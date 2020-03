Ce site effrayant estime quand le coronavirus submergera les hôpitaux de votre état – .

La dernière mise à jour sur les coronavirus d’un nombre croissant de responsables de la santé de l’État est que les systèmes hospitaliers de certaines des plus grandes villes des États-Unis, en particulier à New York, atteignent un point de basculement en ce qui concerne le nombre de cas liés au virus qu’ils peut gérer.

Un nouveau projet appelé COVID Act Now comprend un outil de site Web qui vous permettra de prévoir quand le système hospitalier de votre État sera submergé en fonction de l’agressivité de votre État pour limiter les rassemblements publics et les contacts.

“Cette semaine, ça va aller mal.”

Ce sont les mots effrayants que le chirurgien général américain Jerome Adams a souligné lundi matin lors d’une apparition sur The Today Show de NBC, qui a apporté un nouveau contexte sombre aux conséquences du coronavirus mortel qui a rendu 35 000 personnes malades à travers le pays et tué près de 400 personnes.

C’était également une référence au fait que les systèmes hospitaliers dans certaines des plus grandes villes du pays comme New York City, maintenant l’épicentre de la crise aux États-Unis, approchent d’un point de basculement et sont presque submergés par de nouveaux cas. Et c’est dans cet esprit qu’une équipe de scientifiques des données, d’ingénieurs et d’autres experts s’est réunie pour créer un site Web appelé COVID Act Now qui estime quand le coronavirus submergera les hôpitaux de votre état – les estimations montrant l’effet d’aucune action officielle , des arrêts modérés de l’activité publique et des actions plus strictes pour lutter contre le virus.

«Nous avons conçu cet outil», notent les créateurs du site Web «pour répondre à des questions d’une importance cruciale telles que: quel sera l’impact dans ma région et quand puis-je m’y attendre? Combien de temps jusqu’à ce que mon système hospitalier subisse une pression sévère? Quel est mon menu d’interventions et comment aborderont-elles la propagation du coronavirus?

«Nous avons créé covidactnow.org pour résoudre un problème urgent: si nous essayons de combattre le COVID dans le présent, nous perdrons (par exemple, l’Italie). Nous ne pouvons battre COVID qu’en comprenant ce qu’il nous fera dans un avenir proche. »

Dans cet esprit, jetons un œil à l’État de New York. Voici ce que montrent les estimations de COVID Act Now, qui sont en vigueur au moment de la rédaction de cet article:

Ce que les données montrent est une estimation de ce que trois mois de «distanciation sociale» à l’échelle de la communauté auront sur la capacité du système de santé de l’État à gérer les hospitalisations – qui, comme vous pouvez le voir ci-dessus, généreraient un peu moins de 200 000 hospitalisations au pic de la crise. Malheureusement, comme le montre ce graphique orange, un tel chiffre dépasserait de loin le nombre de lits d’hôpital disponibles dans l’État, comme le montre la ligne noire horizontale.

Le mécanisme idéal pour faire face à la crise est de trois mois de «refuge sur place», dont les résultats sont reflétés dans le graphique bleu allongé. Le nombre d’hospitalisations persiste jusqu’à fin mai, bien qu’il reste dans le nombre de lits d’hôpitaux disponibles tout le temps – et les choses commencent à diminuer complètement en juin.

De telles projections deviendront incroyablement critiques dans les jours à venir, car le président Trump a tweeté dimanche son intérêt à ramener tout le monde au travail et à la relance de l’économie le plus tôt possible. Le danger de revenir trop tôt sur les restrictions est que les interactions renouvelées entre les membres du public augmentent à nouveau le nombre de cas de virus:

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER LA CURE PLUS PIRE QUE LE PROBLÈME LUI-MÊME. À LA FIN DE LA PÉRIODE DE 15 JOURS, NOUS PRENDRONS UNE DÉCISION SUR LA FAÇON DONT NOUS VOULONS ALLER!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 mars 2020

En attendant, voici un autre outil que vous pouvez vérifier pour savoir dans quelle mesure votre système de santé local est prêt à gérer l’afflux de nouveaux cas attribuables à la nouvelle épidémie de coronavirus. L’outil est une gracieuseté de ProPublica, et il analyse une grande quantité de données pour projeter comment les hôpitaux locaux s’en sortiront à la suite de la propagation de COVID-19.

