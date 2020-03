Comment acheter le meilleur casque VR pour jouer à Half-Life: Alyx

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cela fait longtemps que Valve ne nous a pas amenés dans le monde de Half-Life, mais l’attente en valait peut-être la peine. Le nouveau Half-Life: Alyx est un véritable chef-d’œuvre de réalité virtuelle. Cela pousse en fait de nombreuses personnes à acheter des casques de réalité virtuelle pour la première fois, mais le paysage VR peut être déroutant pour les nouveaux joueurs. Voici vos options.

Tout d’abord, vérifiez les spécifications de votre PC

Les jeux VR de bureau nécessitent généralement une puissance de calcul importante, mais Half-Life: Alyx est encore plus exigeant que les autres titres. Valve dit que vous aurez besoin d’au moins un Nvidia GTX 1060 ou un AMD RX 580 avec 6 Go de mémoire vidéo. C’est une avancée par rapport à la GTX 970 dont la plupart des jeux VR ont besoin.

Half-Life: Alyx a également une spécification CPU et RAM étonnamment élevée. Vous aurez besoin d’un processeur Core i5-7500 ou Ryzen 5 1600 et de 12 Go de RAM système. La dernière enquête sur le matériel Steam a montré que seulement 45% des joueurs avaient 12 gigaoctets ou plus de RAM. Le jeu occupe également 67 Go d’espace de stockage, bien plus que les autres titres VR. C’est 10 fois plus grand que Half-Life 2.

Première partie: indice de soupape

La demi-vie objectivement «meilleure»: l’expérience Alyx peut être obtenue avec l’indice de valve. Le jeu est gratuit avec le casque, ce qui vous fait économiser 60 $ dès le départ. Valve a également équipé cet appareil d’écrans LCD 1440 x 1600 (par œil) de 120 Hz. Il dispose également d’excellents contrôleurs qui fonctionneront avec la famille HTC Vive.

Le casque Index commence à 499 $, mais les contrôleurs ajoutent au prix. Le casque et les manettes coûtent 749 $. Vous avez également besoin de stations de suivi externes. Cela porte le prix du système complet à 1 000 $. L’index de valve est, malheureusement, en rupture de stock pendant huit semaines au moment de la rédaction de cet article.

Premium mais cher: HTC Vive Pro

Le Vive Pro est similaire à l’Index avec une résolution de 1440 x 1600 par œil et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il nécessite également des stations de base pour le suivi. Il prend entièrement en charge SteamVR, mais la configuration complète pourrait vous coûter encore plus cher que l’Index. Le casque coûte 599 $ (en baisse de 200 $ depuis le lancement), mais c’est 899 $ si vous voulez les contrôleurs. Ajoutez les stations de base et vous voyez 1 199 $. Du côté positif, le kit complet est disponible chez plusieurs détaillants.

Polyvalent et moins cher: Oculus Rift S et Quest

Les casques Oculus fonctionnent avec Half-Life: Alyx et d’autres titres SteamVR, mais il y a aussi la boutique Oculus complète avec ses titres exclusifs. Le Rift S est beaucoup moins cher que l’Index à seulement 399 $ avec les contrôleurs, et il ne nécessite pas de tours de capteur externes. Cependant, l’affichage n’est que de 1280 x 1440 par œil, et il est épuisé presque partout. L’Oculus Quest est un casque VR autonome que vous pouvez connecter à un PC via un câble USB 3.1, vous permettant de jouer à Half-Life: Alyx comme si vous aviez un Rift S.La qualité d’affichage est similaire au Rift (pas comme bon que l’indice ou Vive). Vous devrez également acheter le câble séparément. Le casque et les contrôleurs (aucune station de base nécessaire) coûte 399 $, mais encore une fois, il est difficile de trouver en stock.

Plausible mais pas génial: les casques de réalité mixte Windows

Si vous voulez vraiment entrer dans le monde de Half-Life: Alyx et que cela ne vous dérange pas quelques compromis, les casques Windows Mixed Reality pourraient être une option. Les écrans et les contrôleurs ne sont pas aussi bons que l’Index ou l’Oculus, mais ils sont parfois disponibles à bon marché. Par exemple, le Samsung Odyssey + est souvent en vente pour aussi peu que 279 $. Pendant ce temps, la HP Reverb est à 599 $ et l’Acer AH101 atterrit en plein milieu à 349 $. Malheureusement, Windows Mixed Reality n’a pas été un succès retentissant, donc ces casques sont difficiles à trouver.

Que devriez-vous obtenir?

Votre meilleur pari pour jouer à Half-Life: Alyx dès que possible est probablement le Vive Pro. C’est cher, mais c’est en fait en stock. L’index est bon si cela ne vous dérange pas d’attendre quelques semaines, et Valve vous permettra de passer une commande maintenant. Tout le reste sera un peu pire et vous obligera à parcourir le Web pour trouver des revendeurs ou des annonces eBay.

