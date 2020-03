Ces 4 cours sont l’intro parfaite pour les débutants en cybersécurité

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous ne connaissez pas un pare-feu à partir d’un trou dans le mur, les rapports presque quotidiens de diverses cyber-violations, vols d’identité et pannes de sécurité approfondies par des sociétés de plusieurs milliards de dollars suffisent à susciter une grave anxiété autour du sujet. Cela est particulièrement vrai si vous êtes un propriétaire d’entreprise qui souhaite garantir que les informations et les processus vitaux de votre entreprise sont fermement protégés.

Mais, la meilleure façon de vous armer contre toute cette peur est avec la vérité – et la formation trouvée dans le Guide du débutant complet sur la cybersécurité (29,99 $, plus de 90% de réduction) vous donnera une fenêtre sur un monde compliqué que toute entreprise ou Les informaticiens ont besoin de mieux connaître.

La collection comprend quatre cours spécialement créés pour fournir une introduction à ceux qui tentent de mettre la main sur la cybersécurité pour la première fois.

Le guide absolu des débutants en matière de cybersécurité personnelle est une exploration simple et sans faille du domaine, y compris les meilleures pratiques pour assurer la sécurité sur les sites Web ainsi que les médias sociaux. Ce cours utilise des exemples concrets d’attaques de piratage, car ils vous montrent comment les arrêter, même si vous n’avez jamais reçu de formation en informatique ou en cybersécurité auparavant.

Vos trois cours restants se concentrent chacun sur divers aspects de la protection des appareils, serveurs, réseaux et autres systèmes connectés contre le piratage et les attaques.

Dans Partie 1: Concepts de base, les étudiants utilisent la terminologie, les concepts et les protocoles de sécurité que tout le monde devrait connaître avant de passer aux méthodes de piratage, aux types de logiciels malveillants et aux tactiques que les professionnels de la sécurité utilisent pour les arrêter.

Dans Partie 2: Réseaux et confidentialité, la session de formation de six heures se tourne vers d’autres domaines clés de la cybersécurité comme la mise en réseau, l’anonymat, la sécurité des e-mails, le chiffrement, les sauvegardes et plus encore. En plus des dernières techniques pour arrêter la cybercriminalité, ce cours familiarise également les étudiants avec certains des outils les plus populaires pour renforcer votre réseau de sécurité, y compris les VPN, Kaspersky Antivirus, Bitlocker, etc.

Finalement, Partie 3: Sécurité mobile conduit tout à la maison en mettant l’accent sur les appareils mobiles, la façon dont plus de la moitié du trafic Web est consulté. Le cours explore l’utilisation de Malwarebytes, l’une des meilleures applications anti-malware du Web, pour acquérir des compétences et des techniques pratiques pour protéger les appareils mobiles contre les pirates et les logiciels malveillants. Vous apprendrez également les mesures personnelles à prendre pour accroître votre sécurité dans le monde, comme comment accéder en toute sécurité aux réseaux Wi-Fi publics gratuits et apporter des modifications intelligentes aux paramètres de sécurité par défaut de votre téléphone qui vous aideront.

Alexander Oni, instructeur à succès, vous guide à travers les cours ci-dessus, qui possède des années d’expérience dans l’enseignement en ligne et a créé plus de 25 cours différents avec plus de 50 000 étudiants inscrits dans le monde.

Chaque cours de cet ensemble se vend régulièrement 200 $, mais en profitant de cette offre actuelle, la collection entière est maintenant à seulement 29,99 $, moins de 8 $ par cours.

