Ces flux en direct de la nature vous remonteront le moral pendant le verrouillage – .

Être coincé à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus ne signifie pas manquer la nature.

Ces super flux en direct de la nature vous permettront de profiter des grands espaces dans le confort de votre canapé.

Être coincé à l’intérieur est une déception. Être coincé à l’intérieur parce qu’il y a une pandémie mondiale et se trouver à moins de six pieds de quelqu’un d’autre pourrait aggraver les choses? Eh bien, c’est encore plus décevant. Si vous vous auto-isolez dans une zone rurale ou une petite ville, il peut être facile d’obtenir un peu de nature chaque jour, mais des millions de personnes enfermées dans de grandes villes n’ont pas vraiment cette option.

En tant que personne qui travaille de la maison de toute façon, virus ou pas de virus, j’ai trouvé qu’être coincé à l’intérieur ne signifie pas nécessairement que vous devez abandonner votre amour des grands espaces. Permettez-moi de vous présenter le monde des caméras en direct.

Bon nombre de ces ruisseaux en direct sont entretenus par des organismes de protection de la faune et de conservation et fonctionnent comme un moyen de surveiller certaines espèces. D’autres sont créés uniquement pour le plaisir par des amoureux de la nature qui souhaitent partager leur passion avec Internet en général. De nombreux flux font partie du réseau EXPLORE.org, qui se présente comme le plus grand réseau de caméras en direct sur la nature.

Il y a tellement, tellement de ces types de flux en direct qu’il serait impossible de tous les répertorier, mais voici une poignée de mes favoris:

Petit déjeuner avec les aigles

J’aime commencer ma matinée en fréquentant cette famille de pygargues à tête blanche. Une paire d’adultes et un trio de poussins offrent une agréable atmosphère relaxante. Vous pourrez voir les adultes nourrir leurs jeunes et belles vues sous plusieurs angles au sommet des arbres.

Marais de spatule

Ce refuge marécageux est un peu plus actif, avec beaucoup de vues et de sons à absorber. Si vous avez besoin d’un remontant et d’un peu d’énergie à midi, écouter ces spatules hurler et hurler avec le reste de la faune à Le parc zoologique de la ferme Alligator de St. Augustine vous réveillera immédiatement. Si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir les alligators qui patrouillent sur les rives.

Dashing Ducks

Le streaming en direct Dashing Ducks est à la fois relaxant et interactif. Toutes sortes de canards traînent ici pendant la journée et la nuit, et en faisant don de seulement 50 Twitch Bits (l’équivalent d’environ 50 cents), vous pouvez activer le chargeur automatique et envoyer les canards se précipiter pour une gâterie de midi. C’est génial.

Poissons amicaux

Encore un autre ruisseau incroyablement relaxant, ce faux récif tropical est très vivant avec une multitude d’espèces de poissons. Il y a toujours quelque chose à voir, et la présentation occasionnelle par des plongeurs vous apprendra sur les différentes espèces.

Chatons douillets

À l’autre extrémité du spectre, la caméra de sauvetage de chaton est un vrai froid. Le flux en direct de ces chatons souvent endormis est probablement l’endroit le plus confortable de YouTube, et si vous n’avez pas d’animaux de compagnie, c’est un moyen facile de profiter de quelques félins félins sans se soucier de nettoyer une litière.

