Ce qui a fait tomber le PDG de Boeing – et ce que le prochain PDG devra faire – .

Le départ du PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, envoie un message indiquant que la société en difficulté revient à l'essentiel. Mais dans ce cas, les bases ont moins à voir avec les écrous et les boulons, mais plus à voir avec les informations.

Les problèmes logiciels plutôt que les défauts matériels ont été à l'origine des problèmes les plus récents de Boeing – y compris le système de contrôle automatisé problématique qui aurait causé deux accidents catastrophiques du 737 MAX.

Bien que les racines de ce problème soient antérieures à l'ascension de Muilenburg au poste de PDG en 2015, le conseil d'administration de Boeing avait clairement perdu patience avec la manière dont il avait géré les efforts pour sortir de la crise.

Ses faux pas dans ses relations avec la Federal Aviation Administration, qui doit encore approuver le retour en vol du 737 MAX, ont suscité de nombreuses critiques.

Dans la déclaration d’aujourd’hui annonçant la démission de Muilenburg, Boeing a déclaré que le conseil d’administration avait décidé qu’un changement de direction était nécessaire «pour rétablir la confiance dans l’entreprise alors qu’elle travaille à rétablir les relations avec les régulateurs, les clients et toutes les autres parties prenantes».

Le problème de la semaine dernière avec le premier vol du taxi spatial Starliner de Boeing, qui s'est retrouvé sur la mauvaise orbite parce que le logiciel du vaisseau spatial a capté un code temporel incorrect, fournit une preuve supplémentaire que la bonne technologie de l'information sera cruciale pour l'avenir de l'entreprise.

Le conseil d'administration de Boeing a indiqué à l'avance que la position de Muilenburg était précaire en octobre, lorsqu'elle l'a destitué de son poste de président et a nommé David Calhoun, membre indépendant du conseil, en tant que président non exécutif.

Calhoun sera désormais le remplaçant de Muilenburg en tant que PDG et président, à compter du 13 janvier. Alors que Calhoun met fin à ses engagements non-Boeing – y compris son rôle de directeur général principal de la société d'investissement Blackstone – le directeur financier de Boeing, Greg Smith, servira de PDG par intérim.

Aujourd'hui, Calhoun a promis de remettre le programme 737 MAX sur les rails.

"Je crois fermement en l'avenir de Boeing et du 737 MAX", a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je suis honoré de diriger cette grande entreprise et les 150 000 employés dévoués qui travaillent dur pour créer l'avenir de l'aviation.»

Le nouveau président non exécutif de Boeing, Lawrence Kellner, a déclaré que lui et le reste du conseil d'administration étaient "heureux que Dave ait accepté de diriger Boeing à ce moment critique".

"Dave possède une expérience approfondie de l'industrie et un historique avéré de leadership solide, et il reconnaît les défis auxquels nous devons faire face", a déclaré Kellner dans un communiqué.

Sur la base de la réaction du marché, le basculement a rassuré les investisseurs, du moins à court terme. Mais Calhoun est-il la bonne personne pour le long terme? Les analystes de l'industrie aéronautique sont douteux.

"Je pense que le leader idéal possède une combinaison de compétences en gestion de programme, une expérience du marché commercial et une formation en ingénierie, ou au moins la capacité de communiquer avec et de hiérarchiser les ingénieurs", Richard Aboulafia, vice-président de l'analyse au Teal Group en Virginie, a déclaré à . dans un e-mail.

"Ils n'ont pas eu cela depuis de nombreuses années, et rien dans le passé de Dave Calhoun ne suggère qu'il apporte ces choses, même s'il serait bon pour une stabilisation à court terme", a écrit Aboulafia. "Je crains qu'il ne veuille rester un certain temps."

Scott Hamilton, directeur de la rédaction de Leeham News and Analysis, est encore moins optimiste à propos de Calhoun.

"Il siège au conseil d'administration depuis 2009. Il a fait partie de l'élaboration des politiques du conseil d'administration qui a conduit à la réduction des coûts qui, selon certains, a eu un effet néfaste sur le développement du MAX", a écrit Hamilton dans une analyse. «Il a fait partie des décisions du conseil d'administration selon lesquelles la valeur pour les actionnaires est la priorité n ° 1 chez Boeing.»

Hamilton a noté que Calhoun a passé la majeure partie de sa carrière chez General Electric, y compris GE Infrastructure, GE Aircraft Engines et GE Transportation.

«La culture de réduction des coûts de GE dans les rangs des cadres et le conseil d'administration qui prévaut depuis 20 ans doit disparaître», a écrit Hamilton. "Crucial est un conseil qui a une perspective nouvelle et n'est pas marié à la" valeur actionnariale "comme priorités n ° 1, 2 et 3."

La crise du 737 MAX – et dans une certaine mesure, les problèmes entourant Starliner – mettent en évidence les défis auxquels Boeing a été confronté en ce qui concerne la transparence et l’évaluation lucide de la technologie de l’entreprise.

Ce mois-ci, par exemple, Muilenburg a été pris à partie par le chef de la Federal Aviation Administration pour avoir publié des évaluations trop optimistes pour le retour en vol du 737 MAX – et pour ne pas avoir fourni des données opportunes et de haute qualité à la FAA pour examen.

Et au cours des dernières semaines, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a pressé Boeing d'être plus ouvert sur le processus de test de Starliner. Bridenstine a déclaré que Boeing avait diffusé en direct le test d'abandon du pad Starliner le mois dernier à sa demande, dans l'intérêt de la "transparence pour le contribuable".

La transparence et la familiarité avec la technologie de Boeing et ses limites seront des attributs clés pour tout PDG cherchant à reconstruire l'image de l'entreprise dans les jours, les mois et les années à venir.

Et cela ne ferait pas de mal d'avoir quelqu'un dans les premiers rangs qui connaît bien les frontières centrées sur les logiciels de Boeing – en particulier si l'on considère que la société mise plus gros sur les mégadonnées, l'automatisation, le vol autonome, l'intelligence artificielle et même l'informatique quantique.

Calhoun pourrait bien être la personne pour sortir Boeing de sa crise actuelle. Mais le leadership de l'entreprise ferait bien de commencer à penser à son prochain, prochain PDG.