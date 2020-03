Cette conversation sur les coronavirus entre Steph Curry et le Dr Anthony Fauci était étonnamment perspicace – .

Le Steph Curry des Golden State Warriors a interviewé le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, sur Instagram pendant près de 30 minutes sur la nouvelle épidémie de coronavirus qui continue de marteler les États-Unis.

La conversation qui a suivi sur le virus – qui a entraîné plus d’un demi-million de cas dans le monde, infectant même le Premier ministre britannique Boris Johnson, a-t-on appris vendredi – était informative et pleine d’idées que les informations télévisées ont tendance à masquer en faveur de angles plus sensationnels.

La pression des responsables de la santé publique pour diffuser leur message sur la nouvelle épidémie de coronavirus se tourne désormais vers les influenceurs et les célébrités.

Près de 50000 personnes se sont déplacées pour regarder un chat vidéo en direct sur Instagram jeudi entre le Golden State Warriors ’Steph Curry et le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Le public qui regardait le flux comprenait tout le monde, des membres du public à d’autres célébrités comme le chanteur Justin Bieber, le rappeur Common, l’ancien président Barack Obama et les anciens coéquipiers de Curry comme Andre Iguodala. Et ce n’était que la version en direct – une version archivée du chat sur la chaîne YouTube de la NBA avait recueilli plus de 51 000 vues vendredi matin, et la propre chaîne YouTube de Curry a une version archivée du chat qui a été vue près de 200 000 fois comme du temps de cette écriture.

Pour tous ceux qui ont suivi la couverture à couper le souffle dans les médias, en particulier les segments de nouvelles par câble sur le virus mortel regorgeant de mises à jour alarmantes et de têtes parlantes passionnées, le chat a fourni quelque chose d’un changement rafraîchissant. Curry a posé des questions perspicaces – du genre que les membres du public se poseraient probablement – et Fauci leur a répondu de la manière mesurée et précise que nous connaissons depuis ses conférences de presse.

Curry lui a demandé, par exemple, à quel moment nous pourrions retrouver un semblant de normalité dans la vie publique et retourner dans des espaces et des événements à l’extérieur de nos maisons comme des jeux de sport. Cela ne se produira pas, a souligné Fauci, tant que «le pays dans son ensemble ne franchira pas ce cap». Curry a posé des questions sur les jeunes, qui, selon Fauci, ne sont pas aussi sensibles au virus, mais ont noté qu’ils devraient néanmoins suivre les lignes directrices en matière de distanciation sociale, car ils pourraient être des porteurs asymptomatiques de la maladie (et une petite fraction d’entre eux contractent et souffrent virus).

Fauci a également averti que si le temps chaud tend à entraver la transmissibilité d’autres virus, la question est toujours en suspens de savoir si nous verrons cela se produire avec le coronavirus COVID-19 ou non. De même, il a dit que nous ne devrions pas nous précipiter pour ouvrir le pays et l’économie rapidement, bien qu’il ait reconnu que cela ne doit pas être tout à la fois et peut se produire provisoirement et par étapes – ce n’est «pas un tout ou rien». processus.” Il était également plein d’espoir, ajoutant qu’il se sentait optimiste qu’un vaccin puisse être développé avant que le virus ne revienne éventuellement l’hiver prochain.

“J’apprécie votre engagement à protéger les masses et à apporter votre expertise et vos connaissances sur la façon dont ce virus se propage et à informer les gens sur la façon dont vous devez prendre cela au sérieux”, a déclaré Curry à Fauci à un moment donné. “Merci pour votre engagement.”

