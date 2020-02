Chaque développeur Web devrait connaître Java. Soyez à jour avec ce pack de formation de masterclass de 7 cours

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous souhaitez déterminer le langage de programmation qui vous aidera le mieux à faire avancer votre carrière, déterminez simplement les langues utilisées dans les lieux les plus populaires. Et lorsque vous voyez des plates-formes et des systèmes d’exploitation comme Microsoft Windows, macOS, Linux et Solaris, vous voyez Java partout.

Ajoutez à cela que les développeurs Java peuvent s’attendre à gagner entre 80 000 et 130 000 dollars par an et Java devrait clairement figurer sur la liste des compétences à connaître. Vous pouvez obtenir la formation pour comprendre ce langage fondamental sous tous les angles avec la formation dans le pack complet de classe maître Java 2020 (33,99 $, plus de 90% de réduction).

Que vous n’ayez jamais utilisé Java auparavant ou que vous souhaitiez simplement vous rafraîchir, les sept cours et plus de 60 heures d’instruction hardcore de cette formation regorgent de connaissances pratiques pour tirer le meilleur parti de Java.

Les nouveaux apprenants obtiendront rapidement la configuration du terrain avec des cours d’introduction comme Java: du début à l’expert et Nouveautés de Java 9, plongeant dans les principaux composants Java comme les variables, les opérateurs, les conditions, les tableaux, les boucles et plus encore.

Une fois que vous avez appris les bases, Programmation Java intermédiaire et avancée fait avancer cet apprentissage, tandis que les cours de tests d’automatisation Web comme Selenium WebDriver avec Java: novice à ninja élevez votre formation pour rivaliser avec d’autres professionnels qui travaillent dans le domaine.

Parmi les attributs clés de Java se trouve sa facilité d’utilisation dans le développement d’applications, donc les cours Introduction à Java pour le développement Android et Classe de maître Java complète: devenez développeur d’applications Android explorez cette arène alors que les jeunes constructeurs commencent à créer leurs premières applications du monde réel pour les appareils Android.

À l’heure actuelle, cette valeur de 1 066 $ est disponible pour seulement 33,99 $, moins de 5 $ par cours.

