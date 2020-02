Ce poisson hideux peut-il résoudre la faim dans le monde? – .

Lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes de la faim dans le monde, nous nous concentrons souvent sur la maximisation des rendements des cultures et les changements que les producteurs alimentaires pourraient apporter pour mieux servir la population toujours croissante de la planète. Les chercheurs de l’Université de Californie ont une solution légèrement différente à l’esprit, et il s’agit d’un poisson dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.

Son nom scientifique est Cebidichthys violaceus, mais il est plus nonchalamment connu sous le nom de poisson Monkeyface Prickleback. Il a un nom hilarant. C’est indéniablement bizarre. Il est également apparemment délicieux et pourrait être cultivé en grande quantité pour nourrir la planète. Miam!

Le poisson est végétarien, ce qui est particulièrement rare, mais sa viande est apparemment assez savoureuse. Les chercheurs de l’Université de Californie le décrivent comme la «nouvelle viande blanche», suggérant que le poisson pourrait être facilement élevé. La recherche a été publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B.

Comme le note le document, le poisson est incroyablement robuste et il a développé la capacité de vivre sur terre pendant près de deux jours complets, respirant de l’air pendant de longues périodes. En termes de taille, ce n’est pas une créature massive, atteignant une longueur d’environ trois pieds et un poids d’environ six livres. Le fait que le poisson soit strictement végétarien le rend bien adapté à l’élevage en grand nombre.

“L’utilisation d’ingrédients alimentaires à base de plantes réduit la pollution et coûte moins cher”, a déclaré le premier auteur Joseph Heras dans un communiqué. “Cependant, la plupart des poissons d’aquaculture sont des carnivores et ne peuvent pas manipuler les lipides des plantes. Le séquençage de ce génome nous a permis de mieux comprendre quels types de gènes sont nécessaires pour décomposer le matériel végétal. Si nous analysons des génomes de poissons supplémentaires, nous pourrions trouver des poissons omnivores avec les bons gènes qui pourraient fournir de nouveaux candidats pour une aquaculture durable. »

Il sera intéressant de voir si le poisson a un avenir en aquaculture à grande échelle, mais les premiers résultats semblent indiquer qu’il se porterait bien et pourrait nourrir beaucoup de gens.

