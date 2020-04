C’est le soleil comme vous ne l’avez jamais vu auparavant – .

Le télescope Hi-C 2.1 de la NASA a capturé les minuscules fils de plasma du Soleil avec des détails jamais vus auparavant.

Les fils forment les boucles coronales qui se tordent hors de l’étoile, et le plus petit des fils mesure environ 200 km de large.

Les chercheurs disent que nous avons besoin d’un observatoire solaire plus puissant si nous voulons en savoir plus sur les secrets du Soleil.

Les images capturées par l’imageur coronal haute résolution de la NASA (Hi-C pour faire court) révèlent de nouveaux secrets sur notre Soleil et les processus étonnamment complexes qui se produisent constamment dans ses couches les plus externes. Avec des niveaux de détails jamais atteints auparavant par du matériel solaire, les images pointent vers de délicats flux d’énergie dans l’atmosphère de notre étoile.

Comme le rapporte ScienceNews, les images font l’objet d’un nouveau document de recherche publié dans The Astrophysical Journal, et elles jettent un nouvel éclairage sur les boucles coronales. Les boucles coronales sont des piliers de plasma massifs et incurvés qui sont générés par les puissantes forces magnétiques du Soleil. Grâce à ces images des boucles plus nettes que jamais, nous pouvons voir qu’elles sont en fait constituées de nombreux petits «fils».

Les observations du Soleil sont difficiles pour une raison très évidente: il est très, très lumineux. Les scientifiques utilisent des instruments qui détectent des longueurs d’onde spécifiques de la lumière afin d’avoir une image plus claire de ce qui se passe au milieu de l’enfer, mais les structures comme les boucles coronales apparaissent souvent floues ou floues.

Le programme de vaisseaux spatiaux Hi-C de la NASA améliore constamment le matériel qu’il envoie dans l’espace. L’imageur lui-même est petit et après avoir tiré dans l’espace, il a environ cinq minutes pour faire ses observations avant de retomber vers la Terre. La NASA a amélioré le Hi-C au fil du temps, et ces images ont été prises au cours de la troisième mission, avec un modèle Hi-C 2.1 qui était capable d’observations plus détaillées que les versions précédentes.

Les minuscules brins que nous voyons sur les images sont en fait encore assez gros, mesurant environ 513 km de diamètre. Cependant, le plus petit des brins ne mesure qu’environ 200 km de largeur, ce qui est incroyablement mince lorsque nous parlons d’un objet aussi grand qu’une boucle coronale. La détermination de la sous-structure d’une boucle, s’il en existe une, est importante pour notre compréhension de l’atmosphère du Soleil.

Les images sont un pur régal pour les yeux, mais elles ont également une valeur scientifique incroyable. Tellement, en fait, que les chercheurs soutiennent que les images sont la preuve que de sérieux progrès technologiques sont nécessaires, et que des observations très détaillées du Soleil devraient être une priorité.

“Il est constaté que Hi-C 2.1 peut résoudre des brins individuels aussi petits que ≈202 km, bien que les largeurs de brins les plus typiques soient de ≈513 km”, écrivent les chercheurs. «Pour les brins coronaux dans la région à faible émission, la largeur la plus probable est significativement plus étroite que les brins à haute émission à ≈388 km. Cela place les brins coronaux à faible émission sous les capacités de résolution de [the Solar Dynamics Observatory], soulignant la nécessité d’un observatoire solaire permanent avec le pouvoir de résolution du Hi-C. »

Source de l’image: Williams et al. / NASA

