Comment deux startups de Seattle aident les médecins à découvrir des tendances cachées dans les cas de COVID-19 – .

MDmetrix offre son logiciel gratuitement pour le suivi COVID-19. Bien que ces graphiques examinent la population plus large de patients COVID-19, un médecin pourrait examiner les patients âgés de 20 à 45 ans, par exemple, et comment ils répondent à certains protocoles par rapport aux patients plus âgés ou plus jeunes. (Image: MDmetrix)

Il est essentiel pour les médecins et autres prestataires de soins de santé de voir les tendances sous-jacentes dans les cas de COVID-19, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui n’est pas dans la lutte contre la pandémie.

Deux startups de Seattle, MDmetrix et TransformativeMed, travaillent ensemble pour offrir ces informations aux hôpitaux gratuitement pour les cas COVID-19. L’idée est d’aider les médecins à voir, par exemple, comment les patients âgés de 20 à 45 ans réagissent à certains traitements par rapport aux adultes plus âgés, ou de comprendre la période moyenne entre la propagation de la maladie d’une personne à l’autre ou d’une communauté.

MDMetrix, une spin-off des enfants de Seattle, fournit une technologie pour suivre et analyser les résultats des soins de santé. L’application de tenue de dossiers électroniques de TransformativeMed filtre les patients COVID-19, surveille les listes de contrôle des symptômes, suit les résultats de laboratoire et l’état des tests, puis soumet ces informations au département de la santé dans le pays d’origine de chaque hôpital.

Les systèmes sont maintenant utilisés pour les cas de COVID-19 à l’Université de Washington Medicine, y compris Harborview Medical Center à Seattle. Parce que les deux sociétés distribuaient déjà leurs technologies à UW Medicine, elles ont uni leurs forces pour trouver une solution COVID-19 qui conviendrait le mieux au dépistage, au suivi et aider à brosser un tableau plus clair de la crise.

Avec l’état de Washington dépassant 2 500 cas et 130 décès depuis mercredi, les cliniciens s’attaquant à la pandémie ont besoin de toute l’aide possible.

Le Dr Dan Low, anesthésiste et cofondateur de MDMetrix, dans la salle d’opération du Seattle Children Hospital. (Photo . / Clare McGrane)

MDMetrix, qui a levé plus de 4 millions de dollars à ce jour, a été lancé en 2016 après que le Dr Dan Low, anesthésiste au Seattle Children’s Hospital, a été surpris par les défis qu’il a rencontrés en essayant de comparer l’efficacité de deux médicaments différents chez les patients, comme indiqué dans la chronique dans cet épisode du podcast . Health Tech.

PDG de MDMetrix Warren Ratliff

Warren Ratliff, PDG de la société, était auparavant co-fondateur et COO de Caradigm, une coentreprise de soins de santé entre GE Healthcare et Microsoft. MD Metrix a levé 4 millions de dollars en financement.

TransformativeMed a commencé en tant que projet de centre médical de l’Université de Washington en 2010. Il a également été inspiré par les expériences de l’un de ses médecins cofondateurs, le Dr Erik van Eaton, un chirurgien en traumatologie qui a vu une opportunité d’adapter les systèmes de dossiers médicaux électroniques aux besoins. de différentes spécialités médicales. La société a levé 5,8 millions de dollars de financement l’an dernier.

MDmetrix offre gratuitement son abonnement, baptisé «COVID-19 Mission Control for Emergency Medicine», tout comme TransformativeMed avec son application Core Work Manager, baptisée «CORES».

«Plus nous avons de données provenant de tous les systèmes de santé, mieux nous pouvons améliorer la mise en œuvre des meilleurs processus et pratiques apprises pendant et après cette crise, de sorte que nous sommes mieux préparés si et quand une autre pandémie se produit», a déclaré Doug Cusick, PDG de TransformativeMed.

“C’est devenu le record de la vérité”, a-t-il ajouté. «Les cliniciens sont tellement surchargés, car dans de nombreux cas, ils passent tellement de temps dans leur système informatique à chercher et à picorer des données, et à vraiment essayer de faire de leur mieux pour recueillir autant d’informations que possible, afin qu’ils puissent faire le meilleur clinique les décisions.”

Le personnel médical a désormais accès à des outils qui simplifient les tâches telles que le tri, la messagerie et la collaboration entre le personnel hospitalier. Plutôt que de créer des applications au-dessus du dossier de santé électronique, les logiciels des entreprises y sont directement intégrés.

Dans l’ordre habituel: le PDG de TransformativeMed, Doug Cusick, avec les cofondateurs David Stone, CTO, et le Dr Erik Van Eaton, CIO. (Photo . / James Thorne)

Ratliff a décrit MDMetrix comme «un système de performance clinique qui exploite les données qui existent dans le dossier médical afin que vous puissiez visualiser et comprendre ce qui se passe avec soin». Il a dit que TransformativeMed, pour sa part, “remplit un espace vraiment important”, fournissant aux médecins ce dont ils ont besoin pour comprendre “qui sont leurs patients COVID-19 et ce qui se passe avec eux en ce moment.”

“Si vous étiez dans cet environnement à l’hôpital, il peut être vraiment étonnant pour un profane de voir à quel point il y a vraiment peu de visibilité”, a déclaré Ratliff.

Par exemple, l’abonnement COVID-19 de MDmetrix permet aux professionnels de la santé de répondre rapidement à certaines des questions les plus importantes liées à l’épidémie croissante:

Combien de patients ont été dépistés pour COVID-19 et combien d’entre eux ont été testés positifs?

L’intervalle de temps entre l’apparition des symptômes et la présentation se raccourcit-il? Plus long?

Y a-t-il plus ou moins de patients COVID-19 qui ont contracté le virus d’un contact connu?

Combien de patients ont été emmenés à l’unité de soins intensifs (USI)?

Parmi les patients qui sont allés aux soins intensifs, combien avaient besoin d’un ventilateur? Quelles étaient certaines de leurs caractéristiques (profil démographique, résultats de laboratoire, etc.)?

MDMetrix et TransformativeMed ont adapté leurs technologies existantes pour répondre aux demandes des hôpitaux en première ligne de l’épidémie de coronavirus. Les deux sociétés espèrent aider davantage d’hôpitaux dans les prochaines semaines.

Ratliff a déclaré que le plus difficile est que «les heures comptent dans la lutte contre COVID-19 et les ressources sont limitées».

Cusick était d’accord. «Il y a toujours tellement d’informations sur ce que les entreprises peuvent faire pour résoudre de vrais problèmes de santé», a-t-il déclaré. «Il est essentiel de réduire ce bruit et de contacter les décideurs afin qu’ils puissent prendre des mesures immédiates pour résoudre ce gros problème.»