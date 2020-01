Cet appareil inspiré de la science-fiction pourrait remplacer les appareils à rayons X encombrants et coûteux

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous sommes encore loin des tricordeurs de style Star Trek qui peuvent diagnostiquer instantanément la maladie, mais la startup médicale Nanox espère apporter un peu du 24e siècle dans un hôpital près de chez vous. La société a dévoilé un nouveau scanner à rayons X à faible coût appelé Nanox.Arc. Il espère déployer 15 000 unités dans les années à venir, dans le but de rendre les analyses médicales plus disponibles et abordables.

Nanox a été fondée en 2016 par le capital-risque japonais Hitoshi Masuya en partenariat avec Sony. Plus tard, le géant de l’électronique grand public s’est retiré, mais Masuya s’est associé au PDG actuel, Ran Poliakine, pour répartir les opérations de l’entreprise entre Israël et le Japon. Nanox a maintenant levé un total de 55 millions de dollars pour financer le développement de Nanox.Arc, qui offre soi-disant les mêmes capacités que les appareils à rayons X traditionnels avec une empreinte beaucoup plus petite et des coûts d’exploitation inférieurs.

Les machines à rayons X actuelles sont volumineuses, nécessitant des réseaux de tubes rotatifs avec des filaments surchauffés qui produisent des nuages ​​d’électrons. Lorsqu’il est déplacé près d’une anode métallique, le filament produit les rayons X nécessaires à l’imagerie. Ces engins analogiques géants nécessitent un blindage lourd pour assurer la sécurité des patients et utilisent beaucoup d’énergie. Il existe également un coût initial substantiel pouvant atteindre 2 à 3 millions de dollars. Le Nanox.Arc, quant à lui, utilise des systèmes micro-électromécaniques au silicium (MEM) sous la forme de plus de 100 millions de nano-cônes en molybdène qui génèrent des électrons.

Nanox affirme que sa technologie de rayons X à émission de champ est le produit de 15 années de recherche, et aucune autre entreprise sur Terre n’a fait quelque chose de similaire. Le résultat de tout cela est que le Nanox.Arc prend très peu de place et utilise moins d’énergie que les machines traditionnelles. La société prévoit également de remédier à la faible disponibilité mondiale des appareils à rayons X. Au lieu de vendre le Nanox.Arc pour des millions de dollars, il louera les appareils aux hôpitaux et aux centres médicaux et facturera par analyse.

Nanox prévoit de lancer une plate-forme d’IA basée sur le cloud pour traiter et analyser les images des machines, qu’elle acheminera ensuite aux médecins pour examen. En facturant chaque numérisation, davantage d’installations peuvent se permettre d’avoir les machines. Nanox, quant à lui, dispose d’un flux de revenus garantis. Surtout, le Nanox.Arc n’a pas reçu l’approbation réglementaire, et il pourrait s’écouler plusieurs années avant que cela ne se produise. Jusque-là, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un tricordeur.

