Cet oiseau est gelé depuis 46 000 ans, et les scientifiques viennent de le trouver – .

Trouver des fossiles de créatures qui vivaient il y a des millions d’années est une chose, mais certaines parties de notre planète offrent aux scientifiques l’occasion unique de découvrir des créatures anciennes qui sont essentiellement figées dans le temps. La Sibérie est un de ces endroits et les chercheurs travaillant dans la région ont découvert toutes sortes d’animaux qui sont restés gelés pendant des dizaines de milliers d’années avant d’être découverts.

Récemment, un oiseau incroyablement bien conservé a été trouvé enfermé dans une couche de pergélisol dans le nord-est de la Sibérie. Les scientifiques ont analysé les restes de l’oiseau et ont découvert qu’il avait environ 46 000 ans. La recherche a été publiée dans Communications Biology.

Comme le rapporte CNN, l’oiseau a été identifié comme une espèce d’alouette cornue. En plongeant dans les informations génétiques de l’oiseau, les scientifiques qui étudient les restes l’ont lié à des espèces d’alouettes qui existent encore aujourd’hui, dont l’une se trouve souvent dans le nord de la Russie.

Comme vous pouvez l’imaginer, trouver un spécimen aussi parfaitement intact après près de 50000 ans enfermé dans un sol gelé est un événement rare, et il donne aux scientifiques un aperçu passionnant de ce à quoi ressemblait la planète pendant la période glaciaire.

«Le fait qu’un spécimen aussi petit et fragile soit presque intact suggère également que la saleté / boue doit avoir été déposée progressivement, ou au moins que le sol était relativement stable de sorte que la carcasse de l’oiseau a été conservée dans un état très proche de son époque de la mort », a déclaré Nicolas Dussex, principal auteur de la recherche, dans un communiqué. À l’avenir, les scientifiques prévoient de creuser plus profondément dans le génome de l’oiseau et de brosser un tableau plus clair de son lien avec les espèces modernes.

Si cette histoire vous semble quelque peu familière, c’est probablement parce qu’une découverte similaire a été faite fin 2019 dans la même région. En novembre, un minuscule chiot a été retrouvé gelé dans le sol en Sibérie, et les chercheurs pensaient qu’il avait environ 18 000 ans.

Source de l’image: Love Dalen / Communications Biology

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

