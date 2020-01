CES 2020: Nissan Ariya EV parcourt 300 miles, arrive fin 2020

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

LAS VEGAS – Nissan au CES 2020 a dévoilé la succession d’un successeur, ou plus probablement d’un grand frère, à la Nissan Leaf EV la plus vendue, récemment vendue lentement. Il s’appelle le Nissan Ariya Concept. Il atteint jusqu’à 300 miles de portée et est un multisegment / hayon où la Leaf est une berline. Considérez l’Ariya (prononcé comme le terme musical) comme un Nissan Rogue plus sculpté, plus actuel et électrifié.

Nissan utilisera la deuxième génération de sa technologie d’auto-conduite ProPilot Assist, qui offre une conduite sans contact de niveau 3 pour l’automatisation conditionnelle. Il est à peu près équivalent à Cadillac Super Cruise. Nous prévoyons que les prix commenceront autour de 40 000 $ pour l’Ariya, en supposant que c’est son vrai nom. La voiture est suffisamment loin pour que même avec le suffixe «concept» sur le nom, c’est une bonne idée de ce à quoi elle devrait ressembler.

Nissan dit que l’Ariya est quatre pouces plus court que le Rogue (pas Rogue Sport) et trois pouces plus large, ce qui en fait 181 pouces de long et 75 pouces de large. Cela le place dans le domaine des véhicules compacts plutôt que sous-compacts. Les autorités fédérales classent les véhicules par volume intérieur. Mais généralement, un SUV compact est considéré comme long de 180 à 190 pouces, tandis qu’un sous-compact est de 160 à 170 pouces. La feuille actuelle mesure 176 pouces de long et 71 pouces de large.

Nissan suggère que la portée serait d’environ 300 miles. La Nissan Leaf de deuxième génération est évaluée à 226 milles. Il devrait y avoir trois modèles, S, SV et SL, avec des prix d’environ 40 000 $ à 45 000 $. Nissan suggère que l’accélération de 0 à 60 mph pourrait être inférieure à six secondes.

Là où la Leaf entraîne uniquement les roues avant, l’Ariya proposera une traction intégrale, avec des moteurs à l’avant et à l’arrière. Nissan appelle la technologie e-4orce (prononcé «e-force»). Il n’est pas clair si tous les Ariyas obtiennent e-Force ou s’il s’agit d’une option de renforcement. Étant donné que de nombreux véhicules électriques sont vendus en Californie, la traction intégrale peut ne pas être nécessaire sur tous les véhicules américains. Selon Takao Asami, vice-président directeur de la recherche et de l’ingénierie avancée de Nissan:

La technologie de commande intégrale bimoteur e-4ORCE offre une maniabilité et une stabilité précises, ce qui donne aux conducteurs une plus grande confiance et encore plus d’excitation que jamais. Cette technologie permet une excellente performance en virage et une traction sur des surfaces glissantes et une conduite confortable pour tous les passagers.

Nissan affirme également que l’utilisation modulée du freinage régénératif minimisera le tangage et la plongée.

Étant donné que l’Ariya se rapproche du Tesla Model 3, avec le système AutoPilot généralement bien considéré de Tesla, ProPilot 2.0 devrait rendre l’entrée Nissan plus compétitive. ProPilot 2.0 est décrit comme une autonomie de niveau 3, ce qui signifie: a) l’auto-conduite b) sur certaines routes (généralement les autoroutes et autres routes à accès limité), mais c) vous devez garder les yeux sur la route (ils seront suivis par un moniteur), et surtout d) vous devrez prendre le contrôle lorsque vous sortez, par exemple, de l’autoroute, mais aussi si la voiture ne peut pas faire face à une situation de conduite complexe. C’est un défi, et pas seulement pour Nissan. Être sans contact peut inviter à l’inattention, mais le transfert peut se produire à court préavis. C’est toujours une zone grise de combien de temps la voiture peut donner au conducteur où la situation de conduite change soudainement.

Les fonctionnalités de ProPilot 2.0 incluraient:

Freinage d’urgence et détection des piétons automatisésAvertissement de sortie de voie, assistance au maintien de voie et aide au centrage de voie Régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et départ

L’aide arrive pour la feuille assiégée

Parmi les véhicules électriques, la Nissan Leaf est un best-seller, avec environ un demi-million de ventes dans le monde depuis son arrivée fin 2010 en tant que modèle 2011. Les ventes aux États-Unis ont culminé en 2014 à 30 200, ont chuté pendant deux ans, se sont redressées avec l’arrivée de la deuxième génération de Leaf en 2018, puis ont chuté de 16% en 2019. Au cours des neuf années et demie de la Leaf aux États-Unis, il a vendu 141 907 véhicules, soit environ 16 000 véhicules par an.

Par rapport aux 12365 ventes de l’année civile 2019, les VE internes ont estimé que le Tesla Model 3 a vendu 47275 unités, environ 4x ce que la Leaf a vendu, et des chiffres beaucoup plus faibles pour le modèle X SUV (5500 estimés) et le modèle S (3750). Ainsi, le besoin et le désir de Nissan pour un véhicule un peu plus grand que le Leaf et un avec cette gamme magique de 300 miles. Peu importe à quel point les constructeurs automobiles disent que l’angoisse de l’autonomie est surestimée, les acheteurs disent qu’ils veulent que l’autonomie soit équivalente à ce que vous obtenez d’un réservoir d’essence, ce qui signifie 300 miles ou plus.

On ne sait pas si l’Ariya remplace la feuille ou les emplacements un niveau au-dessus. Les deux ne sont pas vraiment comparables en taille ou en performances. Mais avec les ventes de Leaf vers le bas chez les adolescents, il n’est pas clair si la Leaf à partir de 2020 est à court d’essence.

