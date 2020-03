Comment faire face à l’épidémie de coronavirus de Seattle? Imaginez que vous êtes enneigé – .

Snowpocalypse! Un skieur monte une rue du quartier Ballard de Seattle après une tempête hivernale en février 2019. (Photo . / Kurt Schlosser)

De nouvelles projections suggèrent que 1 100 personnes dans l’État de Washington ont été infectées par le coronavirus SARS-CoV-2, et que l’épidémie pourrait être due à une augmentation rapide. Que faire à ce sujet? Un conseil est de vous éloigner des autres – et les données recueillies lors de la «Snowpocalypse» de l’année dernière prouvent que la stratégie fonctionne.

Le risque potentiel et le remède potentiel ont été mis en lumière aujourd’hui grâce aux commentaires du gouverneur de Washington Jay Inslee ainsi que par des chercheurs qui utilisent la Seattle Flu Study pour suivre la propagation du coronavirus.

Lors d’une conférence de presse sur Olympia, Inslee a déclaré que les calculs à l’origine de l’effet de doublement de l’épidémie semblaient “très inquiétants”.

“S’il y a mille personnes infectées aujourd’hui, dans sept ou huit semaines, il pourrait y avoir 64 000 personnes dans l’État de Washington, si nous ne ralentissons pas d’une manière ou d’une autre cette épidémie”, a-t-il déclaré. “Et la semaine prochaine, ce serait 120 000, et la semaine prochaine ce serait un quart de million.”

Aussi troublante que cela puisse paraître, la description faite par Inslee de la tendance actuelle est similaire à ce que Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, a déclaré dans son dernier fil Twitter sur la propagation de la maladie COVID-19.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Bedford et d’autres chercheurs travaillent avec des chiffres recueillis par la Seattle Flu Study, un groupe qui utilise des échantillons prélevés dans divers contextes pour surveiller la propagation des maladies infectieuses, notamment la grippe et le coronavirus.

L’un des collègues de Bedford est Michael Famulare, chercheur principal à l’Institute for Disease Modeling de Bellevue, Washington. Les simulations informatiques de Famulare évaluent le nombre actuel d’infections à coronavirus actives dans la région de Seattle à 1 100 (avec un intervalle d’incertitude de 90% entre 210 et 2 800). infections).

À ce jour, la santé publique du comté de Seattle-King signale 190 cas confirmés, et le décompte à l’échelle de l’État est de 267 cas. C’est beaucoup moins que ne le suggèrent les simulations. Bedford et d’autres épidémiologistes expliquent la disparité en disant que la plupart des personnes atteintes du virus n’ont pas encore pu passer un test, ou que leurs symptômes sont si légers qu’ils ne prennent même pas la peine de se faire dépister. Néanmoins, ils sont capables de transmettre le virus en raison d’un phénomène appelé «transmission cryptique».

D’après le suivi à ce jour, il semble que le nombre d’infections double pour prendre six jours. Ce taux correspond aux préoccupations exprimées par Inslee aujourd’hui et aux préoccupations exprimées par Bedford concernant une «épidémie croissante» dans la région de Seattle. “Si des mesures ne sont pas prises pour augmenter la distance sociale … je m’attends à ce que les cas continuent de grimper”, a écrit Bedford.

En plus du lavage fréquent des mains et d’autres mesures d’hygiène, la stratégie de distanciation sociale – c’est-à-dire d’éviter les foules, en particulier si vous êtes malade ou à haut risque en raison de l’âge ou d’une maladie sous-jacente – se classe parmi les meilleurs conseils pour ralentir l’épidémie. . Mais existe-t-il des preuves à l’appui de cette stratégie?

Par coïncidence, l’un des derniers éléments de preuve provient de Bedford, Famulare et d’autres chercheurs de la Seattle Flu Study, sous la forme d’un document publié sur le serveur de préimpression MedRxiv. Leurs conclusions sont basées sur ce qui s’est passé en février 2019, alors qu’une grande partie de la région de Seattle était enneigée par un violent blizzard.

L’année dernière, la Snowpocalypse a causé beaucoup de distanciation sociale involontaire, ce qui a permis d’étudier l’effet sur la propagation des infections virales. Le coronavirus qui cause COVID-19 n’était pas sur la liste de suivi, car il n’existait pas à l’époque – mais une souche différente de coronavirus l’était, ainsi que plusieurs souches de grippe.

WFH 101: Trucs et astuces sur le front intérieur alors que les techniciens se éloignent pendant la crise des coronavirus

Les données collectées par le Seattle Flu Survey ont révélé que la durée d’une semaine de fermetures d’écoles, de routes impraticables et d’annulations d’événements a atténué le taux d’infection attendu à un degré allant de 3 à 9%, selon le virus. De plus, l’effet d’amortissement semble être le plus fort pour les épidémies virales qui étaient sur le point d’atteindre leur apogée.

Les auteurs de l’étude soutiennent que la distance sociale n’a pas besoin de durer des mois et des mois – ce qui est susceptible d’être une bonne nouvelle pour les Seattleites qui s’installent pour un gel social. L’année dernière, Snowpocalypse a démontré l’effet «d’une intervention de distanciation sociale plus réaliste, de haute intensité et de courte durée, où les écoles et les lieux de travail sont fermés et la recomposition est découragée pendant environ deux semaines», ont écrit les chercheurs.

“Notre étude suggère qu’une telle intervention pourrait être bénéfique pour réduire l’incidence totale si elle est mise en œuvre près du pic d’une pandémie”, ont-ils déclaré.

Est-ce que tout pourrait être terminé d’ici avril? Cela semble peu probable, compte tenu de ce que la Chine et l’Italie ont traversé. Mais au milieu d’une pandémie, prétendre que vous êtes coincé dans une tempête de neige pourrait au moins rendre la distanciation sociale plus acceptable.

En plus de Bedford et Famulare, les co-auteurs de l’article préimprimé, «Effets de la distance sociale liée aux conditions météorologiques sur la transmission à l’échelle de la ville des virus respiratoires», incluent Michael Jackson, Gregory Hart, Denise McCulloch, Amanda Adler, Elisabeth Brandstetter, Kairsten Fay, Peter Han, Kirsten Lacombe, Jover Lee, Thomas Sibley, Deborah Nickerson, Mark Rieder, Lea Starita, Janet Englund, Helen Chu et les enquêteurs de la Seattle Flu Study. Le document n’a pas encore été évalué par le biais d’un examen par les pairs et ne devrait donc pas être utilisé pour guider la pratique clinique.