé un problème beaucoup plus grave que certains gouvernements ne l’avaient prévu. Jusqu’à présent, près de 1,6 million de personnes ont été infectées par le COVID-19 et près de 100 000 patients sont morts en le combattant vendredi matin. Ces chiffres vont empirer dans les prochaines semaines. Plus de cas sont détectés, plus les patients à risque développeront des complications et mourront. Mais les choses s’améliorent dans divers pays, alors que les mesures de distanciation sociale commencent à fonctionner.

Le principal problème du nouveau virus est qu’il n’existe aucune thérapie, bien qu’il existe déjà de nombreux remèdes potentiels dans le monde entier. Certains ont montré des résultats prometteurs dans des tests limités mais ont besoin de données scientifiques supplémentaires. D’autres sont des vaccins qui pourraient éradiquer la maladie, mais ils doivent passer par des cercles réglementaires appropriés qui vérifient leur efficacité et leur innocuité. La société pharmaceutique Phizer a déjà un nouveau médicament prometteur contre le coronavirus, et elle adapte d’autres médicaments existants pour COVID-19. En plus de cela, la société travaille sur quatre vaccins différents et a déclaré qu’elle fournirait une assistance pour en fabriquer d’autres si les vaccins de sociétés extérieures s’avéraient être de meilleurs choix contre le coronavirus et s’ils avaient besoin d’une capacité de fabrication supplémentaire.

Pfizer a réuni une équipe de 50 chercheurs pour travailler sur le virus. Ces personnes ne se sont même pas rencontrées en personne pour travailler sur les thérapies COVID-19, car elles ont été sollicitées par différents services.

Le médicament expérimental de Pfizer n’a pas encore de nom, mais il est déjà prometteur pour empêcher le nouveau coronavirus de se répliquer. Le médicament peut bloquer une protéase, une enzyme clé qui permet au virus de se répliquer. Si cela fonctionne, le virus pourrait ralentir ou arrêter la propagation du virus chez les patients présentant des symptômes légers à modérés, rapporte le Wall Street Journal. Les tests sur les humains ne débuteront qu’en août.

La société espère apparemment que le traitement fonctionnera et a déjà acheté les matières premières nécessaires à la fabrication du médicament.

Par ailleurs, Pfizer a étudié son médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Xeljanz pour les patients COVID-19. Le médicament est en cours de test en Italie et le procès se terminera en juillet. L’objectif du médicament est de réduire la réponse immunitaire dans les cas graves de COVID-19 où la réponse immunitaire est hors de contrôle et peut mettre en danger la vie d’un patient. Roche travaille sur un médicament anti-inflammatoire similaire appelé Actemra qui s’est révélé prometteur chez les patients qui développent des problèmes respiratoires.

De plus, Pfizer testera l’un de ses antibiotiques dans le traitement des coronavirus qui pourrait être familier à certaines personnes. L’azithromycine, le Zithromax ou le Z-Pak est le médicament dont vous avez entendu parler à la télévision comme remède potentiel pour le COVID-19 s’il est associé à l’hydroxychloroquine. Les antibiotiques ne tueront pas le virus en soi, mais ils peuvent être nécessaires dans certains cas où les patients peuvent contracter des infections bactériennes.

Le géant pharmaceutique travaillera également avec la Liverpool School of Tropical Medicine basée au Royaume-Uni pour déterminer si les patients COVID-19 sont à risque de développer une pneumonie pneumococcique et si l’association pourrait conduire à un cas COVID-19 plus grave.

Enfin, Pfizer travaille avec la société allemande BioNTech sur un vaccin à ARNm pour COVID-19, dont les tests cliniques devraient débuter fin avril. C’est le même type de nouvelle technologie vaccinale que le vaccin candidat COVID-19 de Moderna, qui est l’un des premiers vaccins à avoir été testé sur des humains. Trois autres candidats vaccins Pfizer commenceront également les tests dans les prochaines semaines.

Les efforts de Pfizer et de Roche contre le COVID-19 font partie d’une course mondiale pour trouver des remèdes à la nouvelle maladie. Selon les données d’Informa Pharma Intelligence citées par The Journal, quelque 140 thérapies ou vaccins sont déjà en cours de développement et une douzaine d’entre eux sont en cours d’essais cliniques.

