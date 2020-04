Cette terrible idée pourrait être la fin de nos quarantaines de coronavirus – .

Le nombre de cas et de décès de coronavirus COVID-19 continue de grimper aux États-Unis et dans le monde, le nombre total de cas dépassant le million dans le monde à la fin de la première semaine d’avril.

Une grande partie des États-Unis reste en quarantaine, des millions d’Américains ayant reçu l’ordre de rester à la maison alors que d’innombrables entreprises sont toujours confrontées à des fermetures de coronavirus en ce moment. Une idée – pour un soi-disant certificat d’immunité – est discutée comme un moyen pour les gens de commencer à revenir en public.

Bien qu’il y ait encore tellement de choses que nous ne savons pas sur le coronavirus COVID-19 qui a pratiquement stoppé la vie normale aux États-Unis au cours des dernières semaines, il y a une question qui reste sans réponse mais qui est en haut de la liste des choses que la plupart des gens sont désespérés de savoir:

Quand tout cela prendra-t-il fin? Quand pouvons-nous au moins recommencer à retrouver un semblant de normalité et nous aventurer à nouveau en public, pour toutes ces choses banales que nous tenions pour acquises, comme visiter une plage ou aller voir un film au cinéma? Les experts de la santé et les fonctionnaires du monde entier commencent à se débattre avec les subtilités d’une solution qui pourrait précéder un tel retour à la normalité – c’est ce qu’on appelle un certificat d’immunité, mais j’espère vraiment que cette idée ne gagne pas du terrain, dans son ensemble une multitude de raisons.

La pensée derrière cela est apparemment qu’un tel certificat conférerait à son propriétaire un état sain et une assurance qu’ils peuvent se retirer en public sans craindre d’infecter qui que ce soit, et que cela pourrait être un moyen de commencer à ouvrir des entreprises et les plus grandes l’économie à nouveau. au Royaume-Uni, par exemple, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à la BBC qu’une telle chose pouvait être aussi simple qu’un bracelet.

“Nous examinons un certificat d’immunité, comment les personnes qui ont eu la maladie, ont obtenu les anticorps et ont donc l’immunité, peuvent le montrer et revenir autant que possible à une vie normale”, a-t-il déclaré.

En surface, cela ressemble à une idée décente. Cela résout à peu près la principale raison de toutes les quarantaines et arrêts en ce moment – le fait que lorsque vous vous mêlez en public, vous ne savez pas qui a le virus et qui est par ailleurs en bonne santé. C’est pourquoi tout le monde doit rester à la maison.

Mais cela pourrait également inciter les gens à truquer leur réception du certificat afin de pouvoir revenir en public. Ce plan à consonance dystopique pourrait également finir par créer par inadvertance une sorte de société à deux niveaux, où certaines personnes sont autorisées à revenir à la normale alors qu’une sorte de sous-classe est laissée à lutter et à attendre. Bien sûr, même pour arriver à ce point, il faudrait intensifier les tests à un degré qui n’est toujours pas fait aux États-Unis de manière générale, donc, espérons-le, personne ne planifiera cela de sitôt comme condition préalable pour que les gens puissent sortir de chez eux et mettre fin aux fermetures d’entreprises.

Ne vous y trompez pas – la distanciation sociale reste à peu près le seul outil à l’heure actuelle pour empêcher une propagation plus terrifiante du virus, pour lequel des thérapies sont actuellement en cours de développement qui traiteront les symptômes et devraient arriver bien avant la fin d’un vaccin l’année prochaine. Une sorte de tag ou de certificat d’identification n’est pas le moyen de mettre fin à cette crise.

