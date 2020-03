Cette nouvelle exoplanète est si chaude qu’il pleut du métal liquide – .

Les astronomes ont détecté une exoplanète éloignée avec une pluie de fer.

Le fer est vaporisé en raison des températures diurnes élevées, puis se condense en pluie lorsqu’il se déplace vers le côté nocturne plus frais, devenant de la pluie.

La planète est située à 640 années-lumière de la Terre et a été étudiée à l’aide du Very Large Telescope de l’ESO.

Les scientifiques ont repéré une nouvelle exoplanète avec une forme de temps particulièrement extrême. On pense que la planète a des pluies fréquentes, mais le matériau tombant du ciel n’est pas de l’eau … c’est du fer liquide. La planète est connue sous le nom de WASP-76b, et elle est totalement sauvage.

Le mécanisme par lequel cette pluie de fer se produit est rendu possible en raison des températures incroyablement chaudes de la planète. Du côté du jour, les chercheurs croient que les températures peuvent grimper à 2400 degrés Celsius, tandis que le côté nuit est beaucoup plus frais.

Les températures extrêmement chaudes du côté jour peuvent vaporiser les métaux, mais lorsque ces gaz sont transportés par le vent vers le côté sombre, le léger refroidissement fait que le fer forme des gouttelettes liquides qui pleuvent ensuite d’en haut. En dépit d’être plus frais du côté nocturne de la planète, les températures sont encore torrides et planent à environ 1500 degrés Celsius, ce qui signifie que le métal liquide tombant du ciel serait très inconfortable.

“On pourrait dire que cette planète pleut le soir, sauf qu’il pleut du fer”, a déclaré David Ehrenreich, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Ehrenreich et son équipe ont pu faire cette détermination sur la base des observations de la zone de transition entre la nuit et les côtés de la planète.

Lorsque la transition du soir se produit, la vapeur de fer est détectable dans l’atmosphère de la planète. “Étonnamment, cependant, nous ne voyons pas la vapeur de fer le matin”, note Ehrenreich. La seule explication possible est que le fer dans l’atmosphère se condense et retombe à la surface sous forme de pluie.

«Le fer atomique n’absorbe pas la lumière des étoiles [when morning comes]. Le fer doit donc se condenser lors de son voyage à travers la nuit », écrivent les chercheurs dans un nouvel article publié dans Nature.

Le WASP-76b est situé à environ 640 années-lumière de la Terre, il est donc impossible de le visiter avec la technologie actuelle. Cependant, la puissance du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral permet de détecter de loin cette merveille de la nature.

Alors que les scientifiques continuent de scruter profondément dans l’espace à la recherche de planètes inédites en orbite autour d’étoiles lointaines, il est tentant d’imaginer qu’un monde qui soutient la vie n’attend que nous pour le trouver. S’il est vrai qu’un certain nombre de planètes potentiellement habitables ont été repérées ces dernières années, le plus souvent, nous apprenons que le cosmos regorge de mondes comme WASP-76b – des planètes incroyables qui sont amusantes à penser, mais nous ne voudrions pas visiter.

