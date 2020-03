Cette percée scientifique pourrait détenir la clé pour vaincre le coronavirus – .

Les scientifiques du monde entier se battent actuellement pour développer un vaccin contre les coronavirus pour enfin commencer à lutter contre le virus COVID-19 qui fait des ravages, infecte de grandes masses de personnes et entraîne des pertes de vie dans le monde entier.

De nouvelles percées de chercheurs au Texas, ainsi qu’en Chine, ont jeté une nouvelle lumière sur la façon dont le virus fonctionne réellement à l’intérieur du corps humain, et l’espoir est que leurs recherches pourraient rapprocher tout le monde du développement d’un vaccin.

Bien que les mauvaises nouvelles se multiplient ces derniers jours alors que le coronavirus COVID-19 continue sa propagation inexorable à travers la planète, les scientifiques et les chercheurs ont fait une percée significative qui les rapproche d’un pas de plus vers le développement d’un vaccin désespérément nécessaire.

Cette percée implique de nouvelles informations sur la façon dont le coronavirus fonctionne et fonctionne réellement à l’intérieur du corps humain, ce qui explique également pourquoi il est si mortel et si redoutable pandémie. Deux équipes de chercheurs – à l’Université Westlake à Hangzhou, en Chine, et à l’Université du Texas à Austin – ont maintenant publié les informations qu’ils ont apprises sur la façon dont le virus pénètre dans les cellules humaines et les détourne essentiellement.

Les scientifiques d’Austin, qui ont publié leurs résultats à la mi-février dans la revue Science, ont découvert que ce qu’on appelle une protéine de pointe équivaut à la clé qui ouvre la porte aux cellules pour que le virus puisse entrer. L’équipe en Chine a suivi cela avec ses propres recherches, également publiées dans Science ces derniers jours, qui présentent le reste de l’image – comment cette protéine de pointe fonctionne réellement.

L’idée est que comprendre comment le virus s’attache aux cellules humaines pourrait être une étape majeure vers le développement de médicaments qui empêchent ce processus d’avoir lieu.

Pendant ce temps, ces efforts arrivent en même temps que d’autres équipes de scientifiques du monde entier se précipitent pour arriver à des conclusions similaires. Les scientifiques au Canada, par exemple, ont récemment réussi à isoler et à répliquer le virus. Ces chercheurs, des universités de Toronto et de l’Ontario, ont utilisé des échantillons du virus prélevés sur deux patients au Canada. «Maintenant que nous avons isolé le virus SARS-CoV-2 [the agent responsible for COVID-19], nous pouvons partager cela avec d’autres chercheurs et poursuivre ce travail d’équipe », a déclaré le Dr Arinjay Banerjee de l’Université McMaster dans un communiqué sur leur travail.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont estimé qu’un vaccin ne serait pas prêt pour le public pendant au moins un an, bien que des responsables en Chine disent qu’ils pourraient avoir un vaccin prêt pour les essais cliniques et pour une utilisation en cas d’urgence dès avril. Aux États-Unis, les premiers essais cliniques commencent aujourd’hui, avec 45 volontaires recevant un stade précoce du vaccin pour voir s’il produit des effets secondaires nocifs.

