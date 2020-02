Colorado Springs lance une campagne nationale pour garder le U.S. Space Command

La Colorado Springs Chamber & EDC a lancé une campagne nationale de relations publiques de 350 000 $.

WASHINGTON – Lors du rassemblement de campagne du président Trump à Colorado Springs le 20 février, des centaines de personnes porteront des t-shirts rouges arborant le hashtag des médias sociaux #usspaceCOm

Le rassemblement de jeudi soir à la Broadmoor World Arena est considéré comme une opportunité clé pour tenter de convaincre le président qu’il devrait faire de Colorado Springs le siège permanent du U.S. Space Command, a déclaré Reggie Ash, responsable du développement de la défense de la Colorado Springs Chamber & EDC.

Reggie Ash, directeur du développement de la défense de la Colorado Springs Chamber & EDC.

“Nous aurons des chants au sujet du Commandement spatial américain et il sera clair pour le président à quel point cela est important pour notre population”, a déclaré Ash à SpaceNews le 19 février.

Le Commandement spatial américain a été créé en août en tant que 11e commandement de combat unifié des militaires. Il est temporairement basé à Peterson Air Force Base à Colorado Springs, mais son emplacement permanent est toujours à gagner.

L’été dernier, l’Air Force a déclaré que la liste des bases candidates était réduite à la base Peterson Air Force Base du Colorado, à la base Buckley Air Force, à la station Air Force Cheyenne Mountain et à la base Schriever Air Force, ainsi qu’à Redstone Arsenal de l’Alabama et à la base Vandenberg Air Force de Californie. . Mais fin 2019, l’Air Force a annoncé qu’elle rouvrait le processus de sélection de base. Des responsables d’autres États comme la Floride et le Texas ont fait pression sur l’administration Trump pour que leurs bases soient également prises en compte.

Ash a déclaré que la chambre du Colorado avait réalisé il y a des mois que la décision de fonder était devenue une décision politique plutôt que fondée sur le bien-fondé de ce que chaque État a à offrir. L’organisation a lancé cette semaine une campagne nationale de relations publiques de 350 000 $ vantant les avantages de maintenir le U.S. Space Command au Colorado.

Un argument central pour ne pas déplacer le commandement hors du Colorado sont les milliards de dollars d’investissement dans les infrastructures et la grande main-d’œuvre aérospatiale qui réside déjà dans l’État, a déclaré Ash.

“Le président a dit que c’était sa décision”, a déclaré Ash. “Nous allons nous assurer que le président et ses principaux conseillers savent que le Colorado offre le meilleur retour sur investissement pour les contribuables.”

La délégation du Congrès du Colorado a poussé la question durement, mais cela ne va que jusqu’à présent, a noté Ash. Un autre élément de la campagne de relations publiques consiste à impliquer la communauté, comme lors du rassemblement Trump, ainsi que sur les réseaux sociaux avec des «ambassadeurs numériques».

L’équipe de baseball de la ligue mineure Rocky Mountain Vibes est l’un de ces ambassadeurs.

Sur son compte Twitter, l’équipe a publié mardi: «Notre État a un fier héritage militaire avec des actifs aérospatiaux qui font du #Colorado le meilleur choix pour @US_SpaceCom. Avec le général Raymond et @PeteAFB en poste au COS, nous sommes plus que prêts à héberger #usspaceCOm en permanence #spacestartshere

L’Air Force n’a pas commenté publiquement la question. Une porte-parole a déclaré à SpaceNews le 19 février que le service ne sait pas quand une décision pourrait être prise.