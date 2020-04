Coincé à l’intérieur? C’est le moment idéal pour enfin maîtriser Excel avec ce pack de formation de 10 cours

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Avec autant de personnes maintenant avec autant de temps libre, il est tentant de penser à des moyens agréables de remplir ces heures. Des passe-temps comme jouer de la guitare ou lire ou jouer à des jeux vidéo sont d’excellents apaisants, mais beaucoup de ces amateurs de plaisir peuvent finir par regarder en arrière toutes ces heures et se demander pourquoi ils n’ont pas fait plus pour faire avancer leur carrière professionnelle pendant le verrouillage.

Si vous ne connaissez pas Microsoft Excel, cette petite tuile verte vous a probablement nargué depuis votre menu de démarrage de Windows pendant des années. Tout le monde connaît l’étendue de ses pouvoirs de tableur, mais peu ont vraiment effleuré la surface pour voir toute l’étendue de ce que l’outil de gestion des données le plus utilisé au monde peut vraiment faire.

Et compte tenu de l’impact qu’il peut avoir sur votre avenir professionnel, le pack de formation à la certification Microsoft Excel 2020 ultime (49,99 $, plus de 90% de réduction) pourrait être le début de votre carrière pour atteindre le niveau supérieur.

Des amateurs occasionnels aux débutants absolus, cette collection de 10 cours comprenant plus de 40 heures d’enseignement est la visite guidée dont tout étudiant curieux a besoin pour comprendre tout ce qu’Excel a à offrir et commencer à utiliser ces outils pour être plus productif.

Et, les gens qui vous guident le long du chemin sont de premier ordre. Parmi les instructeurs de la collection, on compte Alan Jarvis, qui a près de trente ans d’expérience dans l’enseignement et a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés de premier ordre et du Times Top 100. Avec 80 000 étudiants heureux dans 194 pays inscrits à ses cours, vous pouvez être sûr que Jarvis vous mettra en place pour réussir.

La formation commence par un sous-ensemble de trois cours présentant aux nouveaux utilisateurs toutes les commandes et concepts de base dans Excel, avant de faire progresser cet apprentissage dans des utilisations plus larges, notamment des modèles et des bases de données. À partir de là, la formation passe au développement de vos propres macros pour automatiser certains de vos processus les plus utilisés. Il y a même une formation à l’utilisation de la programmation VBA, le langage réel derrière Excel afin que vous puissiez réellement changer et améliorer ses performances à un niveau granulaire.

Des cours supplémentaires approfondissent d’autres fonctions et fonctionnalités clés d’Excel, des moyens de valider les données et de mieux organiser vos commandes à la formation à la visualisation des données pour transformer toutes ces données brutes en représentations graphiques qui peuvent aider à soutenir vos résultats.

Au moment où vous avez terminé, vous aurez acquis toutes les connaissances nécessaires pour passer et réussir les propres examens de certification Excel de Microsoft lors de votre premier essai, en ajoutant une nouvelle compétence précieuse à votre CV.

Évalué à plus de 1700 $, ce forfait réduit de plusieurs centaines ce prix, ramenant votre total final à seulement 49,99 $.

