Ce sont les endroits à éviter pour rester à l’abri du coronavirus – .

Tout le monde apprend toujours de nouveaux détails sur le nouveau coronavirus en temps réel, alors que les scientifiques et les chercheurs continuent de découvrir de nouvelles informations sur le virus COVID-19 – même si le bilan du virus ne cesse d’augmenter.

De nouvelles recherches montrent qu’il semble y avoir une plus grande chance d’éviter le virus dans des pièces moins surpeuplées et bien ventilées.

Avec chaque jour qui passe, nous continuons à en apprendre de plus en plus sur le nouveau coronavirus qui a déclenché une pandémie mondiale et continue d’ajouter à un bilan déjà tragique aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Au moment d’écrire ces lignes, par exemple, près de 1,1 million de cas de virus ont été identifiés aux États-Unis, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins – et près de 62000 Américains sont morts du coronavirus COVID-19.

Dans le même temps, les efforts pour vaincre le virus se poursuivent alors que les scientifiques et les chercheurs se précipitent pour identifier des thérapies capables de traiter les victimes du virus et finalement trouver un vaccin qui le prévienne. Dans un article publié jeudi sur son blog GatesNotes, par exemple, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a souligné qu’il y avait des raisons d’espérer et qu’il commençait à y avoir “de la lumière au bout du tunnel”. Écrit Gates: «Dr. Anthony Fauci a déclaré qu’il pensait qu’il faudrait environ dix-huit mois pour développer un vaccin contre le coronavirus. Je suis d’accord avec lui, même si cela peut prendre aussi peu que 9 mois ou aussi longtemps que deux ans. Bien que dix-huit mois puissent sembler longs, ce serait le plus rapide des scientifiques à avoir créé un nouveau vaccin. »

Tout le monde a à peu près appris en temps réel depuis le début du nouveau virus – roman, dans le sens où il est nouveau et qu’aucun de nous n’a jamais été exposé auparavant (et n’a donc pas les anticorps naturellement pour se défendre contre il). Et maintenant, les résultats d’une nouvelle étude ont été publiés dans la revue scientifique Nature, qui analyse les hôpitaux et les différentes pièces qui s’y trouvent (ainsi que la ventilation qui s’y trouve) pour émettre des jugements sur les types de pièces et d’environnements les plus propices à la propagation du coronavirus.

Parmi les résultats: L’étude est basée sur des recherches menées par des scientifiques chinois surveillant une paire d’hôpitaux à Wuhan, en Chine, où est originaire la pandémie mondiale de coronavirus. Ils ont constaté que, le plus souvent, les hôpitaux qui étaient mieux ventilés avaient tendance à avoir de plus faibles concentrations de particules aérosolisées associées au coronavirus. Et en même temps, les zones mal ventilées des hôpitaux, comme les salles de bains, ont vu le résultat inverse.

“La concentration d’ARN du SARS-CoV-2 dans les aérosols détectés dans les salles d’isolement et les chambres de patients ventilées était très faible, mais elle était élevée dans les toilettes des patients”, ont écrit les auteurs dans le cadre de l’étude. «Les niveaux d’ARN SARS-CoV-2 en suspension dans l’air dans la majorité des zones publiques étaient indétectables, sauf dans deux zones sujettes à l’encombrement, peut-être en raison de porteurs infectés dans la foule.»

C’est une nouvelle intéressante – mais toujours pas définitive à 100%. L’une des raisons pour lesquelles il n’est pas encore clair si les zones moins ventilées où des traces du virus sont détectées peuvent présenter un plus grand risque pour vous est qu’il y a encore tant d’inconnues associées à ce virus. Les médecins et les scientifiques ne savent toujours pas quelle concentration de virus est nécessaire pour infecter réellement quelqu’un. Mais c’est quand même une bonne information à avoir.

