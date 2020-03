Certaines de ces théories du complot contre les coronavirus et les faux remèdes sont fous – .

Une crise comme le coronavirus COVID-19 fournit un terreau fertile pour de faux traitements et des mesures préventives trompeuses pour se propager rapidement.

Certaines personnes affirment que le coronavirus a été conçu dans un laboratoire, même si des scientifiques réputés ont déjà prouvé que c’était faux.

Assurez-vous d’effectuer une recherche rapide sur Google avant d’acheter et de diffuser de la désinformation qui pourrait réellement exposer les gens à un risque accru d’attraper le virus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il y a quelques jours, j’ai sauté sur Twitter et j’ai vu un tweet inquiétant avancer l’idée que le coronavirus pourrait très bien être une arme biologique créée par l’homme pour mettre les États-Unis à genoux. Et de peur que vous ne pensiez que des idées bizarres comme celle-ci ne proviennent que de pots-de-vin de 40 ans sans emploi qui vivent toujours à la maison, le tweet en question est venu d’un médecin bien respecté et hautement qualifié.

Malheureusement, une crise comme le nouveau coronavirus a tendance à être un terreau fertile pour les théoriciens du complot qui sont trop désireux de proposer un nombre apparemment infini de prises chaudes, chacune plus étrange que celle qui l’a précédé.

Ce qui complique les choses, c’est que les théories du complot – grâce à la façon dont nous sommes tous connectés les uns aux autres – peuvent voyager très loin en un temps incroyablement court. Et chose intéressante, certaines des théories du complot que nous avons vues concernant le coronavirus ne se concentrent pas uniquement sur la cause du virus, mais touchent également aux mesures préventives et aux remèdes qui sont trompeurs, voire carrément faux.

Par exemple, un rapport de . raconte comment un message informant les gens de boire de la soupe chaude comme moyen d’empêcher le coronavirus de se propager a commencé à gagner du terrain sur WhatsApp aux Pays-Bas. Et tandis que les théories du complot sont sans doute faciles à combattre sur Twitter et Reddit, l’environnement fermé des applications de chat facilite la diffusion et la prise de position de la désinformation.

Mais la diffusion rapide d’un de ces messages aux Pays-Bas montre les défis auxquels sont confrontées les plateformes de chat privées, telles que les SMS ou WhatsApp appartenant à Facebook, où le contenu est plus difficile à contrôler et souvent perçu comme provenant d’une source fiable lorsqu’il est partagé par des amis et famille.

“Je pense qu’il y a un sentiment de sécurité et de communauté qui règne dans ces discussions de groupe qui donne à tout ce qui y est partagé une marque d’authenticité”, a déclaré Anna-Sophie Harling, responsable de l’Europe pour le centre de surveillance de la désinformation basé aux États-Unis NewsGuard.

D’autres fausses théories qui ont fait le tour incluent des articles affirmant que le coronavirus peut être évité en mangeant de l’ail ou de la crème glacée. Ce qui rend ces théories si dangereuses, c’est qu’elles peuvent convaincre les individus de prendre beaucoup moins au sérieux des conseils légitimes comme la distance sociale. Faites-vous plaisir et consultez le site Web du CDC pour obtenir des informations sur COVID-19 – tout ce qui existe devrait être, au mieux, traité comme non confirmé.

Tout aussi inquiétant est que certains escrocs mettent actuellement en place des appels automatisés pour vendre des kits de test individuels sans méfiance et concernés qui, surprise surprise, sont complètement faux.

Cela peut sembler banal et évident, mais assurez-vous de faire une recherche rapide sur Google et de vérifier les sources d’informations fiables avant d’être victime de ce qui est devenu une avalanche de désinformation entourant le coronavirus.

Et quant au médecin susmentionné qui a suggéré que le coronavirus était peut-être d’origine humaine? Eh bien, les scientifiques ont déjà prouvé que le virus est le résultat d’une évolution naturelle par opposition à l’ingénierie artificielle dans un laboratoire de guerre biochimique.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.