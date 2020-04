Ces cours décomposent AWS et Microsoft Azure Essentials pour seulement 40 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les concepts de base du cloud computing ne sont pas si complexes. Au lieu d’acheter, d’héberger et de gérer tous les serveurs coûteux et autres infrastructures nécessaires pour exécuter une opération informatique efficace et évolutive en interne, vous faites appel aux services d’un fournisseur de cloud pour faire tout cela pour vous.

Bien que le concept soit simple, l’exécution est rarement aussi simple et sèche. Chaque organisation a ses propres nuances et excentricités qui doivent être prises en compte pour que tout fonctionne sans problème une fois que l’équipement et l’expertise nécessaires pour que cela fonctionne résident chez votre fournisseur.

Bien qu’il soit tentant pour toute entreprise maintenant sous tous ces maux de tête d’opérations matérielles et de maintenance de se laver les mains de l’informatique et de supposer que son fournisseur a tout géré, la réalité est qu’elle exige toujours un spécialiste de plateforme cloud qualifié pour que tout soit performant. comme il se doit.

Le pack de formation professionnelle débutant Cloud Architect ft.Azure et AWS explique non seulement tout ce qu’un expert informatique cloud doit savoir pour maintenir un système basé sur le cloud à une efficacité maximale, mais ses sept cours se concentrent sur les fonctionnalités spécifiques trouvées dans l’utilisation du monde deux plus grands fournisseurs de services cloud, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft’s Azure.

Premiers pas avec le cloud computing est aussi introductif qu’il y paraît, jetant toutes les bases pour comprendre pourquoi les organisations migrent vers le cloud et comment elles exploitent ce potentiel. Les élèves explorent également certaines des définitions de base qui aident à définir le travail dans le cloud, comme les cinq caractéristiques de base du cloud computing (libre-service à la demande, large accès au réseau, mise en commun des ressources, élasticité rapide et service mesuré), les quatre modèles de déploiement cloud (privé, public, hybride et communautaire); et les trois principaux modèles de service (SaaS, PaaS et IaaS).

Une fois les bases établies, les six cours restants explorent les deux services qui représentent la moitié de l’ensemble du marché du cloud ces jours-ci.

AWS reste le leader mondial dans le domaine, donc AWS Cloud Essentials commence votre formation à partir de zéro. Ce cours couvre le même matériel que vous trouverez dans la propre formation d’Amazon, mais pour une fraction du prix. Les étudiants obtiennent un aperçu détaillé des concepts de cloud, des services AWS, de la sécurité, de l’architecture, de la tarification et de l’assistance.

le Architecte AWS Solutions Associate fait passer votre voyage AWS au niveau supérieur. Destinée aux utilisateurs plus expérimentés, cette formation suppose que vous comprenez comment fonctionne AWS, mais que vous devez maintenant utiliser tous ces outils disponibles pour commencer à créer vos propres solutions cloud. Ce cours explore également les cinq types d’architecture (résiliente, performante, sécurisée, à coût optimisé et excellente sur le plan opérationnel) couverts par l’examen AWS Certified Solutions Architect Associate.

Alors qu’AWS reste le leader incontesté des services cloud, Azure a réalisé des gains importants ces dernières années, de sorte que les quatre cours basés sur Microsoft ici aident à mettre en évidence certaines des similitudes et des différences entre les deux plates-formes rivales.

Plus de trois cours – Devenir un expert du cloud: Microsoft Azure IaaS – Niveau 1, 2 et 3 – les étudiants se familiarisent avec toutes les facettes d’Azure. Coursework explore comment migrer des applications dans le cloud, créer des réseaux virtuels, des sous-réseaux et des adresses IP, planifier et déployer des machines virtuelles, surveiller et analyser les performances et la santé des ressources Azure et, finalement, avoir les compétences nécessaires pour concevoir un système qui sera plus résilient contre les défaillances et plus flexible à une demande de capacité imprévisible.

Enfin, Azure Deployment for Node.js Applications guide les utilisateurs dans la création de leurs propres applications et les rend accessibles aux autres via le Web ou le mobile. En utilisant des outils tels qu’Azure CLI et Azure App Services, vous comprendrez parfaitement comment y parvenir.

D’une valeur de près de 1 000 $, ce package de formation cloud complet est en vente pour seulement 39,99 $ en ce moment pendant la durée de cette offre.

