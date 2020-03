Comment aider à lutter contre le coronavirus depuis la sécurité de votre domicile

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’une des difficultés rencontrées pour faire face à une pandémie est que pour réussir à lutter contre la contagion, il faut prendre des mesures diamétralement opposées à ce que nos propres instincts veulent faire: à savoir, faire quelque chose – soit pour nous protéger, soit pour protéger ceux dont nous nous soucions. Tout cela est en contradiction directe avec les meilleures pratiques médicales, qui appellent les gens à adopter au maximum les techniques de distanciation sociale.

Il y a cependant quelque chose que vous pouvez faire pour lutter contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause l’infection connue sous le nom de Covid-19: Contribuer à Folding @ Home. En téléchargeant et en installant le client Folding @ Home, vous pouvez faire don de vos cycles CPU et GPU de rechange pour travailler sur la modélisation. L’équipe Folding @ Home a publié plusieurs articles de blog suite à ses efforts. Le projet a été expliqué pour la première fois dans un article du 23 février:

Pour les deux coronavirus, la première étape de l’infection se produit dans les poumons, lorsqu’une protéine à la surface du virus se lie à une protéine réceptrice sur une cellule pulmonaire. Un anticorps thérapeutique est un type de protéine qui peut empêcher la protéine virale de se lier à son récepteur, empêchant ainsi le virus d’infecter la cellule pulmonaire. Un anticorps thérapeutique a déjà été développé pour le SRAS-CoV, mais pour développer des anticorps thérapeutiques ou de petites molécules pour le nCoV 2019, les scientifiques doivent mieux comprendre la structure de la protéine de pointe virale et comment elle se lie au récepteur ACE2 humain requis pour l’entrée virale dans les cellules humaines.

«L’autre» coronavirus mentionné est le SRAS et 2019-nCoV était l’ancien terme pour le virus maintenant appelé SARS-CoV-2. Ils continuent:

Les protéines ne stagnent pas: elles se tortillent, se plient et se déplient pour prendre de nombreuses formes. Nous devons étudier non seulement une forme de la protéine de pointe virale, mais toutes les façons dont la protéine se tortille et se replie en formes alternatives afin de mieux comprendre comment elle interagit avec le récepteur ACE2, afin qu’un anticorps puisse être conçu. Il existe des structures à faible résolution de la protéine de pointe SARS-CoV et nous connaissons les mutations qui diffèrent entre SARS-CoV et 2019-nCoV. Compte tenu de ces informations, nous sommes idéalement positionnés pour aider à modéliser la structure de la protéine de pointe 2019-nCoV et identifier les sites qui peuvent être ciblés par un anticorps thérapeutique. Nous pouvons construire des modèles de calcul qui atteignent cet objectif, mais cela demande beaucoup de puissance de calcul.

Et la vérité est? La puissance de calcul combinée du nerddom humain est capable de fournir des performances qui feraient sauter Summit hors de l’eau, bien que la quantité de ce que Folding @ Home puisse pratiquement exploiter serait une question. Il est vrai que la vitesse de tout système de produits unique sera lente par rapport au défi. D’un autre côté, la vitesse de tout notre matériel de base pourrait faire une différence.

Dans un article de blog mis à jour du 10 mars, John Chodera écrit:

L’équipe Folding @ home a publié une première vague de projets simulant des cibles de protéines potentiellement médicamenteuses du SARS-CoV-2 (le virus qui cause COVID-19) et du virus SARS-CoV connexe (pour lequel plus de données structurelles sont disponibles) en pleine production sur Folding @ home… Cette première vague de projets vise à mieux comprendre comment ces coronavirus interagissent avec le récepteur humain ACE2 requis pour l’entrée virale dans les cellules hôtes humaines, et comment les chercheurs pourraient interférer avec eux grâce à la conception de nouveaux anticorps thérapeutiques ou de petites molécules qui pourraient perturber leur interaction.

L’objectif du projet Folding @ Home est de cibler les cibles médicamenteuses les plus prometteuses pour trouver des conformations alternatives ou des «poches cachées» – le genre que vous ne pouvez trouver qu’en simulation. Fondamentalement, Folding @ Home veut prendre les candidats les plus probables, puis les examiner avec un peigne à dents fines pour s’assurer qu’aucune pierre ne tourne. Téléchargez et installez FAH, et on vous demandera si vous souhaitez exploiter de manière anonyme ou pour une équipe. Si vous ne vous souciez pas de la totalité de «l’équipe», vous pouvez simplement cliquer sur «Anonymous». L’application se consacre à une interface Web, mais vous pouvez activer un panneau de contrôle avancé de bureau simplement en recherchant «Pliage».

Le panneau de contrôle de base. Je viens juste de recommencer mon propre système d’exploration, après 15 ans environ.

“Tout” est le paramètre par défaut ici, et c’est le bon. Il n’y a pas encore d’allocation spécifique pour “Coronavirus”. D’après le ton des articles de blog, il semble que les travaux sur le SRAS-CoV-2 continuent de s’intensifier. Non, contribuer à un projet informatique distribué ne fera pas comme par magie une solution apparaître de nulle part – mais nous pourrions faire une différence dans le temps qu’il faut pour trouver un remède de la manière scientifique. Je vais mettre en ligne des bancs d’essai à cette fin. J’espère que vous vous joindrez à moi.

Oh. Et veuillez vous laver les mains.

Image du haut par NIAID-RML / CC BY SA 2.0

