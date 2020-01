CES 2020: une année révolutionnaire pour les appareils de santé numériques

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

À en juger par le nombre de dispositifs portables de santé numérique au CES cette année, l’industrie s’attend à ce que chacun d’entre nous en affiche au moins un. De plus en plus, la question devient laquelle, pas si. Alors que les sociétés de médias sociaux rivalisent pour attirer votre attention, les fournisseurs de produits portables se disputent l’espace sur votre poignet (ou maintenant, dans votre oreille ou sur votre doigt). Jusqu’à présent, il n’y a pas de «One Ring (ou montre ou oreillette) pour les gouverner tous». Les dizaines de produits innovants se répartissent en fonction de ce que les consommateurs veulent le plus de leurs appareils portables. Nous avons sélectionné parmi les centaines (oui, des centaines) exposées au CES cette année pour vous faire part de nos réflexions sur les plus uniques et les plus intéressantes.

Withings ScanWatch One-Ups Competition With Apnea Detection

L’un des appareils portables de santé les plus avancés introduits au CES cette année est le ScanWatch de la firme établie Withings. Bien qu’elle ne soit pas la première montre à intégrer une capacité de détection ECG et AFib, elle ajoute à la fois une fonction VO2 Max et une capacité à détecter l’apnée du sommeil (en fonction de la concentration d’oxygène dans votre sang pendant que vous dormez). Pour la plupart, l’obtention de VO2 Max nécessite des appareils spécialisés, et la détection de l’apnée du sommeil nécessite souvent une procédure de test de qualité médicale (bien que Beddr monté sur le front offre une capacité similaire). Si Withings peut obtenir la ScanWatch terminée et approuvée par les régulateurs à temps pour son lancement prévu au T2, il pourrait être le premier appareil portable 24/7 à offrir cette combinaison de fonctionnalités.

Le prix est juste aussi, avec la montre au prix de 249 $ pour la taille 38 mm et 299 $ pour la taille 42 mm. Comme les autres appareils portables Withings, la technologie de suivi médical et de fitness est construite autour d’une conception de montre analogique, elle n’est donc pas un concurrent direct de la smartwatch typique avec une conception entièrement numérique et une bibliothèque d’applications. Mais le fait de suivre une approche plus traditionnelle donne au ScanWatch une durée de vie estimée à 30 jours, dépassant de loin celle des montres intelligentes entièrement numériques et de la plupart des trackers.

IEVA Time-C: le pionnier de la santé environnementale portable devient une montre

La startup française IEVA a fait des vagues avec son innovant Twin-C (149 $ et plus) portable doté d’une impressionnante gamme de capteurs environnementaux. Maintenant, il s’appuie sur cela avec la montre intelligente Time-C (490 $ et plus) qui combine un suivi complet de la condition physique et de la santé avec les capteurs environnementaux.

IEVA vient d’un endroit très différent de la plupart des fournisseurs de vêtements. Leurs fondateurs fournissent des traitements cutanés personnalisés basés sur l’exposition environnementale depuis des années. Leur objectif est d’aider les clients à mesurer leur environnement (y compris le bruit, les rayons UV et la pollution), à estimer ses effets sur eux et à prendre activement des mesures pour améliorer les choses. En plus des fonctionnalités que vous attendez d’un tracker de fitness haut de gamme comme la surveillance de la fréquence cardiaque et la détection de l’exercice, le Time-C surveille le bruit ambiant, la température, le rayonnement solaire et l’humidité, ainsi que les niveaux de CO2 et de COV via ses capteurs.

Le Time-C tire également des données sur la pollution et l’environnement de sources en ligne. Toutes ces données aident IEVA à fournir au porteur des données personnalisées sur sa santé et la santé de son environnement – ainsi que des suggestions sur les moyens de les améliorer. IEVA a également un élément de science citoyenne à ce sujet. Les fondateurs espèrent que les données collectées (et volontairement partagées) de leurs utilisateurs sur leurs environnements environnants seront utiles aux scientifiques travaillant à modéliser le climat mondial.

Huami Amazfit: Nouveaux écouteurs Zenbuds spécialisés dans le sommeil

Le géant chinois du portable Huami (une centaine de millions d’appareils vendus) est surtout connu sous d’autres noms car il fabrique des vêtements comme les groupes Mi. Cependant, il possède également sa propre marque en pleine croissance appelée Amazfit. Au CES cette semaine, la société a lancé une gamme de nouveaux appareils à prix avantageux, dont une montre d’extérieur à 140 $, le T-Rex. En ce qui concerne la santé numérique, cependant, les nouveaux produits les plus intéressants ont été les deux modèles d’écouteurs annoncés (mais pas encore disponibles).

Le premier, Powerbuds (99,99 $ disponible en février), est conçu pour être une alternative avant-gardiste aux écouteurs traditionnels, avec l’ajout de la surveillance de la fréquence cardiaque – afin que vous puissiez faire un suivi de la condition physique sans autre portable. Pour votre sécurité personnelle, les Powerbuds disposent d’un mode d’intercommunication ambiant, avec tous les autres avantages que nous attendons des écouteurs. Les autres nouveaux écouteurs, Zenbuds (disponibles plus tard cette année), sont ultra-légers (<2 grammes), disposent d'une batterie de 12 heures et sont spécialement conçus pour améliorer la qualité de votre sommeil. Ils offrent un blocage du son et une génération de son apaisante, tout en surveillant vos habitudes de sommeil. Parce qu'ils sont intra-auriculaires, ils peuvent suivre votre position de sommeil en plus de la fréquence cardiaque et des stades de sommeil estimés, ils offrent donc potentiellement de nouvelles données intéressantes à analyser.

Firstbeat: la technologie derrière les appareils

Comme vous vous en doutez, étant donné les dizaines d’entreprises qui produisent désormais des objets connectés liés aux données et à l’analyse de la santé numérique, elles ne font pas toutes leur propre science. Beaucoup d’entre eux comptent sur Firstbeat pour leurs algorithmes sous-jacents. Cela comprend les montres de sport compatibles GPS, les montres intelligentes et les ordinateurs de cyclisme des géants de l’industrie Garmin, Huawei, Suunto et Huami. Récemment, ils ont ajouté Xiaomi et Mio à leur liste de clients. La plateforme Firstbeat prend en charge les capteurs habituels, mais comprend également des options plus sophistiquées comme le calcul VO2max, et peut intégrer la chaleur, l’humidité et l’altitude dans ses analyses.

Firstbeat pousse également dans le domaine de l’analyse du sommeil, en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque comme déterminant principal des étapes du sommeil. Pour les curieux, ils ont fait un excellent travail pour expliquer la technique dans un livre blanc en ligne. L’un des plus gros points à retenir pour moi est que même les experts en sommeil humain n’ont que 80% d’accord sur l’état de sommeil d’une personne, même avec les meilleures données. Il est donc logique que des expériences comme celle que j’ai faite l’année dernière qui impliquent l’utilisation simultanée de plusieurs appareils différents puissent produire des statistiques radicalement différentes.

Binah.ai: Oubliez un portable, utilisez simplement un appareil photo

Les chercheurs en médecine savent depuis un certain temps comment estimer certains signes vitaux à l’aide d’une simple vidéo du visage d’une personne. Binah.ai en fait une réalité sous la forme d’une application pour smartphone qui peut utiliser la caméra du téléphone pour enregistrer de la vidéo (ou même enregistrer un écran de télévision) et en générer des signes vitaux. La société affirme que l’application peut mesurer non seulement la fréquence cardiaque et la respiration (ce qui a été fait par plusieurs équipes de recherche), mais également la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), la saturation en oxygène du sang et le stress mental. Ils affirment également qu’ils pourront bientôt mesurer la pression artérielle. La meilleure partie de l’obtention d’une démo était la vidéo annotée de Zuckerberg témoignant devant le Congrès, avec ses signes vitaux au fil de l’audience. Je prévois d’accepter l’application lorsqu’elle sera disponible en mars et de la laisser fonctionner sur mon téléviseur pendant que je regarde les actualités.

Maintenant lis: