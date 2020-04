Ces mouches s’accouplent depuis 41 millions d’années – .

Des mouches reproductrices gelées dans le temps ont été trouvées enfermées dans de l’ambre depuis 41 millions d’années.

Les mouches, toujours enfermées dans leur posture d’accouplement, ont été englouties par la sève des arbres qui a ensuite durci en ambre protecteur qui les a préservées et a permis aux paléontologues de les étudier.

Les mouches ne sont qu’une partie d’une nouvelle collection d’insectes et d’arachnides à boîtier ambré trouvés dans des sites d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Avez-vous déjà été pris en flagrant délit? Vous connaissez l’acte que je veux dire. Je veux dire quand quelqu’un marche sur vous et votre autre significatif pendant un beau moment d’activité physique. Si vous l’avez fait, vous savez à quel point cela peut être traumatisant, alors imaginez le sort de ces deux mouches qui ont passé les 41 dernières années enfermées dans la position d’accouplement, redoutant simplement le jour où quelqu’un finirait par tomber dessus.

Eh bien, ce jour est venu, et les mouches malheureuses sont désormais non seulement le sujet des regards à la mâchoire lâche du reste du monde des insectes, mais elles sont également les stars d’un nouveau document de recherche publié dans Scientific Reports. Ces deux bugs préhistoriques ne le feront jamais baisser.

Comme le rapporte Gizmodo, les mouches copulantes font partie d’un grand groupe d’insectes et d’arachnides incrustés d’ambre provenant de sites de l’hémisphère sud, dont l’Australie. Ceci est spécial parce que de nombreux fossiles d’ambre découverts au cours de décennies et de décennies de recherche proviennent de sites de l’hémisphère nord comme le Myanmar.

Peu importe d’où ils viennent, les fossiles d’ambre offrent aux scientifiques l’occasion unique de regarder à travers une fenêtre dans le temps. Des organismes délicatement préservés qui n’auraient jamais pu survivre seuls comme fossiles sont protégés par la sève des arbres durcie pendant des millions et des millions d’années.

«L’ambre est considéré comme un« Saint Graal »dans la discipline, car les organismes sont conservés dans un état d’animation suspendue dans un espace 3D parfait, comme s’ils étaient morts hier – mais en fait, ils ont plusieurs millions d’années, nous fournissant une énorme quantité d’informations sur les anciens écosystèmes terrestres », a déclaré dans un communiqué Jeffrey Stilwell de la Monash School of Earth, Atmosphere and Environment, auteur principal de l’étude.

Les mouches ne sont qu’une partie de la nouvelle collection, qui comprend également des fourmis anciennes, des araignées juvéniles et des moucherons. Deux espèces de mousse ont même été retrouvées piégées dans des tombes d’ambre. Des découvertes comme celles-ci permettent aux chercheurs d’étudier les espèces anciennes exactement comme elles l’étaient au moment de leur mort malheureuse, offrant souvent de nouvelles perspectives sur la vie et les habitudes des petites créatures prises au piège dans l’ambre.

«C’est l’une des plus grandes découvertes en paléontologie pour l’Australie», dit Stilwell. «La recherche permet de mieux comprendre les écosystèmes préhistoriques du sud de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande durant les périodes du Trias supérieur au Paléogène moyen (il y a 230 à 40 millions d’années).»

