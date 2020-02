C’est assez bizarre que sentir cette fleur particulière puisse donner un coup de pouce à votre cerveau – .

Et si vous pouviez améliorer votre capacité à apprendre et à conserver des informations avec quelque chose d’aussi simple qu’une odeur spécifique? Apparemment, c’est une possibilité très réelle, et un nouveau document de recherche publié dans Scientific Reports révèle que l’odeur d’une rose détient certains pouvoirs curieux.

Dans l’étude, les scientifiques ont expérimenté plus de 50 élèves de 6e année, en les divisant en groupes. Les deux groupes ont reçu les mêmes cours de langue sur lesquels ils ont travaillé peu avant le coucher. Un groupe a été chargé de placer de l’encens parfumé à la rose sur leur bureau pendant ses études, tandis que le groupe témoin n’avait pas de parfum spécial.

Un test séparé a ensuite demandé aux étudiants de compléter un test de vocabulaire basé sur les informations qu’ils avaient étudiées. Les résultats ont établi des liens assez étroits entre l’étude au parfum de rose et la rétention d’informations plus élevée, avec une augmentation moyenne globale des informations apprises d’environ 30% pour les étudiants qui ont utilisé l’encens pendant les études et le sommeil.

“Une découverte particulière au-delà de l’étude initiale fondamentale a été que le parfum fonctionne également lorsqu’il est présent toute la nuit”, a déclaré le Dr Jürgen Kornmeier, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “Cela rend les résultats adaptés à un usage quotidien.”

L’idée ici est que juste en dormant avec de l’encens parfumé à la rose à proximité, vous pouvez réellement donner un coup de pouce à votre cerveau, vous permettant de conserver plus d’informations que vous avez peut-être apprises au cours de la journée.

«Notre étude montre que nous pouvons faciliter l’apprentissage pendant le sommeil», explique Kornmeier. “Et qui aurait pensé que notre nez pourrait aider considérablement dans ce domaine.”

Source de l’image: imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.