C’est ainsi que le coronavirus tue – .

Les National Institutes of Health ont produit de nouvelles images du nouveau coronavirus qui cause la maladie mortelle COVID-19.

L’image montre des répliques du SRAS-CoV-2 sortant du corps d’une cellule mourante qui avait été infiltrée par le virus.

Le créé a été obtenu à l’aide d’un microscope sophistiqué et il nous montre comment le nouveau coronavirus tue les cellules.

Imaginez qu’il y ait de quelques milliers à quelques millions de voyous qui attendent à votre porte pour vous attaquer chaque fois que vous quittez la maison. Voilà comment vous devez penser à la menace invisible des coronavirus. COVID-19 est une maladie très grave et elle existe, même si vous ne pouvez pas voir le minuscule nouveau coronavirus qui en est la cause. Même les personnes qui semblent en bonne santé pourraient en avoir et elles pourraient vous les transmettre facilement. Le virus est assez bon pour se propager dans une communauté, et il est très sournois. Les symptômes peuvent ne pas apparaître jusqu’à 14 jours après l’infection, et c’est le cas s’ils apparaissent. C’est pourquoi une certaine distanciation sociale pourrait être nécessaire pendant longtemps, même après que les autorités ont assoupli certaines des règles actuelles.

Si vous ne croyez toujours pas que le SARS-CoV-2 est un réel danger ou si vous voulez juste voir cet horrible micro-organisme qui a bouleversé votre vie, nous avons juste l’image pour vous. L’image suivante montre exactement comment le virus tue les cellules qu’il infecte.

Les coronavirus ont une largeur de 125 nanomètres, ce qui signifie que vous pouvez en adapter environ 800 à la largeur d’un cheveu humain. Vous ne verrez pas le virus dans la nature, d’où mon analogie de voyou. Mais c’est là, et tout ce qu’il faut, c’est qu’une de ces petites choses pénètre dans vos voies respiratoires pour déclencher une réaction en chaîne qui peut entraîner la mort, dans le pire des cas.

Ce que fait le virus, c’est de se connecter à des récepteurs cellulaires spécifiques, puis il se lie à cette cellule. C’est là que le virus reprend le plan chimique de la cellule pour se répliquer. Toutes les copies produites par la cellule se déversent à l’extérieur, la tuant au cours du processus, et toutes ces cellules virales continuent de se lier à d’autres cellules. Tout se passe encore et encore jusqu’à ce que le système immunitaire puisse y mettre un terme.

Le poumon est le lieu privilégié du SRAS-CoV-2, et une attaque des poumons peut entraîner des complications. Une étude de 1982 a conclu que les cellules alvéolaires de type I sont l’une des plus grandes cellules du poumon, avec un volume moyen de 1 764 micromètres, soit 1 764 millions de nanomatères. Ainsi, une cellule pulmonaire a suffisamment d’espace pour accueillir le nouveau coronavirus et lui permettre de se répliquer.

Les National Institutes of Health (NIH) ont pu prendre une photo du processeur de l’excrétion des coronavirus (voir ci-dessus). L’excrétion virale est quelque chose que vous avez entendu récemment aux nouvelles et fait référence au processus du virus existant dans la cellule mourante après s’être répliqué à l’intérieur. C’est l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH (NIAID), qui a utilisé une technologie avancée pour capturer le virus COVID-19 en laissant une cellule mourante.

Les chercheurs ont utilisé un microscope électronique à balayage (SEM) pour capturer les particules. L’ensemble du processus est assez sophistiqué car il ne dépend pas de la lumière pour capturer la photo:

SEM permet la visualisation de particules, y compris des virus, qui sont trop petites pour être vues avec la microscopie optique traditionnelle. Il le fait en focalisant les électrons, au lieu de la lumière, dans un faisceau qui scanne la surface d’un échantillon qui a d’abord été déshydraté, conservé chimiquement, puis recouvert d’une fine couche de métal. Au fur et à mesure que les électrons rebondissent sur la surface de l’échantillon, des microscopistes tels que Fischer sont capables de capturer sa topologie précise. Le résultat est une micrographie en niveaux de gris comme celle que vous voyez ci-dessus à gauche. Pour rendre l’image plus facile à interpréter, [Elizabeth] Fischer remet les originaux à [Rocky Mountain Laboratories] Le département des arts visuels médicaux de RML, qui utilise la colorisation pour faire ressortir les principales fonctionnalités comme sur l’image de droite.

Fisher, qui a pris la photo, est le chef de l’unité de microscopie électronique de RML. Comme vous l’avez peut-être deviné, les minuscules sphères bleues sont des répliques SARS-CoV-2 qui sortent de la cellule mourante orange-brun. La cellule est une cellule épithéliale du rein d’un singe. Le même type d’excrétion virale se produit également dans le corps humain.

