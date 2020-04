Comment garder votre voiture en bonne santé pendant le verrouillage du coronavirus – .

Si votre voiture est assise à cause de la pandémie de coronavirus, sa santé peut être un problème.

Laisser votre voiture reposer pendant des semaines ou des mois à la fois peut avoir des effets dévastateurs et vous laisser des réparations coûteuses en cours de route.

Conduisez votre voiture chaque semaine si possible, même si ce n’est que pour quelques pâtés de maisons, et je vous en remercierai.

Nous nous concentrons tous plus que jamais sur notre santé alors que la nouvelle pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde. Nous désinfectons, nous distançons et faisons tout ce que nous devrions être, mais certains des changements spectaculaires dans notre vie quotidienne pourraient avoir des conséquences que nous ne réalisons pas immédiatement.

Prenez votre voiture, par exemple. Si vous êtes en mode travail à domicile depuis des semaines, votre fidèle véhicule est probablement resté inactif, et ce n’est pas nécessairement une bonne chose. Comme le souligne un article opportun sur Reddit, vous devez prendre quelques mesures pour vous assurer que votre voiture reste en bon état lorsque vous ne la conduisez pas quotidiennement depuis et vers le travail.

Cela peut sembler incroyablement évident, mais les voitures sont faites pour être conduites. Beaucoup de leurs systèmes complexes ne sont pas conçus pour rester inutilisés pendant des semaines ou des mois à la fois. Pendant que vous conduisez, votre voiture se maintient de plusieurs façons, depuis la lubrification des composants internes jusqu’à ce que les conduites de gaz ne stagnent pas ou, pire encore, permettent à l’eau de se former à l’intérieur du réservoir de gaz.

Voici quelques choses qui peuvent mal tourner si vous laissez votre voiture trop longtemps sans la conduire:

Une batterie morte – Lorsque vous conduisez, le moteur de votre véhicule charge la batterie via l’alternateur. Lorsque la voiture reste trop longtemps, la batterie peut se décharger lentement, vous laissant avec une voiture qui ne démarre pas.

Mauvaises performances du moteur – Si l’eau se condense à l’intérieur de votre réservoir de carburant, elle finira par se déposer au fond car elle est plus lourde que le carburant environnant. Lorsqu’elle est aspirée dans les conduites de carburant, elle peut faire chug ou caler votre voiture. Cela est particulièrement vrai dans les climats plus froids où la condensation à l’intérieur du réservoir peut se produire plus facilement.

De plus, alors que votre moteur devrait commencer à s’autolubrifier dès qu’il s’allume, laisser votre véhicule assis trop longtemps peut entraver ce processus. Vous pourriez être forcé d’essayer de démarrer la voiture plusieurs fois avant qu’elle ne se retourne, et une période d’échauffement importante peut être nécessaire avant que le véhicule ne fonctionne à nouveau sans problème.

Endommagement des pneus ou usure inégale – Il faut beaucoup de temps à un pneu pour sécher, donc ce n’est pas vraiment une préoccupation sur une période de quelques semaines ou d’un mois. Cependant, ce temps est encore suffisant pour que vos pneus commencent à changer légèrement de forme. Le poids de votre voiture pousse toujours vers le bas sur les pneus et après des semaines de repos, ils peuvent développer des zones plates, surtout si les pneus sont plus anciens. Les pneus perdent également progressivement de l’air au fil du temps. Lors de la conduite, cela peut entraîner une usure inégale des pneus lorsqu’ils commencent à reprendre leur forme habituelle, ce qui peut raccourcir la durée de vie globale des pneus.

Répartition des composants – De nombreux composants de votre voiture, du système de climatisation à la pompe à carburant, sont conçus pour être utilisés régulièrement. Les pompes à carburant sont réputées pour mal tourner après avoir été inutilisées pendant trop longtemps, et un remplacement de pompe à carburant peut être incroyablement coûteux.

Rouille de frein – Si vous avez déjà conduit votre voiture immédiatement après quelques jours de pluie, vous avez peut-être remarqué que vos freins grincent et grincent un peu après. Les freins rouillent incroyablement rapidement, et c’est le travail des plaquettes de frein non seulement d’arrêter votre véhicule, mais de garder les surfaces des plaquettes de frein et des rotors propres et propres. Les freins rouillés peuvent être dangereux et même causer des dommages s’ils sont laissés assis pendant une période prolongée.

Que faire?

Il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent potentiellement causer un problème pour un véhicule laissé trop longtemps assis, des rongeurs grignotant les fils du moteur aux insectes envahissant l’intérieur, mais la meilleure façon de stopper tous ces problèmes sur leurs traces est de conduire votre voiture .

Nous faisons tous de notre mieux pour nous éloigner socialement les uns des autres, mais ce qui est bien avec votre voiture, c’est qu’elle ne peut pas tomber malade à cause d’un virus. Le fait d’allumer le moteur de temps en temps et de faire tourner votre voiture même juste dans votre quartier devrait suffire à le réchauffer et à le garder en bonne santé. Faites-en une habitude hebdomadaire si vous le pouvez, et votre voiture vous en remerciera.

