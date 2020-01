CES 2020: Faits saillants en photos

Avec une gamme presque inimaginable de produits et de concepts exposés dans tout Las Vegas, il est difficile d’en choisir quelques-uns chaque année pour notre récapitulation. Mais voici ceux que nous avons trouvés particulièrement intéressants.

Lenovo ThinkPad X1 “Many-in-1” pliable

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold est la première tablette à écran pliable au monde. (Il y a évidemment plusieurs modèles qui ont des affichages séparés sur chaque section, mais pas un seul écran pliable.) J’ai pu en faire une démonstration cette semaine et je suis vraiment impressionné par le design. L’écran est protégé à l’avant et à l’arrière par une housse en cuir intégrée. Cela évite de nombreux problèmes survenus avec le Samsung Fold d’origine. Vous ne pouvez pas passer sous l’écran – vos miettes de sandwich non plus – et l’arrière de la charnière est solidement protégé. Je n’ai vu aucune trace de pli lors du pliage et du dépliage. Lenovo évalue l’écran pour 3-4 ans de vie, tel que testé par leurs robots industrieux. Pour les spécifications complètes, vous pouvez lire notre couverture de l’annonce ici.

Compte tenu des inquiétudes concernant les rayures de l’écran en plastique, j’ai interrogé Lenovo à ce sujet. Ils ont dit qu’il était en fait plus difficile à rayer et l’ont testé dans des poches avec des clés et d’autres objets tranchants. Avec le clavier rentré à l’intérieur, il n’y a vraiment pas de place pour que quelque chose entre une fois plié, mais sans le clavier, il y a un petit espace. J’ai proposé de leur échanger ma Surface Pro contre une sur place, mais Lenovo ne s’est pas amusé. Il ressemble à un grand ultra-portable si vous pouvez vous permettre le prix de 2499 $ + quand il sera expédié plus tard cette année. Tout le monde ne veut pas d’une tablette Windows, mais cela fonctionnait très bien en tant qu’écran de 13 pouces avec le clavier Bluetooth en option que vous pouvez plier dans la tablette.

Côté pliage plus léger, le nouveau Razr de Lenovo propose un mode rétro entièrement fonctionnel qui fonctionne exactement comme le téléphone Razr d’origine.

ShiftCam vise à mettre un autre clou dans les cercueils de la société Camera

Il existe des dizaines, voire des centaines, d’objectifs à clipser et de filtres pour smartphones. Mais à moins qu’ils ne soient spécifiés très étroitement pour un modèle de téléphone particulier, ils sont difficiles à aligner. Le problème s’aggrave si vous avez besoin de permuter entre eux pour différents effets. ShiftCam a mis au point une solution ingénieuse: la société place un certain nombre de modules d’objectif et de filtre dans un boîtier de téléphone qui a une section coulissante. Vous pouvez donc simplement faire glisser l’objectif ou le filtre approprié sur l’appareil photo de votre téléphone. À l’heure actuelle, il est compréhensible que l’iPhone uniquement, car la variété ahurissante de facteurs de forme pour les téléphones Android rend difficile la construction de quelque chose comme ça pour eux.

Packs vivants e-commerce durable

Notre vie moderne remplie de «commandes en un clic» entraîne de nombreux coûts. L’un est l’énorme quantité d’emballage requise. Certains, comme les boîtes en carton, sont au moins assez faciles à recycler. D’autres, comme beaucoup d’arachides en mousse ou d’autres matériaux d’emballage à base de pétrole, ne le sont pas. Living Packets vise à bouleverser totalement à la fois la réalité physique de l’expédition des produits et son économie. Je ne peux pas rendre justice aux aspirations de l’entreprise dans ces quelques phrases, mais ils ont construit une boîte réutilisable facile à plier qui, dans la version d’expédition, sera équipée d’un GPS, d’une connectivité cellulaire, d’une caméra orientée vers l’intérieur pour inspecter le colis contenu, un écran e-Ink pour l’adressage et même des capteurs de température et d’humidité pour un suivi de qualité.

Les clients qui achètent un produit dans l’une des boîtes de l’entreprise peuvent utiliser la boîte pour retourner des produits, ou donner ou vendre d’autres articles qu’ils possèdent de manière conviviale. Ou ils peuvent les retourner à un détaillant participant pour un petit crédit. Il y a beaucoup plus dans la vision de Living Packets, mais dans l’ensemble, l’équipe décrit une vision utopique de la façon dont les expéditions et les retours de produits devraient presque certainement fonctionner dans un monde parfait. Je suis donc heureux de leur souhaiter plein succès, mais faire de cette vision une réalité sera une entreprise longue et difficile. La société a effectué des tests avec un détaillant français et prévoit un lancement européen plus large plus tard cette année. Les États-Unis ne sont sur leur radar que l’année prochaine.

Les copters multirotors noirs massifs sont désormais plus conviviaux

L’année dernière, le prototype d’hélicoptère de passagers à rotors multiples de Bell avait l’air d’appartenir à un film de science-fiction dystopique: noir pur, accentué de néon bleu. Apparemment, l’entreprise a compris le message, car cette année, elle a été emballée dans un costume beaucoup plus raisonnable. Hyundai a également présenté un énorme prototype cette année. La couleur est fine, mais contrairement à la Bell qui a des haubans autour de ses accessoires, les accessoires de la Hyundai semblent pouvoir servir de machines à tuer. Bien sûr, ils sont assez élevés, mais l’effet est encore un peu déconcertant.

Loin des foules folles: en dehors de Las Vegas

Il est facile d’oublier que le néon et le béton de Las Vegas se trouvent au milieu de l’une des plus belles régions du monde. La région immédiate est désertique (le Mojave), mais il y a beaucoup de montagnes. C’est une vue qui descend de la forêt nationale de Sequoia après le lac Isabella sur notre route vers le spectacle.

Enfin: un projecteur à ultra courte focale pour les consommateurs

Que ce soit parce que vous aimez la douceur relative et la convivialité d’une image projetée, ou parce que vous ne pouvez pas vous permettre un téléviseur super grand écran à un milliard de dollars, les projecteurs sont une solution évidente. Jusqu’à présent, cependant, ils nécessitaient une grande surface et un montage sophistiqué. Ou, comme l’ultra-courte focale Sony exposée il y a quelques années, coûtait autant qu’une Tesla bas de gamme. Vava, mieux connu pour l’électronique grand public bas de gamme, a introduit un UST 4K (pixel-shifted utilisant un TI DLP) vraiment impressionnant qui peut projeter un écran de 150 pouces. Le modèle que j’ai présenté projetait 100 pouces sur un écran spécial ALR (Ambient Light Rejecting) compatible UST. Bien qu’il n’ait pas tout à fait la gamme de couleurs d’un projecteur home cinéma à prix similaire, il est beaucoup plus pratique.

F1: le sport le plus sophistiqué au monde

Les meilleures équipes de Formule 1 emploient bien plus de 1 000 personnes et dépensent jusqu’à 400 millions de dollars par an pour aligner seulement deux voitures dans environ 20 courses (21 l’année dernière, 22 cette année). Donc, bien sûr, la F1 avait une exposition pour faire un battage médiatique sur la quantité massive de données produites, transmises et consommées par les voitures. Chaque site de course doit être équipé d’environ 60 km de câbles à fibres optiques, par exemple. Pour le show and tell, vous pouvez jouer à F1 2019 dans un cockpit vraiment sympa (les échantillons de révision n’étaient malheureusement pas disponibles) et voir la voiture Red Bull 2011 de Sebastian Vettel, redécorée dans la livrée 2019 de l’équipe.

GaN: le secret d’une charge rapide

Il y a quelques années, j’ai écrit que la technologie des semi-conducteurs GaN d’EPC était la sauce secrète de la plupart des unités lidar à grande vitesse. Il s’avère que GaN est également le secret des chargeurs USB-C compacts ultra-rapides et puissants. Si comme moi, vous n’aviez jamais entendu parler de Navitas, vous avez peut-être encore utilisé un chargeur alimenté par ses puces. Plus d’une douzaine de marques utilisent l’entreprise pour ses chargeurs USB-C haut de gamme, notamment Aukey, Ravpower, Anker et ASUS. La photo montre la réduction de taille possible en passant d’une approche traditionnelle à GaN pour une alimentation de 300 watts.

VR combinée Jeep avec le monde réel dans ce trajet

Enfin, du côté amusant, Jeep a offert aux spectateurs un tour dans cette Jeep Rubicon à levage hydraulique alors qu’ils traversaient un parcours hors route en réalité virtuelle – en compétition pour le meilleur temps.



