Chef des achats de l’Air Force: trois fournisseurs de lancement spatial “seraient formidables si nous avions un financement”

Roper: “Dans un monde parfait, nous continuerions absolument avec plus de fournisseurs.”

WASHINGTON – Le responsable des achats de l’US Air Force, Will Roper, s’est déclaré satisfait qu’une étude de marché indépendante rendue publique le 28 avril appuie la décision de sélectionner deux fournisseurs de lancement pour le programme de lancement de l’espace de sécurité nationale.

“Dans un monde parfait, nous continuerions absolument avec plus de fournisseurs”, mais ce n’est pas possible financièrement, a déclaré Roper aux journalistes le 29 avril lors d’une vidéoconférence.

“Le potentiel d’aller au-delà de cela et d’avoir un troisième fournisseur serait formidable si nous avions du financement”, a déclaré Roper.

Avec quatre sociétés de lancement américaines (United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin et Northrop Grumman) en lice pour deux contrats à attribuer cet été, les critiques ont suggéré que le Space and Missile Systems Center devrait essayer de garder plus, pas moins, d’entreprises dans l’industrie domestique de lancement spatial.

L’étude de marché réalisée l’an dernier par la RAND Corp. soutient la thèse de l’Air Force selon laquelle elle ne peut se permettre que deux fournisseurs, mais recommande que l’Air Force couvre ses paris à court terme et «fournisse un soutien personnalisé pour permettre à trois fournisseurs de services de lancement américains de continuer sur ou entrer sur le marché des lanceurs de charges lourdes. »

Roper a insisté sur le fait que les prochains contrats d’approvisionnement de la phase 2 du lancement de l’espace de sécurité nationale ne seront attribués qu’à deux sociétés. Il a dit qu’il était d’accord avec RAND qu’il y avait des risques dans le programme parce que les entreprises proposent des fusées nouvellement développées. Les termes de l’approvisionnement de la phase 2 permettent au Space and Missile Systems Center d’utiliser des lanceurs hérités si les nouveaux ne sont pas prêts à commencer des missions de vol d’ici 2022.

Roper est d’accord avec cette approche. «Il est important de continuer à avoir accès à vos anciens systèmes au cours des trois prochaines années», a-t-il déclaré.

Si plus d’argent était disponible, a-t-il déclaré, le Space and Missile Systems Center pourrait envisager de démarrer la phase 3 du NSSL plus tôt, ce qui aiderait les deux sociétés qui ne remportent pas la phase 2. Selon les plans actuels, la phase 3 commencerait en 2025.

«Je serais ravi de poursuivre la recherche et le développement lors du lancement et de démarrer la phase 3 de R&D plus tôt», a déclaré Roper. “C’est simplement une contrainte de financement pour nous.”

La décision de remonter le calendrier de la phase 3 devrait être prise collectivement par le ministère de la Défense et les agences de renseignement qui utilisent le programme NSSL pour lancer leurs satellites. «Cela semble être une très bonne chose pour discuter dans l’ensemble du gouvernement, de l’importance d’avoir la phase 3 plus tôt», a déclaré Roper. “Et j’imagine que le [RAND] rapport qui va déclencher cette discussion. “

Roper a déclaré qu’il convenait avec RAND que si les États-Unis soutenaient trois fournisseurs de lancements de sécurité nationale, cela stimulerait la compétitivité mondiale des États-Unis, car cela découragerait les joueurs étrangers d’entrer sur le marché.

Selon l’étude RAND, la sélection de trois fournisseurs de services de lancement, plutôt que deux, “pourrait réduire la probabilité que de nouveaux concurrents étrangers – comme le Japon ou l’Inde – entrent sur le marché commercial”.