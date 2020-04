Cette nouvelle carte de la Lune est époustouflante – .

La NASA et l’USGS se sont associées pour créer la carte la plus détaillée de la Lune.

La carte, qui est disponible en ligne, contient des cratères de codes couleur et d’autres caractéristiques géographiques, montrant toutes les minuscules caractéristiques qui composent la surface lunaire.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque nous regardons la lune de la Terre dans le ciel nocturne, nous pouvons voir qu’elle est recouverte d’un motif qui nous est familier à tous. Parce que la Lune est étroitement verrouillée sur notre planète, nous ne voyons qu’un de ses visages, et ce visage, avec toutes ses taches sombres et ses zones lumineuses, est emblématique.

Maintenant, dans une incroyable première, la NASA et l’USGS se sont associés pour produire une carte de la Lune pas comme les autres. Il nous montre exactement d’où viennent toutes ces zones sombres et claires, et sert de catalogue visuel des nombreux impacts que le petit voisin de la Terre a subis au fil des ans.

La carte, qui est appelée «Carte géologique unifiée de la Lune», est incroyablement détaillée. Vous pouvez le vérifier par vous-même, mais soyez averti, l’image massive prendra un certain temps à se charger sur votre écran. Dans ce cas, vous aurez un aperçu glorieux de la surface de la Lune à l’échelle 1: 5 000 000. Si vous pensez que cela semble petit, allez-y et vérifiez par vous-même.

Le United States Geological Survey explique comment la carte a vu le jour:

Pour créer la nouvelle carte numérique, les scientifiques ont utilisé les informations de six cartes régionales de l’ère Apollo ainsi que les informations mises à jour des récentes missions satellites sur la Lune. Les cartes historiques existantes ont été redessinées pour les aligner sur les ensembles de données modernes, préservant ainsi les observations et interprétations précédentes. Parallèlement à la fusion de données nouvelles et anciennes, les chercheurs de l’USGS ont également développé une description unifiée de la stratigraphie, ou couches rocheuses, de la lune.

Cartographier tous les coins et recoins de la surface lunaire peut sembler un exercice inutile, mais c’est loin d’être le cas. Avec un regain d’intérêt pour l’exploration lunaire depuis la NASA, l’ESA et d’autres organismes scientifiques, disposer d’une carte précise de la Lune s’avérera vital pour planifier des missions habitées et non habitées à sa surface.

“Cette carte est l’aboutissement d’un projet de plusieurs décennies”, a déclaré le géologue de l’USGS, Corey Fortezzo, dans un communiqué. “Il fournit des informations vitales pour de nouvelles études scientifiques en reliant l’exploration de sites spécifiques sur la lune avec le reste de la surface lunaire.”

Un nouvel article expliquant le développement de la carte et tous les travaux ridiculement détaillés qui ont été nécessaires à sa construction ont également été récemment publiés. Dans ce document, les scientifiques expliquent comment cette nouvelle carte sera utilisée dans la recherche future et la planification de mission.

La NASA, qui maintient qu’elle sera en mesure de renvoyer des humains sur la Lune d’ici 2024, fait de son mieux pour respecter le calendrier. Une grande partie du travail a déjà été fait, mais vous pouvez parier que cette carte sera un outil de bienvenue pour l’exploration une fois les missions Artemis commencées.

Source de l’image: NASA / GSFC / USGS

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.