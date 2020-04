Celularity et IDRI gagnent la OK de la FDA pour essayer la thérapie cellulaire COVID-19 – .

La filiale de Celularity, LifebankUSA, maintient un référentiel de sang placentaire et de sang de cordon, contenant des cellules souches pour une utilisation thérapeutique potentielle. (LifebankUSA / Robert Hariri via Twitter)

L’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de Seattle et une société du New Jersey appelée Celularity ont été autorisés par la Food and Drug Administration à commencer les essais d’une thérapie cellulaire expérimentale pour le COVID-19.

Le traitement d’immunothérapie utilise des cellules tueuses naturelles, ou cellules NK, qui jouent un rôle clé dans la défense naturelle du corps contre les infections virales. Le produit des cellules NK de Celularity, connu sous le nom de CYNK-001, est dérivé des cellules souches placentaires pour le traitement des maladies virales ainsi que de certains types de cancers du sang et de tumeurs.

CYNK-001 a été administré en toute sécurité à des patients lors d’essais précoces pour le traitement de la leucémie et du myélome multiple. Maintenant, la FDA a autorisé un nouveau médicament expérimental à étendre son utilisation au COVID-19, la maladie causée par l’épidémie de coronavirus.

«À ce jour, les efforts pour traiter les cas de COVID-19 se sont principalement concentrés sur les médicaments antiviraux», a expliqué Corey Casper, PDG de l’Infectious Disease Research Institute et professeur clinicien de santé mondiale à l’Université de Washington, a expliqué dans un communiqué de presse. “Bien que ceux-ci soient importants, les patients atteints d’une maladie grave peuvent ne pas répondre complètement aux médicaments antiviraux car ils subissent des dommages déjà infligés aux organes vitaux du corps.”

Environ 80 à 100 patients diagnostiqués avec une pneumonie due à une infection au COVID-19 seront inscrits dans des centres médicaux aux États-Unis, y compris potentiellement dans des sites de l’État de Washington. Les participants à l’étude recevront des perfusions de CYNK-001.

«L’hypothèse est que l’administration de cellules NK à des patients atteints de COVID-19 modéré à sévère permettra aux cellules immunitaires de trouver les sites d’infection virale active, de tuer le virus et d’induire une réponse immunitaire robuste qui aidera à guérir les dommages et à contrôler l’infection. », A déclaré Casper. “Au-delà de sa promesse en tant que traitement indispensable pour COVID-19, la biologie des cellules NK indique une possibilité que cette immunothérapie pourrait être utilisée comme un traitement standard pour les futures infections pandémiques.”

Les premiers résultats sont attendus environ 30 à 60 jours après la réception des cellules par les premiers patients. Si les résultats sont encourageants, un essai clinique plus rigoureux suivra.

Le week-end dernier, Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump, a vanté le traitement sur Twitter, affirmant que “cette thérapie a un réel potentiel”. Cette semaine, la FDA a donné son autorisation pour les tests préliminaires sur une base accélérée.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, le président et chef de la direction de Celularity, Robert Hariri, a remercié le Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA “pour ses efforts inlassables pour nous guider” tout au long du processus de dédouanement de l’utilisation du médicament pour COVID-19.

Le New York Times a cité Paul Knopfler, chercheur sur les cellules souches à l’Université de Californie à Davis, disant que l’approche de la Celularité comportait un certain risque. Il est concevable que les cellules NK puissent aggraver les problèmes respiratoires “en tuant massivement les cellules respiratoires des patients”, a-t-il déclaré au Times.

La FDA a autorisé les tests de plusieurs autres thérapies COVID-19, y compris l’utilisation des médicaments hydroxychloroquine et remdesivir ainsi que le plasma sanguin des patients récupérés. En outre, le premier essai clinique aux États-Unis d’un vaccin COVID-19 est en cours au Kaiser Permanente Washington Research Institute de Seattle.