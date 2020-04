Comment les nœuds de processus sont-ils définis?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous parlons beaucoup de nœuds de processus chez ExtremeTech, mais nous ne nous référons pas souvent à ce qu’est techniquement un nœud de processus. Avec le nœud Intel 10 nm maintenant en production et TSMC + Samsung parlant des futurs nœuds 5 nm, c’est le bon moment pour réexaminer le sujet, en particulier la question de savoir comment TSMC et Samsung se comparent à Intel.

Les nœuds de processus sont généralement nommés avec un nombre suivi de l’abréviation de nanomètre: 32 nm, 22 nm, 14 nm, etc. Il n’y a pas de relation objective et fixe entre une quelconque caractéristique du CPU et le nom du nœud. Ce n’est pas toujours le cas. Entre environ les années 1960 et la fin des années 1990, les nœuds ont été nommés en fonction de leurs longueurs de porte. Ce graphique de l’IEEE montre la relation:

Pendant longtemps, la longueur de la grille (la longueur de la grille du transistor) et le demi-pas (la moitié de la distance entre deux caractéristiques identiques sur une puce) correspondaient au nom du nœud de processus, mais la dernière fois que cela était vrai, c’était en 1997. Le demi- la hauteur a continué de correspondre au nom du nœud pendant plusieurs générations mais n’est plus liée à lui dans un sens pratique. En fait, cela fait très longtemps que notre mise à l’échelle géométrique des nœuds de processeur ne correspond pas à ce à quoi ressemblerait la courbe si nous pouvions continuer à réduire réellement la taille des entités.

Si nous atteignions les exigences de mise à l’échelle géométrique pour garder les noms de nœuds et les tailles de fonctionnalités réelles synchronisés, nous aurions plongé sous la fabrication de 1 nm il y a six ans. Les chiffres que nous utilisons pour signifier chaque nouveau nœud ne sont que des chiffres que les entreprises choisissent. En 2010, l’ITRS (plus sur eux dans un instant) a fait référence à la technologie du chum bucket déversée à chaque nœud comme permettant une «mise à l’échelle équivalente». À l’approche de la fin de l’échelle nanométrique, les entreprises peuvent commencer à se référer aux angstroms au lieu des nanomètres, ou nous pouvons simplement commencer à utiliser des virgules décimales. Quand j’ai commencé à travailler dans cette industrie, il était beaucoup plus courant de voir des journalistes se référer à des nœuds de processus en microns au lieu de nanomètres – 0,18 micron ou 0,13 micron, par exemple, au lieu de 180 nm ou 130 nm.

La fragmentation du marché

La fabrication de semi-conducteurs implique d’énormes dépenses d’investissement et de nombreuses recherches à long terme. Le délai moyen entre le moment où une nouvelle approche technologique est introduite dans un document et le moment où elle frappe la fabrication commerciale à grande échelle est de l’ordre de 10 à 15 ans. Il y a des décennies, l’industrie des semi-conducteurs a reconnu qu’il serait avantageux pour tout le monde qu’une feuille de route générale existe pour les introductions de nœuds et les tailles de fonctionnalités que ces nœuds cibleraient. Cela permettrait le développement large et simultané de toutes les pièces du puzzle nécessaires pour mettre un nouveau nœud sur le marché. Pendant de nombreuses années, l’ITRS – l’International Technology Roadmap for Semiconductors – a publié une feuille de route générale pour l’industrie. Ces feuilles de route s’étalent sur 15 ans et fixent des objectifs généraux pour le marché des semi-conducteurs.

L’ITRS a été publié de 1998 à 2015. De 2013 à 2014, l’ITRS s’est réorganisé en ITRS 2.0, mais a rapidement reconnu que l’étendue de son mandat – à savoir, fournir «la principale référence dans l’avenir pour les chercheurs universitaires, les consortiums et l’industrie pour stimuler l’innovation dans divers domaines de la technologie »A exigé que l’organisation élargisse considérablement sa portée et sa couverture. L’ITRS a été retiré et une nouvelle organisation a été formée, appelée IRDS – Feuille de route internationale pour les appareils et systèmes – avec un mandat beaucoup plus large, couvrant un ensemble plus large de technologies.

Ce changement de portée et d’orientation reflète ce qui se passe dans l’industrie de la fonderie. La raison pour laquelle nous avons cessé de lier la longueur de la porte ou la demi-hauteur à la taille du nœud est qu’ils ont soit arrêté la mise à l’échelle, soit commencé à évoluer beaucoup plus lentement. Comme alternative, les entreprises ont intégré diverses nouvelles technologies et approches de fabrication pour permettre une évolutivité continue des nœuds. À 40/45 nm, des entreprises comme GF et TSMC ont introduit la lithographie par immersion. La double configuration a été introduite à 32 nm. La fabrication dernière porte était une caractéristique de 28 nm. Les FinFET ont été introduits par Intel à 22 nm et le reste de l’industrie au nœud 14/16 nm.

Les entreprises introduisent parfois des fonctionnalités et des capacités à des moments différents. AMD et TSMC ont introduit la lithographie par immersion à 40 / 45nm, mais Intel a attendu jusqu’à 32nm pour utiliser cette technique, optant pour déployer d’abord la double configuration. GlobalFoundries et TSMC ont commencé à utiliser davantage la double configuration à 32/28 nm. TSMC a utilisé une construction à barrière à 28 nm, tandis que Samsung et GF ont utilisé la technologie à barrière d’abord. Mais comme les progrès se sont ralentis, nous avons vu des entreprises s’appuyer davantage sur le marketing, avec un plus grand éventail de «nœuds» définis. Au lieu de chuter sur un espace numérique assez grand (90, 65, 45), des entreprises comme Samsung lancent des nœuds qui sont les uns sur les autres, numériquement:

Je pense que vous pouvez faire valoir que cette stratégie de produit n’est pas très claire, car il n’y a aucun moyen de savoir quels nœuds de processus sont des variantes évoluées des nœuds précédents, sauf si vous avez le graphique à portée de main.

Bien que les noms de nœuds ne soient liés à aucune taille de fonctionnalité spécifique et que certaines fonctionnalités aient cessé de passer à l’échelle, les fabricants de semi-conducteurs trouvent toujours des moyens d’améliorer les mesures clés. C’est une véritable amélioration technique. Mais parce que les avantages sont plus difficiles à obtenir maintenant et prennent plus de temps à se développer, les entreprises expérimentent davantage ce que l’on appelle ces améliorations. Samsung, par exemple, déploie beaucoup plus de noms de nœuds qu’auparavant. C’est du marketing.

Pourquoi les gens prétendent-ils qu’Intel 10 nm et TSMC / Samsung 7 nm sont équivalents?

Parce que les paramètres de fabrication du processus 10 nm d’Intel sont très proches des valeurs utilisées par TSMC et Samsung pour ce qu’ils appellent un processus 7 nm. Le graphique ci-dessous est tiré de WikiChip, mais il combine les tailles de fonctionnalités connues pour le nœud 10 nm d’Intel avec les tailles de fonctionnalités connues pour le nœud TSMC et 7 nm de Samsung. Comme vous pouvez le voir, ils sont très similaires:

La colonne delta 14nm / delta 10nm indique dans quelle mesure chaque entreprise a réduit une fonctionnalité particulière par rapport à son nœud précédent. Intel et Samsung ont un pas de métal minimum plus serré que TSMC, mais les cellules SRAM haute densité de TSMC sont plus petites que celles d’Intel, reflétant probablement les besoins de différents clients de la fonderie taïwanaise. Les cellules de Samsung, quant à elles, sont encore plus petites que celles de TSMC. Dans l’ensemble, cependant, le processus 10 nm d’Intel atteint de nombreuses mesures clés comme ce que TSMC et Samsung appellent 7 nm.

Les puces individuelles peuvent toujours avoir des fonctionnalités qui s’écartent de ces tailles en raison d’objectifs de conception particuliers. Les informations fournies par les fabricants sur ces chiffres concernent une implémentation typique attendue sur un nœud donné, pas nécessairement une correspondance exacte pour une puce spécifique.

Il y a eu des questions sur la façon dont le processus Intel 10 nm + (utilisé pour Ice Lake) reflète ces chiffres (qui, je crois, ont été publiés pour Cannon Lake). Il est vrai que les spécifications attendues pour le nœud Intel 10 nm peuvent avoir légèrement changé, mais 14 nm + était également un ajustement par rapport à 14 nm. Intel a déclaré qu’il visait toujours un facteur de mise à l’échelle 2,7x pour 10 nm par rapport à 14 nm, nous allons donc retenir toute spéculation sur la façon dont 10 nm + peut être légèrement différent.

Tout rassembler

La meilleure façon de comprendre la signification d’un nouveau nœud de processus est de le considérer comme un terme générique. Lorsqu’une fonderie parle de déployer un nouveau nœud de processus, ce qu’elle dit se résume à ceci:

«Nous avons créé un nouveau processus de fabrication avec des fonctionnalités plus petites et des tolérances plus strictes. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons intégré de nouvelles technologies de fabrication. Nous appelons cet ensemble de nouvelles technologies de fabrication un nœud de processus parce que nous voulons un terme générique qui nous permette de saisir l’idée de progrès et de capacité améliorée. »

Des questions supplémentaires sur le sujet? Déposez-les ci-dessous et je vais y répondre.

