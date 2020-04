Ce sont les médicaments contre les coronavirus que la FDA avertit les gens de ne pas prendre – .

Les gens se soignent eux-mêmes avec des médicaments contre le paludisme après qu’un certain responsable du gouvernement les ait approuvés comme «changeurs de jeu».

La Food and Drug Administration des États-Unis tente d’empêcher l’utilisation répandue et non autorisée de ces médicaments, car ils pourraient faire bien plus de mal que de bien.

Les effets secondaires, y compris les problèmes cardiaques, et les patients qui reçoivent les médicaments dans un cadre clinique contrôlé sont constamment surveillés pour détecter d’éventuelles réactions graves.

Tout le monde cherche une réponse à la nouvelle pandémie de coronavirus. Les chercheurs du monde entier travaillent dur dans l’espoir de développer un vaccin plus tôt que tard, mais pour le moment il n’y a vraiment pas de remède. Malheureusement, certains responsables gouvernementaux (* toux * TRUMP * toux *) ont proposé de vagues avenants concernant certains médicaments existants qui n’ont pas encore fait leurs preuves.

Les médicaments anti-paludisme, l’hydroxychloroquine et la chloroquine, ont été salués comme des «changeurs de jeu» potentiels par le président, conduisant certaines personnes désespérées à les rechercher et à s’automédiquer sans consulter leur médecin. Maintenant, la FDA supplie les gens d’arrêter de devenir voyous avec leurs médicaments, car ils peuvent s’avérer potentiellement mortels.

Les essais des médicaments sur les patients COVID-19 ont produit des résultats mitigés. Certains patients se sont en effet améliorés avec leur utilisation, mais il existe des risques incroyablement graves. Comme l’explique la FDA dans un nouveau communiqué de presse, ce ne sont absolument pas le genre de médicaments avec lesquels vous devriez vous auto-soigner.

“L’hydroxychloroquine et la chloroquine ne se sont pas révélées sûres et efficaces pour traiter ou prévenir le COVID-19”, indique un communiqué de presse de la FDA. «Ils sont à l’étude dans les essais cliniques de COVID-19, et nous avons autorisé leur utilisation temporaire pendant la pandémie de COVID-19 pour le traitement du virus chez les patients hospitalisés lorsque les essais cliniques ne sont pas disponibles ou que la participation n’est pas possible. L’hydroxychloroquine et la chloroquine peuvent provoquer des rythmes cardiaques anormaux tels que l’allongement de l’intervalle QT et une fréquence cardiaque dangereusement rapide appelée tachycardie ventriculaire. »

La FDA autorise certains médicaments à être utilisés à certaines fins, et ces médicaments anti-paludisme n’ont pas été autorisés à être utilisés par le grand public pour les symptômes ou la prévention des coronavirus. Ils peuvent interagir avec d’autres médicaments et s’accompagner de toute une série d’effets secondaires potentiels. En termes simples, traiter la situation comme si vous étiez votre propre médecin est une mauvaise idée (c’est généralement le cas), et vous pourriez finir par faire bien plus de mal que de bien.

«Sachez qu’il n’existe aucun traitement éprouvé pour le COVID-19 et aucun vaccin», nous rappelle la FDA. «Si vous recevez de l’hydroxychloroquine ou de la chloroquine pour COVID-19 et que vous ressentez des battements cardiaques irréguliers, des étourdissements ou des évanouissements, consultez immédiatement un médecin en appelant le 911.»

Mieux encore, ne prenez pas du tout ces médicaments, car il n’y a aucune preuve qu’ils fonctionnent et de nombreuses preuves que vous pourriez vous blesser gravement. Si vous pensez que vous pourriez avoir COVID-19, contactez votre médecin, ne prétendez pas en être un.

