Cinq mois plus tard, Google ajoute la détection des yeux au Pixel 4 Face Unlock

Google a lancé les Pixel 4 et 4 XL il y a environ cinq mois avec de grands changements dans la biométrie Android. Fini les capteurs d’empreintes digitales éprouvés, remplacés par une gamme de capteurs de déverrouillage du visage infrarouge similaires à l’iPhone. Peu de temps après la sortie, les acheteurs ont commencé à remarquer quelque chose d’inhabituel – le Pixel 4 se déverrouillerait même si vos yeux étaient fermés. C’est un peu un problème de sécurité, mais Google a promis une solution. Maintenant, cinq mois plus tard, ce correctif est enfin sorti.

Le déverrouillage du visage est difficile à obtenir sur les smartphones. Apple a établi la norme avec Face ID, qui utilise la technologie de cartographie infrarouge 3D pour s’assurer que ce qu’il voit est bien un visage plutôt qu’une photo d’un visage. Après qu’Apple a opté pour Face ID, de nombreux fabricants d’Android ont commencé à mettre l’accent sur le déverrouillage du visage, qui était déjà disponible sur Android. Le problème, cependant, était que ces appareils utilisaient simplement la caméra frontale pour identifier les visages. Cette reconnaissance faciale 2D est beaucoup moins sécurisée qu’un déverrouillage 3D.

Google a ajouté la prise en charge d’Android 10 pour le déverrouillage du visage 3D, montrant les nouvelles fonctionnalités des Pixel 4 et 4 XL. Ces téléphones ont une paire de caméras infrarouges, un projecteur infrarouge et un illuminateur infrarouge. Ainsi, vous pouvez regarder le téléphone et il se déverrouille aussi rapidement que l’iPhone. Malheureusement, Google n’a pas inclus l’option de détection des yeux de l’utilisateur avant de déverrouiller avec Face Match. Cela pourrait théoriquement permettre à quelqu’un de déverrouiller votre téléphone pendant que vous dormez en le pointant simplement vers vous. Avec l’iPhone, Face ID ne se déclenche que lorsque vous regardez le téléphone.

Google a promis qu’il rectifierait ce problème, et il l’a fait. La mise à jour de détection des yeux a pris un peu plus de temps à se matérialiser que prévu, mais elle est là. La dernière mise à jour mensuelle d’Android incluait le cadre habituel des correctifs de sécurité, certaines optimisations Bluetooth et la bascule «les yeux ouverts» pour Face Match.

L’obligation d’ouverture des yeux n’est pas activée par défaut, mais vous pouvez l’activer dans les paramètres Face Match. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone reste verrouillé s’il est dirigé vers un visage enregistré sans yeux visibles. Pour tenter un autre déverrouillage, vous devez soit balayer, soit réactiver le téléphone. Face Match semble légèrement plus lent avec la vérification des yeux activée, c’est pourquoi Google ne l’active pas par défaut.

