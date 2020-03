Comment allez-vous pendant l’épidémie? Les chercheurs veulent savoir – .

Même le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’adapte au travail à domicile, comme le montre une photo qu’il a soumise pour un AMA Reddit la semaine dernière. (Photo Twitter / Bill Gates)

Des chercheurs de l’Université de Washington lancent une étude visant à répondre à la question qui préoccupe beaucoup de gens alors que l’épidémie de coronavirus se propage dans la région de Seattle: comment vous en sortez-vous?

L’étude communautaire COVID-19 du comté de King, alias KC3S, recrute des résidents du comté de King pour raconter leurs histoires. L’étude devrait recueillir des données jusqu’au 19 avril.

«Nous voulons commencer à collecter ces informations maintenant – alors que la pandémie COVID-19 se déroule – sur la façon dont les familles et les communautés sont affectées et comment elles s’adaptent», Nicole Errett, chargée de cours au Département des sciences de l’environnement et de la santé au travail de l’UW , a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse. «Notre objectif est de comprendre comment les individus gèrent ces nouvelles mesures de riposte de santé publique de grande envergure et de documenter comment les communautés se lèvent ensemble pour relever des défis sans précédent.»

Les résultats pourraient aider les chercheurs et les responsables de la santé publique à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour l’épidémie actuelle ainsi que pour les crises futures.

KC3S est dirigé par Errett et Tania Busch Isaksen, maître de conférences au département et professeur adjoint de clinique UW des services de santé. Tout résident adulte du comté de King peut participer à l’étude, ce qui implique de répondre à un questionnaire en ligne et de rédiger un résumé de son expérience pendant l’épidémie.

Le questionnaire pose des questions sur vos comportements – par exemple, le lavage des mains et la distanciation sociale – ainsi que vos sens du bien-être et vos préoccupations concernant COVID-19. Il est disponible en anglais et en espagnol et peut également être adapté à d’autres langues.

La partie écrite de l’examen peut être aussi courte qu’une phrase ou aussi longue qu’une page. Les chercheurs veulent savoir comment la maladie et les mesures visant à contrôler sa propagation vous ont affecté, vous et votre communauté, comment vous faites face aux changements de votre routine et ce qui vous inquiète.

«Nous souhaitons également en savoir plus sur l’expérience des agents de santé publique, des agents de santé, des responsables des urgences et des premiers intervenants», a déclaré Busch Isaksen.

Errett a déclaré que la réponse à l’essai «est en fait l’élément central de l’étude.» Les chercheurs prévoient d’analyser les histoires pour voir si des problèmes communs, des problèmes et des actes de résilience surviennent en réponse aux mesures de santé publique qui ont été mises en place pour lutter contre l’épidémie.

Ces restrictions sont devenues progressivement plus strictes dans l’État de Washington à mesure que le virus s’est propagé: la semaine dernière, des restaurants et des bars assis ont été fermés et les événements sportifs ont été suspendus. Lundi, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a émis un ordre de “séjour à domicile” dans tout l’État.

L’étude UW vise à collecter plus de données sur les effets moins connus des restrictions. Par exemple, comment les mesures de distanciation sociale affectent-elles l’état mental des populations potentiellement à risque, telles que les handicapés et les personnes âgées? Comment les fermetures d’entreprises affectent-elles les travailleurs et les consommateurs? Quelles stratégies fonctionnent le mieux pour atténuer les effets négatifs des exigences de santé publique?

“Ce que nous trouverons, nous l’espérons, éclairera les recommandations aux responsables de la santé publique à l’avenir, afin que nous puissions rester en sécurité – et aussi prospérer”, a déclaré Errett.

Les résidents du comté de King âgés de 18 ans ou plus peuvent se joindre à l’étude via le site Web KC3S.