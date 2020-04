Cet astéroïde «sonde extraterrestre» pourrait être un morceau d’une planète extraterrestre – .

Oumuamua, le premier objet interstellaire repéré par l’humanité, pourrait être un fragment d’une planète déchirée par son étoile.

Les chercheurs ont effectué des simulations pour essayer d’expliquer la forme bizarre de cigare de l’objet.

Repéré pour la première fois fin 2017, Oumuamua sort de notre système solaire en ce moment même.

Il est difficile de croire que c’était en 2017 que les astronomes ont repéré le tout premier objet interstellaire de notre système solaire. L’objet – une longue masse en forme de cigare connue sous le nom d’Oumuamua – s’est précipité dans notre système si rapidement que les scientifiques ont à peine eu la chance de le repérer et de l’étudier. Au moment où ils pouvaient concentrer leur attention (et le matériel de haute technologie) sur lui, il partait déjà. Néanmoins, de nombreuses données ont été recueillies, et les chercheurs ont travaillé dur pour expliquer les origines de l’objet depuis.

Les scientifiques se sont demandé si c’était un astéroïde, une comète ou peut-être même un objet créé par des extraterrestres. Toutes les options possibles étaient apparemment déjà sur la table, mais un document de recherche publié dans Nature Astronomy propose une nouvelle théorie incroyablement intéressante pour expliquer Oumuamua.

Il est impossible de théoriser les origines d’Oumuamua sans considérer sa forme inhabituelle. Les objets de notre système solaire ne ressemblent pas à de longs et minces cigares, et si Oumuamua est une masse de roche, de glace ou un mélange des deux, comment a-t-il exactement obtenu sa forme bizarre? Yun Zhang des Observatoires astronomiques nationaux de l’Académie chinoise des sciences et Douglas N. C. Lin de l’Université de Santa Cruz ont effectué des simulations pour voir comment ils pourraient reproduire un objet similaire à Oumuamua.

Ils ont découvert que des objets tels que des astéroïdes ou des comètes qui se rapprochent un peu trop de leur étoile peuvent se fragmenter de manière à ce que de nombreux petits morceaux se détachent et tombent du côté éloigné ou proche du corps principal, en raison des forces de marée. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi Oumuamua est si long et étroit, mais il y a une ride encore plus intéressante à cette théorie.

Les chercheurs disent que quelque chose de similaire pourrait se produire si un objet aussi gros qu’une planète dérivait trop près de son étoile hôte. Ce monde théorique, déchiré par les forces de gravité, serait un champ flottant d’objets de différentes tailles, tous connaissant le même dépôt de débris sur leurs pôles. En termes simples, une planète pourrait se transformer en un tas d’objets en forme de cigare qui, alors qu’ils dégringolent sur de nouveaux chemins autour de leur étoile, sont projetés dans l’espace.

Oumuamua est-il juste un astéroïde ou une comète isolé, reconstitué par les forces de marée dans un système solaire éloigné, ou est-ce un petit morceau d’un monde extraterrestre entier qui a été déchiqueté par une étoile impitoyable? Nous ne le saurons probablement jamais vraiment, mais c’est certainement amusant à penser.

