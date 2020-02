Ce pack de formation à la certification Microsoft Excel est en vente pour 96% de réduction

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des trois dernières décennies, plus de 1,2 milliard de personnes ont utilisé Microsoft Office. Bien que tous n’aient pas utilisé Microsoft Excel, il est sûr de supposer que de nombreuses personnes ont parcouru les profondeurs du vénérable tableur pour des utilisations que personne n’a jamais imaginées auparavant.

Comme créer une boîte à rythmes à service complet. Dans Excel. Dans une feuille de calcul.

Nous allons supposer que vos besoins Excel sont probablement plus traditionnels que cela, mais avec le pack de formation de certification Microsoft Excel ultime (34 $, plus de 90%), vous aurez l’expertise non seulement pour gérer facilement les statistiques et les données brutes , mais personnalisez vraiment Excel pour répondre à vos besoins spécifiques.

Cette collection rassemble six cours, chacun creusant profondément dans une section unique mais vitale du sens de la manipulation des données d’Excel.

Microsoft Excel du débutant à avancé permet aux débutants de commencer avec les formats et opérations Excel de base avant Microsoft Excel: Formules et fonctions Excel avancées commence à déplacer les utilisateurs au-delà de l’organisation des nombres dans des eaux analytiques plus profondes.

Prochain, Microsoft Excel: analyse des données avec des tableaux croisés dynamiques Excel pénètre dans ce puissant composant Excel pour explorer et analyser rapidement les données brutes; tandis que Microsoft Excel: introduction à Power Query, Power Pivot et DAX explique les bases de la modélisation de données avec Excel.

La capacité d’exprimer visuellement des résultats numériques complets est Microsoft Excel: visualisation des données, tableaux et graphiques Excel cours. Pendant ce temps, Maîtrisez les macros Microsoft Excel et Excel VBA aide les utilisateurs à personnaliser les contrôles Excel pour créer des macros et autres automatisations pour rationaliser votre flux de travail tout en obtenant de meilleurs résultats.

Ce forfait, généralement d’une valeur de 945 $, coûte maintenant des centaines de dollars sur ce prix, seulement 34 $ avant la fin de cette offre.

