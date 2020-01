Ce que les années 2010 nous ont appris sur les femmes dans l’espace

L’avenir du vol spatial est-il féminin?

Les astronautes Christina Koch et Jessica Meir ont capté l’attention du monde avec leur promenade spatiale entièrement féminine à la fin de 2019. Les années 2020 commencent avec le duo prévu pour répéter leur première historique deux fois de plus d’ici la fin de janvier. L’avenir du vol spatial est-il féminin?

Si la culture populaire reflète la société, il est clair que la société aspire à plus de femmes dans les sciences, l’ingénierie et l’espace – pas dans des jupes étroites et des rôles silencieux, mais en tant que personnages centraux qui dirigent l’histoire. Hidden Figures, un film de 2016 basé sur le livre du même nom, nous raconte l’histoire oubliée de trois femmes afro-américaines qui ont aidé à lancer John Glenn en orbite pendant l’ère américaine Jim Crow.

Un demi-siècle plus tard, leurs contributions ont finalement obtenu la reconnaissance qu’ils méritaient: le film a été nominé pour trois Oscars en 2017, la rue devant le siège de la NASA à Washington a été renommée Hidden Figures Way l’été dernier, et Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson a reçu les médailles d’or du Congrès l’automne dernier.

Au cours des années 2010, les superproductions hollywoodiennes Interstellar, Gravity et Arrival ont toutes présenté des femmes dans des rôles de premier plan en tant que scientifiques et astronautes. Pour All Mankind, une émission Apple TV + qui a fait ses débuts l’automne dernier, et la série de livres Lady Astronaut imaginent des chronologies historiques alternatives où les femmes astronautes étaient à bord depuis le début.

Le monde réel s’est également éloigné de la notion selon laquelle les femmes sont inaptes au vol spatial. Le ratio de femmes parmi les nouveaux stagiaires astronautes a doublé, passant de 20% dans les années 2000 (neuf sur 46) à 47% dans les années 2010 (neuf sur 19). L’instructrice commerciale astronaute Beth Moses est devenue la première femme à prendre un vol spatial commercial à bord du SpaceShipTwo de Virgin Galactic en février dernier. En octobre, les astronautes de la NASA Meir et Koch ont remplacé un chargeur de batterie cassé à l’extérieur de la Station spatiale internationale lors de la première sortie dans l’espace entièrement féminine. Deux autres sorties dans l’espace sont prévues avant que Koch, qui est sur l’ISS depuis mars, ne revienne sur Terre en février.

Les progrès que la NASA a réalisés au cours de la dernière décennie ne sont pas restés sans hoquet. La première sortie dans l’espace exclusivement féminine devait à l’origine avoir lieu en mars dernier avec Koch rejoint par Anne McClain au lieu de Meir. Cependant, l’EVA entièrement féminin a été annulé en raison d’une pénurie de combinaisons de sortie dans l’espace de la taille requise à l’ISS. Un seul torse moyen du haut du corps était facilement disponible sur l’ISS. McClain avait porté un gros torse lors d’une précédente sortie dans l’espace, mais le dimensionnement aurait eu un impact sur la portée des armes de McClain nécessaire pour la tâche prévue. Elle a décidé de laisser son collègue, Nick Hague, prendre le grand costume – et sa place dans la sortie dans l’espace prévue. McClain est revenu sur Terre en juin dernier.

Début 2018, Jeannette Epps devait devenir le premier membre d’équipage afro-américain de l’ISS. Cependant, elle a été retirée de la mission pour des raisons encore inexpliquées plusieurs mois avant le lancement prévu. Serena Aunon-Chancellor, qui était initialement prévue pour une rotation ultérieure de l’ISS, a pris la place d’Epps.

Au cours des années 2010, la NASA était souvent à l’honneur – soit en tant que pionnier de la diversité, soit en tant qu’obstacle. Certains n’en étaient pas trop contents. Marsha Ivins, une astronaute à la retraite qui a effectué cinq missions spatiales entre 1990 et 2001, s’est opposée à ce qu’elle a appelé «l’obsession des équipages spatiaux diversifiés en matière de genre». (par exemple, en ne connaissant pas suffisamment les produits d’hygiène féminine). «Nous envoyons des équipages diversifiés dans l’espace depuis 1983. Nous avons des femmes qui font tous les travaux qu’un homme fait dans l’espace», a-t-elle écrit dans Time Magazine l’été dernier.

Ivins a raison de dire que les femmes ont eu les mêmes rôles que les hommes pendant les vols spatiaux. Néanmoins, les femmes sont encore très sous-représentées dans l’espace. Il n’y a eu pratiquement aucun changement dans le rapport hommes-femmes à la Station spatiale internationale au cours de ses près de 20 ans d’occupation continue: les femmes représentaient 12% de la population de la Station spatiale internationale au cours des années 2000 et 11% dans les années 2010. Même si les femmes avaient la vedette et les mêmes rôles que les hommes, elles restaient minoritaires en orbite.

Les astronautes sont le visage du programme spatial, mais la NASA a également effectué un travail sur la diversité dans les coulisses. De hauts responsables ont publiquement soutenu la décision de 2015 de la Cour suprême des États-Unis qui a légalisé le mariage homosexuel. En 2014, la NASA a institué des lignes directrices pour accommoder les employés en transition de genre, et les personnes LGBTQ sont incluses dans leur politique de non-discrimination depuis 2016.

La NASA a été élue huitième année consécutive comme le meilleur endroit où travailler et elle dirige d’autres grands employeurs fédéraux dans son soutien à la diversité. Cependant, il s’agit toujours d’un milieu de travail relativement homogène. La majorité des employés de la NASA, comme dans tous les emplois fédéraux dans les STIM, sont des blancs (72%) et des hommes (66%). Les femmes et les minorités ethniques et raciales, à l’exception des Américains d’origine asiatique, sont sous-représentées à la NASA par rapport à la population générale; les écarts les plus importants concernent les femmes (34% à la NASA contre 51% dans la population) et les Américains d’origine hispanique (8% contre 16%). Il y a encore moins de diversité au sommet: 86% des cadres supérieurs sont des hommes et 84% sont blancs, tandis que les femmes et les minorités sont plus susceptibles d’avoir des postes administratifs de niveau inférieur.

Ce manque de diversité, en particulier parmi les dirigeants, conduit à des décisions qui sont plus susceptibles de refléter les expériences vécues et les perspectives des hommes blancs que des populations sous-représentées. La mésaventure de la combinaison spatiale qui a retardé la première sortie dans l’espace entièrement féminine est un exemple de ce parti pris involontaire. Les femmes astronautes sont en moyenne plus petites et donc plus susceptibles d’utiliser l’unité de torse de taille moyenne, la plus petite taille que la NASA propose actuellement. Les astronautes masculins sont plus susceptibles d’utiliser des tailles plus grandes; la Station spatiale internationale avait deux grandes unités de torse, mais pas deux de taille moyenne, prêtes à partir. La NASA a déjà appris sa leçon – la prochaine génération de combinaisons spatiales hautement personnalisables, capables d’accueillir n’importe qui, du «premier centile féminin au 99e centile masculin», remplacera celles conçues en pensant à l’homme moyen.

Le besoin d’une combinaison spatiale qui convient n’est qu’un exemple de la façon dont les femmes sont négligées dans un environnement conçu pour les hommes. En outre, le système d’élimination des déchets de la Station spatiale internationale est inadapté pour gérer le sang et les déchets menstruels; la plupart des astronautes optent pour la contraception pour éviter complètement les périodes. Ironiquement, l’échantillon de femmes astronautes est trop petit pour un essai clinique robuste sur la contraception hormonale et ses effets dans un environnement spatial.

Les corps des femmes et des hommes diffèrent à bien des égards, de même que leur adaptation physiologique aux rayonnements, à la microgravité et à d’autres dangers spatiaux. Nous savons beaucoup de choses sur la façon dont l’espace affecte les hommes, mais pas les femmes. C’est l’un des domaines sur lesquels le programme spatial devrait se concentrer. L’appel à étudier les différences de sexe en orbite pourrait rendre les lecteurs progressistes sceptiques: nous sommes encore loin de réparer les dommages causés par les affirmations de la psychologie populaire selon lesquelles les femmes et les hommes diffèrent en mathématiques ou en compétences verbales. Il n’y a pas de lien direct entre le sexe et les compétences en mathématiques, mais ce stéréotype reste l’un des défis auxquels sont confrontées les femmes dans les STEM.

Dans les années 2020, la NASA devrait s’appuyer sur les progrès qu’elle a réalisés en matière de diversité et d’inclusion en redoublant d’efforts pour comprendre ses femmes astronautes et pourquoi les hommes sont encore plus nombreux que neuf pour un sur les journaux de bord de l’ISS. Il faudrait accorder plus d’attention à la manière dont les femmes réagissent aux rigueurs des vols spatiaux et connaissent la culture institutionnelle de l’agence.

Les concepteurs de systèmes spatiaux devraient abandonner l’approche à taille unique, où les femmes sont considérées comme un écart par rapport à la norme masculine. Les différences physiologiques entre les sexes devraient plutôt être traitées comme des variables importantes.

Simultanément, la NASA devrait écouter les expériences des femmes et des employés des minorités, et travailler à devenir véritablement inclusive, de ses astronautes à ses ingénieurs et cadres. Faire de la place pour tout le monde prend du temps, mais cela en vaut la peine.

Et il ne s’agit pas seulement d’une représentation équitable: les femmes pourraient être mieux adaptées à un vol spatial à long terme que les hommes. Les femmes sont généralement plus petites et ont besoin de moins de calories, elles sont socialisées pour être plus interpersonnelles et souffrent moins de certains effets des vols spatiaux. Bien qu’il soit peu probable de piloter des équipages entièrement féminins – la NASA l’a brièvement envisagé en 1999 -, le fait d’avoir plus de femmes est certainement bénéfique pour le programme spatial américain.

Inga Popovaite est un doctorat en sociologie. candidat à l’Université de l’Iowa. Elle étudie les interactions de groupe dans des environnements analogiques spatiaux en mettant l’accent sur les émotions, la hiérarchie des statuts et le sexe. Suivez-la sur Twitter: @inga_pop.