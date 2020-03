Cette vidéo terrifiante montre les dommages que le coronavirus fait à vos poumons – .

L’une des choses qui rendent le coronavirus COVID-19 si potentiellement mortel est la façon dont il attaque agressivement les poumons d’une personne infectée, laissant beaucoup de ces patients devant être raccordés à un ventilateur pour pouvoir respirer – et, finalement, sauver leur vie.

Une nouvelle vidéo montre les dommages que le virus peut causer aux poumons d’une personne infectée.

Selon l’Université Johns Hopkins, il y a eu à ce jour plus de 62 000 cas confirmés de nouveau coronavirus aux États-Unis. Et près de 900 personnes sont mortes.

Si vous aviez besoin d’une incitation supplémentaire pour tenir compte de toute ordonnance exigeant un refuge sur place dans votre ville ou votre état à la suite de l’épidémie de coronavirus COVID-19, peut-être une vidéo à 360 degrés montrant les dommages que le virus peut faire à vos poumons vous fera comprendre.

Après que les médecins du George Washington University Hospital aient rencontré leur premier patient atteint du nouveau coronavirus au début du mois, ils ont utilisé des caméras VR pour cartographier les poumons du patient – avec une vidéo à 360 degrés qui en résulte, qu’ils ont depuis publiée sur YouTube comme outil éducatif. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, la caméra fait un panoramique dans et autour des poumons d’un patient infecté, avec les tissus normaux affichés en bleu et les parties endommagées par le virus en jaune.

Le patient qui a stimulé la création de cette vidéo a été reçu à l’hôpital le 18 mars. C’était un homme à la fin de la cinquantaine qui avait été transféré d’un autre hôpital après que les premiers symptômes comme une fièvre et un essoufflement se soient aggravés. Il a dû être connecté à un ventilateur à l’hôpital universitaire George Washington, avant qu’une intervention plus sérieuse ne soit nécessaire.

«Ce que nous constatons, c’est qu’il y a eu des dommages rapides et progressifs aux poumons, de sorte qu’il a eu besoin de niveaux de soutien plus élevés de ce ventilateur, et c’est arrivé au point où il avait besoin d’un soutien maximal du ventilateur», a déclaré le Dr Keith Mortman. , Chef de la chirurgie thoracique à l’hôpital, dans une interview pour le podcast HealthCast de l’hôpital. «C’est à ce moment que l’hôpital extérieur a contacté notre équipe d’experts ici à GW et que le patient nous a été transféré pour quelque chose appelé ECMO, qui signifie oxygénation extracorporelle de la membrane.»

Ce processus consiste à prélever du sang sur le corps, à le perfuser avec de l’oxygène et à le renvoyer dans le corps du patient. L’hôpital utilise la réalité virtuelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, pour informer ses efforts de lutte contre les effets du virus – et pas seulement ses effets immédiats.

Le Dr Mortman dit qu’il est particulièrement préoccupant que, comme le montre la vidéo, les dommages aux poumons des patients qui finissent par survivre au COVID-19 puissent être durables.

“Il y a un contraste si frappant entre le poumon anormal infecté par le virus et le tissu pulmonaire adjacent plus sain”, a déclaré le Dr Mortman. “Et c’est un tel contraste que vous n’avez pas besoin d’un MD après votre nom pour comprendre ces images. C’est quelque chose que le grand public peut jeter un coup d’œil et vraiment commencer à comprendre la gravité des dommages que cela cause au tissu pulmonaire.

