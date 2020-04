Cette toilette intelligente comprend la reconnaissance personnelle du trou du cul

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Parfois, vous écrivez un titre et vous le regardez simplement, en vous demandant ce qu’il dit sur vous, vos priorités et votre place dans l’univers. Parfois, le désir d’informer les gens sur le monde dans lequel ils vivent se heurte à de vraies questions sur les limites acceptables de la connaissance.

C’est l’une de ces fois. Je me demande s’il est plus noble de dissimuler les découvertes des savants fous avec un langage euphémiste et un phrasé imprécis, ou je devrais prendre le mors entre mes dents et faire une entrée complète dans le journal du capitaine, pour ainsi dire. J’opte invariablement pour ce dernier, qui dit probablement quelque chose sur moi.

D’accord. Voici. Les scientifiques de Stanford ont conçu une toilette intelligente qui peut analyser à la fois les excréments et l’urine de diverses manières, y compris la recherche de signes révélateurs de certains problèmes intestinaux. Bien que je ne puisse pas articuler avec précision les divers parasites, conditions, cancers, blocages ou activités de chambre extrêmement imprudents qui peuvent être diagnostiqués par une analyse scatologique, PCMag note qu’ils peuvent «identifier les signes de divers cancers ainsi que des troubles intestinaux et des maladies du foie».

Mais ce n’est pas un descendant de porcelaine ordinaire de la magie de Thomas Crapper. Ceci est une toilette intelligente. Avec des caméras! Ils sont destinés à prendre des photos du contenu de vos toilettes “qui seront ensuite téléchargées vers le stockage cloud sécurisé de votre fournisseur de soins de santé pour analyse”.

Ne me trompez pas. Je suis conscient qu’il est important de faire effectuer une telle analyse en même temps et que la conscience de ses fonctions corporelles est un élément important de la santé physique. Il est important d’être conscient des changements dans le comportement intestinal, de la vessie ou des reins, et la surveillance des effluves est une façon pour les adultes de le faire. Ce n’est pas amusant. C’est juste la vie.

Mais malgré ce fait objectif, l’expression «qui sera ensuite téléchargée vers le stockage cloud sécurisé de votre fournisseur de santé pour analyse» me remplit d’une horreur que je peux à peine décrire.

Pourquoi y a-t-il un (n) scanner de sphincter pour appareil photo Anus?

Parce que les chercheurs veulent qu’il soit capable de faire la différence entre les utilisateurs, et ils ont décidé que vous ne pouviez pas toujours croire que la personne qui tirait la chasse d’eau serait la même personne qui l’utilisait. Les scientifiques en question ont donc décidé de créer une méthode à l’épreuve des selles pour détecter même le compte-gouttes le plus furtif.

Ils appellent cela une empreinte anale. Si ça te fait mal de lire, je veux que tu saches que ça me fait autant mal d’écrire. Il y a une pandémie qui ravage la planète, tout est en feu et je suis accablé de savoir que cela existe. Ma fiancée s’est coincée dans le coin le plus éloigné de son bureau et regarde son moniteur avec une horreur muette. Noël est annulé. Le sexe est annulé. Je suis probablement annulé. Ce n’est donc pas seulement vous. Je veux mourir. Mais je ne vais pas mourir. Je vais écrire sur l’actualité technologique, même si c’est de la merde.

“Nous savons que cela semble bizarre, mais il s’avère que votre empreinte anale est unique”, a déclaré à Stanford Medicine l’auteur principal, professeur de radiologie et plombier des profondeurs de santé mentale.

On ne sait pas encore si les prestataires de soins de santé prévoient de mettre ce produit sur le marché ou ce qu’il en coûterait. Sur 330 personnes interrogées par l’équipe de Stanford, 37% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient «assez à l’aise» avec l’idée. Cela soulève des questions évidentes sur la nature de la question test. Par exemple: «Vous sentiriez-vous en sécurité en utilisant des toilettes qui pourraient analyser vos matières fécales et votre urine pour détecter si vous aviez un cancer?» scanne très différemment de “Achèteriez-vous des toilettes qui enverraient à votre médecin une vidéo de votre trou du cul à chaque fois que vous faites une décharge?” Je ne dis pas que la deuxième question est meilleure que la première, mais je pense qu’elle se rapproche un peu plus de la capture de l’essence de ce qui se passe dans ce processus.

Je ne suis pas sûr qu’il soit possible de faire une blague “Internet of Shit” après cela. C’est littéralement un appareil connecté à Internet dans lequel vous chiez.

Je suis désolé, les amis. Je ne sais pas où nous allons d’ici.

