Comment choisir le meilleur clavier mécanique en 2020

Nous passons beaucoup de temps à parler des meilleurs processeurs ou GPU pour rendre votre ordinateur plus impressionnant, mais vous oubliez peut-être une mise à niveau qui peut changer considérablement l’expérience pour le mieux: un clavier mécanique. Je ne cache pas mon obsession des claviers mécaniques à la fois passe-temps et outil de mon métier. Naturellement, j’y dépense beaucoup d’argent. Mais vous n’en avez pas besoin. Les claviers mécaniques n’ont jamais été aussi bon marché ou meilleurs, et c’est une mise à niveau dont vous bénéficierez grandement. Vous passez peut-être plus de temps que d’habitude sur votre ordinateur alors que nous nous efforçons tous de limiter la pandémie de coronavirus, c’est donc le bon moment pour intervenir. Mais… quel conseil devriez-vous obtenir? Et qu’est-ce que tout cela à propos des commutateurs? Nous sommes là pour vous aider.

Ce qui rend un clavier mécanique et pourquoi vous devriez en avoir un

Les claviers fournis avec les ordinateurs de bureau sont généralement une version de la conception du dôme en caoutchouc. Vous poussez la touche à fond et le contact sur le dôme déclenche une pression. L’inconvénient est que les membranes en caoutchouc sont pâteuses, incohérentes et que vous devez pousser à fond à chaque fois. Les ordinateurs portables ne sont pas beaucoup mieux avec leurs interrupteurs à ciseaux. Ils offrent un peu de tactilité, mais le faible débattement et la mollesse grincent toujours avec le temps.

Un clavier mécanique peut être décrit comme n’importe quelle carte avec des commutateurs qui s’actionnent avant le point d’abaissement. Par exemple, les interrupteurs à contact métalliques de style cerise Lorsque vous appuyez sur la touche, une tige se déplace dans le boîtier et permet aux contacts métalliques de se toucher. C’est ce qui déclenche chaque lettre. D’autres types de commutateurs sont considérés comme mécaniques mais ont des mécanismes entièrement différents. Les commutateurs Topre sont populaires mais plutôt chers. Ces interrupteurs ont un dôme en caoutchouc rigide et un ressort conique. Ici, l’actionnement est déclenché par un changement de capacité du ressort lorsque vous appuyez, et la bosse tactile provient de l’effondrement du dôme. Il existe également des contacts métalliques de style alpin, des ressorts de flambage et des interrupteurs à effet Hall. Ce sont tous assez rares dans les planches modernes, cependant.

L’utilisation d’un clavier mécanique peut faire de vous une dactylo beaucoup plus efficace grâce à la sensation précise et cohérente des touches. De nombreux commutateurs ont également une tactilité élevée qui vous aide à estimer quand une presse s’enregistrera, vous permettant de relâcher et de passer à la touche suivante sans toucher au fond. Pour les jeux, vous pouvez utiliser des commutateurs beaucoup plus fluides et plus rapides à actionner que les touches des cartes à membrane bon marché. Le son d’un interrupteur cliquable peut également être amusant, à condition que vous n’ayez pas de collègues à proximité pour ennuyer.

Les panneaux mécaniques sont également construits pour durer. Chaque commutateur est bon pour des millions de presses. Même avec une utilisation intensive, un bon clavier mécanique peut durer de nombreuses années. Les amateurs récoltent en fait des commutateurs de claviers vieux de plusieurs décennies avec une mauvaise électronique pour les utiliser dans les nouvelles cartes personnalisées.

Choisir un facteur de forme

La première étape dans le choix du bon clavier consiste à décider quelle disposition vous souhaitez. La carte traditionnelle pleine grandeur est toujours la plus courante, mais vous voudrez peut-être utiliser votre transition mécanique pour la changer. Une carte pleine grandeur possède toutes les touches dont vous avez besoin pour faire fonctionner un ordinateur sans vous soucier des couches de fonctions. Il y a aussi un pavé numérique complet. Le principal inconvénient de cette taille est qu’elle est plutôt grande et inefficace. Vous devez déplacer vos mains assez loin pour tout atteindre et le pavé numérique signifie que votre souris sera poussée plus loin de votre zone de frappe principale. C’est pourquoi je n’aime pas personnellement les planches grand format.

La prochaine étape vers le bas est sans clé (TKL), parfois connue sous le nom de claviers à 80%. Ces cartes ne reposent toujours pas sur les couches de fonction pour les fonctionnalités de base, mais il n’y a pas de pavé numérique. Il y a toujours une rangée de chiffres, bien sûr. Si cela vous semble stressant, réfléchissez-y. À quelle fréquence avez-vous vraiment besoin d’un pavé numérique dédié? À moins que vous ne fassiez de la saisie de données, vous pouvez probablement vous en sortir sans un. Cela rend la carte beaucoup plus petite et rapproche la souris.

La prochaine étape dans les conseils traditionnels est de 60%, ce qui est devenu populaire ces dernières années. Un tableau à 60% ne comporte que les alphas, la ligne numérique et les modificateurs. Il n’y a pas de touches fléchées dédiées, pas de ligne F et pas de pavé numérique. Toutes ces fonctionnalités sont là, mais elles sont dans la couche fonction. Donc, vous maintenez la fonction et appuyez sur une touche différente. Par exemple, les flèches sont généralement Fn + WASD ou Fn + JIKL. Le principal avantage du facteur de forme de 60% est qu’il est compact et efficace une fois que vous vous êtes habitué à la couche de fonction.

Si aucun de ceux-ci ne le fait pour vous, il y a des mises en page plus exotiques qui font juste leur apparition. La taille de 65% est plus petite qu’un TKL, mais vous obtenez des touches fléchées et quelques autres touches comme supprimer, page haut / bas, etc. C’est un bon compromis entre lequel je suis personnellement très attaché. Le WhiteFox est une planche à 65%. Ils ne prennent pas trop de place, mais ils réduisent votre dépendance aux couches fonctionnelles.

Il y a aussi la très petite catégorie de 40%. Ces cartes n’ont que des touches alpha et quelques modificateurs. Ils sont essentiellement de format de poche et ont généralement au moins deux couches de touches de fonction pour couvrir toutes les commandes de base du clavier. Si vous vous sentez bien avec une planche à 40%, vous pouvez être extrêmement efficace car tout est si proche les uns des autres.

Choisir un commutateur

Donc, vous savez quelle taille de planche vous voulez, mais à quoi voulez-vous que la frappe ressemble? Les principaux brevets sur les commutateurs mécaniques de Cherry ont expiré il y a quelques années. Il existe donc une tonne de commutateurs clones compatibles avec Cherry. La grande majorité des cartes utilisent des commutateurs Cherry et Cherry clone, alors examinons-les.

La première chose à faire devrait être d’obtenir un testeur de commutateur. Vous pouvez en obtenir un pour moins de 20 $ sur Amazon qui possède toutes les principales variantes de Cherry: bleu, vert, marron, transparent, rouge et noir. Ces commutateurs sont disponibles en trois variétés différentes: clicky (bleu et vert), tactile (marron et clair) et linéaire (noir et rouge). Chacune de ces catégories est divisée en une version plus lourde et plus légère. Voici un tableau avec les poids de chacun. Remarque: les «codes couleur» des commutateurs clones sont généralement les mêmes pour les commutateurs ayant les mêmes propriétés.

Je ne peux pas vous dire quels commutateurs vous préférez, mais je noterai que les dactylographes lourds ont tendance à utiliser des commutateurs tactiles et cliquables, mais les noirs sont également un choix commun. Cependant, ne prenez pas de décision finale. Votre objectif devrait être de déterminer le type de commutateur général que vous aimez et le poids qui vous convient le mieux. Cherry n’est plus le seul jeu en ville, vous pouvez donc peut-être mélanger et assortir certaines de ces propriétés pour trouver l’interrupteur parfait.

Certains des commutateurs compatibles Cherry les plus populaires proviennent de Gateron et Kailh. Les commutateurs Gateron ressemblent à des commutateurs Cherry, mais Kailh a une variété de choix innovants. Par exemple, les commutateurs «boîte» comme le bleu pâle ci-dessous sont moins instables que les tiges traditionnelles de style cerise.

Si vous aimez les commutateurs tactiles, vous pouvez envisager d’essayer une carte Topre. Il y a très peu de testeurs de commutateurs avec des dômes Topre, vous devrez donc peut-être utiliser un vrai clavier comme le HHKB2. Gardez à l’esprit que si vous tombez amoureux de Topre, cela limite votre choix de planches et de touches. Cela signifie également que vous dépenserez beaucoup plus sur le clavier.

Choisir une planche pré-construite

Maintenant que vous savez quelles pièces vous voulez, le défi consiste à trouver la bonne planche. Je dirai tout de suite que je pense que vous devriez éviter les planches «orientées vers le jeu». Ils essaient de vous attirer avec des lumières flashy, mais ils nécessitent un logiciel de bureau ennuyeux et buggé et utilisent souvent des commutateurs de clone de moins bonne qualité. Cherry, Gateron et Kailh sont tous des fabricants de commutateurs respectés.

Un bon point de départ est les claviers WASD, qui rendent les cartes complètes, TKL et 60%. L’option à 60% est en fait un Poker 3 rebaptisé, qui est disponible auprès de plusieurs détaillants. C’est une excellente petite planche avec des couches programmables et un boîtier en aluminium complet. WASD propose une sélection complète de commutateurs Cherry, ainsi que des options plus exotiques comme Zealio et Cherry. C’est rare dans les claviers pré-construits. MechanicalKeyboards.com propose de nombreuses options comme le Vortex Poker 3 susmentionné, mais également des planches bien évaluées de Ducky, Leopold, etc.

Toutes les planches ci-dessus ont un prix compétitif mais ne sont pas particulièrement bon marché. Rantopad fabrique de belles cartes TKL avec des commutateurs Gateron. Ils sont un peu moins chers que les commutateurs Cherry, mais je pense qu’ils sont tout aussi bons. Vous pouvez les obtenir pour moins de 100 $.

Je suis également très fan de Magicforce 68 (ci-dessus), qui est une carte à 65% qui peut être achetée pour environ 60 à 70 $ avec des commutateurs Gateron ou Cherry de votre choix. Ces planches sont d’excellentes valeurs et un bon moyen d’essayer un changement dans la pratique sans perdre beaucoup d’argent. Drop (anciennement Massdrop) propose également la plupart du temps plusieurs cartes haut de gamme à 65% et sans clé. L’Alt est un compact à 65% entièrement programmable, et le Ctrl est un sans clé similaire.

Le Kono Store d’Input Club possède un certain nombre de planches solides sous la marque Hexgears. Les cartes WhiteFox, NightFox et Kira d’IC ​​sont actuellement en rupture de stock. Quand et s’ils reviennent, ce sont d’excellentes options pour un peu plus d’argent.

Entrer en profondeur

Vous avez donc un clavier, et maintenant? Selon la façon dont vous voulez devenir fou, vous pouvez commencer à personnaliser votre carte avec des capuchons et des câbles personnalisés. Vous pouvez même décider de créer votre propre clavier. Mais pourquoi tu veux faire ça? Avec une carte personnalisée, vous pouvez mettre à profit votre expérience avec les testeurs de commutateurs et trouver le commutateur parfait. La plupart des commutateurs sympas et innovants du monde du clavier ne sont pas utilisés dans les claviers de vente au détail.

Les commutateurs Zealio susmentionnés sont populaires et se déclinent en de nombreuses variantes. Il existe également de nombreux commutateurs Kailh qui offrent des poids de ressort supplémentaires et des conceptions de clics qui n’ont pas d’équivalent Cherry — consultez la sélection chez des détaillants comme NovelKeys. Il existe une poignée de cartes remplaçables à chaud, mais vous devrez probablement apprendre à souder si vous voulez un clavier avec ces commutateurs exotiques.

Si vous voulez une carte personnalisée mais que vous craignez la soudure, KBDfans pourrait être votre meilleur choix. Ce fabricant de clavier basé en Chine vend des kits de bricolage, mais il y a aussi des planches finies en stock sur son site Web. Vous pouvez même acheter un kit de bricolage de certaines cartes et payer 17 $ de plus pour le faire assembler avec les commutateurs de votre choix.

Si vous ne voulez pas vous lancer directement dans des tableaux personnalisés, vous pouvez toujours embellir votre clavier mécanique avec des jeux de touches personnalisés. Assurez-vous simplement d’obtenir un tableau avec une disposition généralement standard. Vous pouvez regarder la rangée du bas pour avoir une bonne idée de savoir si une planche est standard ou non. Il devrait avoir des modificateurs de 1,25 unité et une barre d’espace de 6,25 unités. Tout le reste et les jeux de clés personnalisés deviennent plus chers et rares.

La plupart des jeux de clés sont vendus dans des achats de groupe, que vous devez rejoindre avant la production, puis attendez que le jeu soit produit. Cela peut prendre des mois et devenir assez déroutant. Le moyen le plus simple est de rejoindre des achats organisés par Massdrop. Vous pouvez également acheter des ensembles personnalisés directement auprès d’entreprises comme Pimp My Keyboard et Originative. Presque tous les jeux de clés personnalisés sont uniquement MX. Si vous obtenez un Topre (ou les Alpes les plus rares), vous n’avez pas de chance ici.

Attendez-vous à payer au moins 60-70 $ pour un ensemble de base et bien plus de 100 $ pour un ensemble personnalisé haut de gamme. Mais vous en avez pour votre argent. Les capuchons de touches en PBT ou en ABS double épaisseur épais sont plus durables et agréables à taper que les capuchons fournis avec les claviers. Même les claviers mécaniques les plus agréables ne font pas tout pour les claviers. Je suppose qu’ils supposent que vous achèterez quelque chose de chic si vous vous souciez autant.

Si vous décidez de construire une planche personnalisée, préparez-vous à dépenser au moins quelques centaines de dollars sur le kit. Ces claviers sont suffisamment demandés pour commander des prix élevés, mais pas assez pour être en production de masse. Ainsi, vous pouvez facilement dépenser 500 $ ou plus avant même d’accéder aux touches ou aux commutateurs. Le Zephyr ci-dessus est un kit de 600 $ qui comprend un PCB, une plaque et un boîtier. Un kit personnalisé plus modeste pourrait coûter entre 250 et 300 $.

Je vais terminer en mentionnant quelque chose qui sonne absolument banane pour les gens qui ne sont pas dans le hobby, mais vous en tirerez un coup, je suppose. Pour une personnalisation supplémentaire, il existe des «keycaps artisanaux». Ils sont sculptés à la main et moulés avec des touches uniques destinées à être utilisées comme décoration sur les claviers (voir ci-dessus). Ils sont principalement fabriqués en petits lots et vendus en tombolas, ainsi que l’achat occasionnel de groupe sur Drop. Ils sont chers et vous paierez encore plus si vous manquez l’achat groupé et si vous devez acheter d’occasion à un membre de la communauté. Peut-être que ce guide sera votre première étape sur la voie de ce genre de folie incohérente. Je suis désolé.

Consultez notre série ExtremeTech Explains pour une couverture plus approfondie des sujets technologiques les plus chauds d’aujourd’hui.

Maintenant lis: