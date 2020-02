Ces étranges «anneaux de glace» dans le plus grand lac d’eau douce du monde ont enfin une explication – .

Depuis plusieurs décennies, le plus grand lac d’eau douce du monde recèle un mystère qui laisse les scientifiques se gratter la tête. Le lac Baïkal, situé dans la Sibérie glaciale de la Russie, gèle chaque hiver. Mais la calotte glaciaire qui se forme sur le lac n’est pas parfaite, et d’étranges anneaux et trous dans la glace sont régulièrement vus, défiant toute explication.

Comme le rapporte LiveScience, les chercheurs pensaient autrefois que les bulles de méthane remontant du fond du lac étaient à blâmer, mais un nouvel effort de recherche semble avoir révélé la véritable nature du phénomène. Il s’avère que l’eau chaude sous la glace est le véritable coupable.

Pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait sous la glace, les chercheurs se sont rendus au lac plusieurs fois sur plusieurs années, plaçant des capteurs dans l’eau près de l’endroit où les anneaux de glace ont surgi. Cependant, la collecte de ces données n’était pas aussi simple qu’il y paraît, et la glace mince autour des anneaux de glace a en fait provoqué le blocage des véhicules des scientifiques à plusieurs reprises.

Les anneaux de glace et les trous qui se forment ont une durée de vie qui peut varier énormément. Ils ne sont pas faciles à prévoir et ont tendance à apparaître au hasard, puis à geler à nouveau aussi rapidement qu’en quelques jours, tandis que d’autres durent des mois.

Après plusieurs voyages pour recueillir leurs données, les chercheurs ont pu brosser un tableau plus clair de ce qui se passait sous la glace. L’eau chaude qui coule sous la glace du lac se tord et tourbillonne, et lorsque ces tourbillons plus chauds que d’habitude génèrent un écoulement circulaire, la glace fond dans un schéma similaire. La différence de température de l’eau plus chaude est mineure, seulement entre 2 et 4 degrés Fahrenheit plus chaude que l’eau environnante, mais cela suffit pour faire fondre la glace et créer de minuscules îles de glace temporaires dans le lac.

Pour assurer la sécurité des visiteurs du lac pendant les mois froids, l’emplacement des divers anneaux de glace est documenté et suivi.

