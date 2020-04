Comment les tests de coronavirus et le suivi des contacts fonctionnent ensemble pour réprimer COVID-19 – .

Les tests de coronavirus, la recherche des contacts, l’isolement et le port de masque sont tous des éléments d’une réponse à grande échelle à l’épidémie de COVID-19. (Illustration de Bigstock / kentoh)

Revenir en arrière pour voir qui a été en contact avec des patients nouvellement identifiés atteints d’une maladie infectieuse est une technique standard pour contenir une épidémie, mais les experts soutiennent que c’est particulièrement important pour la pandémie de coronavirus.

Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, explique pourquoi – et présente un système relativement simple pour effectuer la recherche des contacts en combinaison avec des tests – dans un fil Twitter publié aujourd’hui.

“Nous avons besoin d’un énorme coup de pouce pour augmenter la vitesse et l’échelle du suivi des contacts, mais cela ne nécessite pas nécessairement des solutions” numériques “”, écrit Bedford.

La solution suggérée par Bedford et ses collègues dans l’effort NextTrace utilise les données des appareils mobiles, mais en complément des entretiens téléphoniques et téléphoniques traditionnels utilisés dans la recherche des contacts.

D’autres projets, notamment ceux en cours de discussion entre Apple et Google, visent à utiliser des données de proximité et des liens Bluetooth, mais il faut prendre plus de précautions pour préserver la vie privée. Dans un livre blanc, NextTrace indique que son système serait complémentaire à ces autres projets.

Un grand défi est que le système repose sur des tests précoces et fréquents pour le coronavirus. Des études suggèrent que près de la moitié des événements de transmission du virus se produisent au cours des premiers jours suivant l’infection, avant l’apparition des symptômes. Cela signifie que les contacts avec les patients infectés doivent être identifiés et testés dès que possible.

«Il n’est pas éthique (ou expéditif) de dire à un individu« qu’il a peut-être été exposé à COVID »sans pouvoir le faire tester», déclare l’équipe NextTrace.

Malheureusement, malgré les assurances de la Maison Blanche, l’accès facile aux tests reste un problème.

«Étant donné le rôle essentiel que les tests joueront dans cette entreprise, nous ne lancerons ce système que dans les zones disposant d’une infrastructure de test suffisante pour prendre en charge la charge de test», déclare l’équipe NextTrace. Le plan est de déployer un projet pilote en partenariat avec les responsables de la santé publique dans une région, mais NextTrace dit “nous n’avons pas encore de partenariat en place qui peut être discuté publiquement.”

Un autre défi concerne le nombre de personnes nécessaires pour effectuer le traçage traditionnel des contacts.

Jeffrey Duchin, responsable de la santé publique de Seattle et du comté de King, a déclaré aux journalistes cette semaine que des experts avaient élaboré une formule pour déterminer le nombre de traceurs de contact nécessaires pour retrouver les cas de COVID-19.

“En utilisant ces estimations approximatives, nous aurons besoin de plusieurs centaines de traceurs de contact dans l’État de Washington, probablement environ un tiers de ceux du comté de King”, a déclaré Duchin. “En plus de ce grand nombre de traceurs de contacts, nous aurons besoin de personnes pour travailler sur l’isolement et la quarantaine, le soutien social et tous les autres services de bouclage dont les gens peuvent avoir besoin.”

Cette main-d’œuvre dépasse de loin ce qui existe actuellement. Par exemple, Chris Spitters, responsable de la santé au Snohomish Health District, a déclaré qu’il disposait de l’équivalent de quatre à cinq travailleurs à temps plein pour effectuer la recherche des contacts, et que cela peut prendre une journée entière pour qu’un seul cas soit terminé.

“Je vais vous dire dès maintenant, avec 30 cas par jour signalés, nous ne pouvions pas faire un niveau aussi intense de notification et de surveillance des contacts”, a déclaré Spitters. “Cela doit probablement être bien moins que cela.”

Les outils numériques pourraient faciliter les choses. «Malheureusement, personne n’a une réelle expérience avec ces derniers. Il est difficile de savoir ce qui fonctionnera. Mais tout ce qui peut sembler utile et qui n’éloignera pas les méthodes éprouvées auxquelles nous faisons confiance doit être salué », a déclaré Duchin.

Anthony L-T Chen, directeur de la santé au département de santé du comté de Tacoma-Pierce, a déclaré qu’un système entièrement numérique pourrait ne pas être nécessaire. «Il existe des solutions à faible technologie, comme l’utilisation de centres d’appels et de personnes moins qualifiées qui peuvent effectuer une partie du contact initial et du traçage avant de passer à des compétences de niveau supérieur», a-t-il déclaré. «Je pense qu’il existe de nombreuses solutions. Nous devons juste être innovants. »

Voici le fil Twitter d’aujourd’hui de Trevor Bedford de Fred Hutch:

Je voulais donner une image de base de la raison pour laquelle #TestTraceIsolate est si important pour le contrôle de l’épidémie # COVID19 et pourquoi nous devons agir rapidement lors des tests et du suivi des contacts afin de créer une intervention efficace. 1/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

L’idée centrale de la raison pour laquelle cela est si important est que nous avons la preuve qu’une fraction substantielle de la transmission se produit dans les ~ 2 jours avant l’apparition des symptômes. Figure de @lucaferrettievo et al (https://t.co/jWibJ9CPxr). 2/14 pic.twitter.com/lPPwxOyRpN

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

De même, He et al (https://t.co/WQi8tAnAq1) estiment que 44% (intervalle de confiance à 95% de 25% à 69%) des événements de transmission se produisent de manière présymptomatique, ces événements se produisant généralement entre 0 et 2 jours avant l’apparition des symptômes. 3/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Si une personne est infectée, mais pas encore symptomatique, elle n’a aucun moyen de savoir qu’elle peut être contagieuse et ne saura donc pas prendre les mesures de quarantaine appropriées. 4/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

L’identification et l’isolement des individus présymptomatiques sont essentiels pour limiter la transmission dans une intervention #TestTraceIsolate. Et pour que cela se produise, tout doit passer très rapidement de l’alerte d’un cas confirmé à la mise en quarantaine de leurs contacts. 5/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Voici un scénario médian dans lequel Alice est infectée au jour 0, mais ne présente pas de symptômes jusqu’au jour 5, bien qu’elle soit infectieuse au jour 3. Cela se traduit par une transmission à Bob au jour 4 et Bob, à son tour, infecte Carol au jour 8 6/14 pic.twitter.com/oPCdT2b2br

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Pour que #TestTraceIsolate soit vraiment efficace, Bob doit être alerté au jour 7 pour mettre en quarantaine. Il s’agit d’un calendrier serré. Cela nécessite qu’Alice soit testée le jour 5 lorsqu’elle développe des symptômes et un renouvellement rapide des tests de laboratoire et des alertes. 7/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Ainsi, nous avons souvent une fenêtre d’environ 48 heures après qu’un cas index ait développé des symptômes pour tester et alerter les contacts. Ce revirement est très difficile, mais s’il est fait à temps et que Bob est alerté de la mise en quarantaine, nous pouvons rompre le cycle de transmission. 8/14 pic.twitter.com/f0QnBcuTbc

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Les défis ici consistent à faire tester immédiatement une personne présentant des symptômes et à alerter rapidement les contacts. Cependant, la stratégie de base de #TestTraceIsolate telle qu’elle est menée en routine par la santé publique a démontré son efficacité. 9/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Ou Alice et Bob pourraient simplement porter des masques, ce qui réduit considérablement leur excrétion virale, ce qui rend la transmission beaucoup moins probable.

– Fermer, mais pas de cigare (@noCigar) 16 avril 2020

Oui. Le port du masque est complémentaire à la stratégie #TestTraceIsolate de mise en quarantaine après exposition.

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Nous avons besoin d’un énorme coup de pouce pour augmenter la vitesse et l’échelle du traçage des contacts, mais cela ne nécessite pas nécessairement des solutions «numériques». https://t.co/Jz7Q3cUf6M 10/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

À l’avenir, nous devrions donner aux services de santé publique locaux et nationaux les moyens de faire leur travail avec la recherche des contacts, tout en réfléchissant simultanément à la manière dont les nouvelles technologies peuvent être mises à contribution. 14/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Avec @nexttrace, nous essayons d’enfiler cette aiguille et de réfléchir à des stratégies qui peuvent permettre la vitesse et l’échelle de #TestTraceIsolate, tout en adhérant au processus fondamental dont nous savons qu’il fonctionne. 12/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

À cette fin, nous prototypons une plateforme de recherche de contacts basée sur des enquêtes qui peut être déployée par des responsables de la santé publique aux États-Unis. Notre réflexion actuelle est disponible dans le GDoc ici: https://t.co/WQpIL9Dr8d 13/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Un grand merci aux collègues de la santé publique et à l’équipe @nexttrace, notamment @alliblk, @rebeccaegger, @thefreemanlab, @marcprecipice, @colinmegill, @dbsmasher, @ miguelp1120, @trs, @dylanbgeorge et Leah Alpert pour leur aide à réfléchir à ce problème. 14/14

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020

Est-ce que cela nécessite également de tester des personnes asymptomatiques et si oui, comment déterminez-vous la fréquence?

– Ross MacDonald (@RossMacDonaldMD) 16 avril 2020

Je pense que vous pouvez vous limiter à tester les contacts asymptomatiques d’un cas confirmé. Vous n’avez pas besoin de tests asymptomatiques généraux.

– Trevor Bedford (@trvrb) 16 avril 2020