Certains astéroïdes peuvent être des fragments d’un système solaire étranger perdu depuis longtemps

Un nouvel article suggère qu’il pourrait y avoir 19 astéroïdes – faisant tous partie de la famille des Centaures – qui ne provenaient pas du tout de notre propre système solaire. Si cela se révélait vrai, cela signifierait que nous avons formé un matériau ancien autour d’une étoile extraterrestre en orbite dans notre propre système solaire.

Les centaures sont parmi les roches spatiales les plus intéressantes de notre système solaire. Un centaure est formellement défini comme un petit corps qui orbite entre Jupiter et Neptune et qui traverse l’orbite d’au moins une planète géante. Ils sont assis en dehors de la portée des chevaux de Troie Jupiter mais sont beaucoup plus proches du soleil que le disque dispersé ou la ceinture de Kuiper. Le fait qu’ils traversent l’orbite d’au moins une planète géante signifie que les centaures n’ont pas d’orbites stables au-delà d’une échelle de temps de quelques millions d’années.

Les centaures sont appelés ainsi car ils démontrent les caractéristiques des astéroïdes et des comètes. Le premier Centaure découvert, 2060 Chiron, a été trouvé en 1977. Initialement, il s’est éclairci de 75 pour cent et a développé un coma cométaire, avec une queue détectée en 1993. Mais Chiron a un diamètre d’environ 220 km, beaucoup plus grand qu’un noyau de comète typique, et il peut avoir un système d’anneaux – quelque chose qui n’a jamais été observé autour d’une comète. Comment appelez-vous mi-comète, mi-astéroïde? Un centaure coméroïde, évidemment.

Le fait que l’orbite d’un centaure autour du soleil ne soit pas stable est l’une de leurs caractéristiques déterminantes, c’est là que ce nouveau document entre en jeu. Selon les chercheurs, il y a 19 centaures dont les orbites et l’inclinaison dans notre système solaire ne peuvent être expliquées s’ils ne sont pas originaires du tout ici. Les objets sur des orbites instables autour du soleil suivent l’un des trois résultats suivants: ils supposent des orbites stables autour d’une planète ou de notre soleil, ils tombent dans le puits de gravité d’une planète ou du soleil, ou ils sont éjectés dans le milieu interstellaire.

Avant cette étude, un seul Centaure extra-solaire potentiel avait été identifié, 514107 Kaʻepaokaʻawela. L’idée qu’il pourrait y avoir 19 de ces objets sur une population totale comprise entre 44 000 -> 10 M n’est pas folle, ni l’idée que notre système solaire aurait pu capturer de tels astéroïdes dans un passé relativement récent. Nous avons récemment détecté deux comètes d’origine interstellaire – la comète Borisov et l’Oumuamua en forme de cigare.

Les auteurs, Namouni et Morais, ont analysé les orbites des centaures avec des orbites particulièrement inclinées par rapport au plan de l’écliptique (le plan dans lequel se déplacent toutes les principales planètes et astéroïdes). Ils ont trouvé 19 objets dont les orbites ne peuvent pas être expliquées s’ils ont commencé la vie comme des objets qui se sont formés dans notre système solaire. S’ils sont des roches spatiales capturées, en revanche, leurs orbites sont parfaitement explicables. Il n’est pas clair non plus que les 19 objets proviennent du même événement d’éjection.

Namouni et Morais ne prétendent pas que leur simulation d’interaction gravitationnelle prouve que les centaures sont des captures extrasolaires. Mais s’ils le sont, cela voudrait dire qu’il y a des morceaux d’un autre système solaire pris dans le nôtre. Un tel matériau pourrait remonter à la formation du Soleil (s’il avait été capturé vers le début de notre système solaire) ou il aurait pu être capturé au cours des derniers millions d’années. Les dinosaures, malgré toutes leurs nombreuses réalisations, ont été absolument terribles à laisser des traces astronomiques.

Encore une fois, il existe un précédent pour ce type de théorie. Nous avons déjà localisé deux «frères et sœurs stellaires» de Sol – HD 162826 (distant de 110 LY, étoile F8V, 4,5 milliards d’années) et HD 186302 (distant de 184 LY, étoile G2V, âgé de 4,57 milliards). Notre soleil est une étoile G2V qui aurait enflammé il y a environ 4,6 milliards d’années. Il est clair qu’il y avait beaucoup d’échanges à ce moment-là; le disque protoplanétaire du système solaire était clairement ensemencé de métaux lourds par une supernova qui a explosé à proximité alors que nos planètes étaient en train de se former. L’explosion n’était pas assez proche pour disperser notre disque, mais elle a laissé une signature révélatrice que nous pouvons encore capter.

La chose la plus cool à propos de ces résultats est que cela signifie que nous pourrions recueillir des informations sur des astéroïdes qui ne sont pas originaires d’ici. Peu importe s’ils représentent une capture de 4,5 milliards d’années d’un frère stellaire perdu depuis longtemps ou si ces centaures sont des roches spatiales aléatoires comme Borisov ou ‘Oumuamua. Peu importe d’où ils venaient ou depuis combien de temps nous formions, nous en apprendrions énormément sur les conditions ailleurs dans la galaxie – et nous pourrions les apprendre en quelques décennies, plutôt que sur les dizaines de milliers d’années actuellement nécessaires pour envoyer une sonde sans pilote à un autre système solaire.

C’est une excellente raison de concentrer certaines sondes sur ces centaures. Chaque fois qu’il y a une chance de collecter des informations dans des décennies qui autrement prendraient des dizaines de milliers d’années, cela vaut la peine d’être exploré.

